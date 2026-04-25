Drónmaradványokat találtak Tulcea megyében is

Eurofighter Typhoon repülőgépét küldtek a térségbe
A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.
A tárca közleménye szerint a helyszínt a határrendészet biztosította, a védelmi minisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakembereiből álló vegyes csapat pedig kivizsgálja az esetet és szakértői vizsgálatra begyűjti a dróndarabokat. Az ügyet a Konstanca területi ügyészség vette át – közölte a minisztérium.
A védelmi minisztérium korábbi közleménye szerint
A román katonai parancsnokság a térségbe küldte a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét, melyek hajnali 2 órakor szálltak fel a fetești-i légibázisról.
Mint arról beszámoltunk, Galaci lakosok 2 óra 31 perckor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban, a Bariera Traian nevű övezetben egy ismeretlen tárgy zuhant le. A helyszínre kiérkezett rendőrök és a katonák több helyen is találtak dróntörmelékeket – közölte a védelmi tárca.
A katasztrófavédelem korábban arról tájékoztatott, hogy összesen 535 embert telepítettek ki a drón lezuhanásának helyszíne körüli övezetből, illetve azokról a utcákról, amelyeken elszállították a drónmaradványokat.
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).
Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).
