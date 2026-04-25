Drónmaradványokat találtak Tulcea megyében is

A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.

2026. április 25., 16:182026. április 25., 16:18

A tárca közleménye szerint a helyszínt a határrendészet biztosította, a védelmi minisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakembereiből álló vegyes csapat pedig kivizsgálja az esetet és szakértői vizsgálatra begyűjti a dróndarabokat. Az ügyet a Konstanca területi ügyészség vette át – közölte a minisztérium.

A védelmi minisztérium korábbi közleménye szerint

a légierő radarjai szombatra virradóra észleltek orosz drónokat a román légtér közelében.

A román katonai parancsnokság a térségbe küldte a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét, melyek hajnali 2 órakor szálltak fel a fetești-i légibázisról.

Mint arról beszámoltunk, Galaci lakosok 2 óra 31 perckor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban, a Bariera Traian nevű övezetben egy ismeretlen tárgy zuhant le. A helyszínre kiérkezett rendőrök és a katonák több helyen is találtak dróntörmelékeket – közölte a védelmi tárca.

A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat.

A katasztrófavédelem korábban arról tájékoztatott, hogy összesen 535 embert telepítettek ki a drón lezuhanásának helyszíne körüli övezetből, illetve azokról a utcákról, amelyeken elszállították a drónmaradványokat.

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

Megsemmisítették a robbanásveszélyes drónt, hazatérhettek a kitelepített emberek – videóval

Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

2026. április 25., szombat

Megsemmisítették a robbanásveszélyes drónt, hazatérhettek a kitelepített emberek – videóval

Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Egyeztetésre hívta az Európa-barát pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan államfő meghívta hétfőre a Cotroceni-palotába az Európa-barát pártok vezetőit, hogy megbeszélést folytassanak a SAFE és a PNRR programról.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Kommentszekció: valóban agresszívek a hozzászólások?

Meglepő eredményre jutottak azok a szakemberek, akik a mesterséges intelligencia segítségével kielemezték a közösségi háló néhány kommentszekcióját. Kiderült, hogy a hozzászólások hány százaléka sértő és durva.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki

Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita – jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook-oldalán szombaton.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Árrobbanás: néhány nap alatt 65 banival drágultak az üzemanyagok

Hétvégén is folytatódik az üzemanyagok drágulása: szombaton minden nagy hálózat emelte az árakat, így kedd óta mintegy 65 banival emelkedett mind a benzin, mind a gázolaj ára a romániai töltőállomásokon.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Nyakunkon a piknikszezon, de ne üssük agyon egy miccssütéssel!

Az időjárás ugyan még nem kedvez a piknikhez, a fészerből előbb-utóbb csak előkerül a grillrács vagy a tárcsalap. Csakhogy még mielőtt flekken- vagy miccssütésre adnánk a fejünket, készíthetünk szmókert házilag. Azt is megindokoljuk, miért érdemes.

2026. április 25., szombat

2026. április 24., péntek

Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”

Sepsiszentgyörgy védőszentjét ünnepli április 24-én. Sárkányölő Szent György alakját hivatott jelképezni a város központjában emelkedő, cseppet sem klasszikus „Süsü-szobor” is, amely huszonöt év elteltével is frappáns vicceknek ad ihletet.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások

Az üzemanyagválság tekintetében aggasztó kilátások várhatók középtávon Romániában – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken.

2026. április 24., péntek

