Drónmaradványokat találtak Tulcea megyében is

A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.

A tárca közleménye szerint a helyszínt a határrendészet biztosította, a védelmi minisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakembereiből álló vegyes csapat pedig kivizsgálja az esetet és szakértői vizsgálatra begyűjti a dróndarabokat. Az ügyet a Konstanca területi ügyészség vette át – közölte a minisztérium.

A román katonai parancsnokság a térségbe küldte a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét, melyek hajnali 2 órakor szálltak fel a fetești-i légibázisról.

Mint arról beszámoltunk, Galaci lakosok 2 óra 31 perckor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban, a Bariera Traian nevű övezetben egy ismeretlen tárgy zuhant le. A helyszínre kiérkezett rendőrök és a katonák több helyen is találtak dróntörmelékeket – közölte a védelmi tárca.