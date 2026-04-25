Kommentszekció: valóban agresszívek a hozzászólások?

Meglepő eredményre jutottak azok a szakemberek, akik a mesterséges intelligencia segítségével kielemezték a közösségi háló néhány kommentszekcióját. Kiderült, hogy a hozzászólások hány százaléka sértő és durva.

Simon Virág 2026. április 25., 13:012026. április 25., 13:01

Több, érdekes, nagyobb közönségre is érdemes előadás hangzott el pénteken a Párhuzamos valóságok, eltérő értékrendek – A társadalmi párbeszéd új útjai címmel szervezett nemzetközi médiatudományi konferencián, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Elbeszélünk egymás mellett A péntek reggeli megnyitón Kós Anna egyetemi tanár, az egyetem dékánja a téma kapcsán kifejtette: Hirdetés

egyre gyakrabban megtörténik, hogy elbeszélünk egymás mellett, az elmúlt időszakban jelentős változáson mentek át az értékrendek is.

Azt tapasztaljuk, hogy legtöbben vagy nagyon szeretnek vagy nagyon utálnak valakit, valamit és egyre inkább háttérbe szorul a hozzáértés, a tanultság. Ezért tartották fontosnak, hogy az immár tizennegyedik alkalommal megszervezett médiatudományi konferencián a párhuzamos valóságról és értékrendekről értekezzenek szociológusok, történészek, művészek, nyelvészek,

keresve azokat az eszközöket, amelyekkel fenntartható a párbeszéd a kis és nagyobb közösségekben, a társadalomban.

A konferencián bemutatták a Magyar Kar által meghirdetett és Jakab Tibor által felügyelt Sajtófotó pályázat képeit is.

Kós Anna egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem dékánja Fotó: Haáz Vince

Mérhető az online agresszió? Áldás vagy átok a közösségi média? – tette fel a kérdést Németh Erzsébet egyetemi tanár, pszichológus, aki meg is válaszolta az általa feltett kérdést:

minél idősebb és képzettebb egy felhasználó, annál inkább kritikus a közösségi média iránt.

Az anyaországi szakember, több szakmabelivel együtt azt vizsgálta, hogy vajon mérhető-e az online agresszió és fel lehet-e erre használni a mesterséges intelligenciát. Meghatározta az agressziót is: olyan szándékos viselkedésként, ami más személyt fizikailag, lelkileg bánt, sérülést okozva. Beszélt arról, hogy

a közösségi hálón tapasztalható anonimitás felerősíti az agressziót, hiszen nem vonják felelősségre azt, aki másokat bánt, fenyeget.

Kifejtette: megfigyelték, hogy ha valaki egy csoporthoz tartozóként kommentel, akkor sokkal agresszívebbé válhat, mert számbeli fölényben van. Mint elmondta a közösségi háló kommentszekciójában azért is terjed gyorsabban és jobban az agresszió, mert

nem látjuk egymást, nem látjuk, hogy mondataink, szavaink milyen hatást váltanak ki a másik emberben és így az empátia teljes hiányában írunk, válaszolunk.

Mit tapasztalunk és mit mutatnak a számok? Az online agresszió mérésére egy, a Pottyondy Edina magyarországi youtuber Facebook-oldalán, az úgynevezett „kegyelmi ügy” kapcsán megjelent bejegyzést vizsgáltak meg, és azért ezt, mert itt nem történt aktív moderálás, mindenki, aki oda beírt, az ott is maradt. Mintegy ötezer komment volt egyik bejegyezés alatt. Kiszűrték az ismétlődő kommenteket és az irrelevánsakat és végül

hat skálába sorolták a megmaradt 4590 kommentet, a pozitív hangneműtől – a bántó szándékkal közölten keresztül egészen a nyílt erőszakra buzdítóig.

A besorolást három ember és az erre megtanított mesterséges intelligencia végezte. Mint kiderült annak ellenére, hogy amikor elolvasták a kommentszekciót úgy érezték, hogy nagymértékű agresszió érződik ki belőle, a hozzászólások nagyon nagy része semleges volt és a csaknem ötezerből csupán kilenc olyant találtak, ami nyílt erőszakról szólt, konkrét fenyegetést tartalmazott.

Fontos eredmény ez Németh Erzsébet elmondta, hogy utólag, egy másik, nagy port kavaró ügy, egy egyházból kitért katolikus pap bejegyzése alatti kommentszekciót is vizsgálták és ugyanazon eredményre jutottak:

sokkal kevesebb a nagyon agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólás, mint az első olvasatra tűnik, mint ahogy azt érezték.

Az előadó egykori tanárát, Kopp Mária pszichológust idézete, aki azt mondta, hogy ha valakit háromszor nagyon megdicsérsz csupán egyszer kritizálhatod ahhoz, hogy úgy érezze egyensúly van a pozitív és negatív megjegyzések között.

Németh Erzsébet egyetemi tanár, pszichológus Fotó: Haáz Vince

Vagyis

hajlamosak vagyunk a negatívat felnagyítani és a semlegest, pozitívat mellőzni.