Kommentszekció: valóban agresszívek a hozzászólások?

Meglepő eredményre jutottak azok a szakemberek, akik a mesterséges intelligencia segítségével kielemezték a közösségi háló néhány kommentszekcióját. Kiderült, hogy a hozzászólások hány százaléka sértő és durva.

Simon Virág

2026. április 25., 13:012026. április 25., 13:01

Több, érdekes, nagyobb közönségre is érdemes előadás hangzott el pénteken a Párhuzamos valóságok, eltérő értékrendek – A társadalmi párbeszéd új útjai címmel szervezett nemzetközi médiatudományi konferencián, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen.

Elbeszélünk egymás mellett

A péntek reggeli megnyitón Kós Anna egyetemi tanár, az egyetem dékánja a téma kapcsán kifejtette:

egyre gyakrabban megtörténik, hogy elbeszélünk egymás mellett, az elmúlt időszakban jelentős változáson mentek át az értékrendek is.

Azt tapasztaljuk, hogy legtöbben vagy nagyon szeretnek vagy nagyon utálnak valakit, valamit és egyre inkább háttérbe szorul a hozzáértés, a tanultság. Ezért tartották fontosnak, hogy az immár tizennegyedik alkalommal megszervezett médiatudományi konferencián a párhuzamos valóságról és értékrendekről értekezzenek szociológusok, történészek, művészek, nyelvészek,

keresve azokat az eszközöket, amelyekkel fenntartható a párbeszéd a kis és nagyobb közösségekben, a társadalomban.

A konferencián bemutatták a Magyar Kar által meghirdetett és Jakab Tibor által felügyelt Sajtófotó pályázat képeit is.

Mérhető az online agresszió?

Áldás vagy átok a közösségi média? – tette fel a kérdést Németh Erzsébet egyetemi tanár, pszichológus, aki meg is válaszolta az általa feltett kérdést:

minél idősebb és képzettebb egy felhasználó, annál inkább kritikus a közösségi média iránt.

Az anyaországi szakember, több szakmabelivel együtt azt vizsgálta, hogy vajon mérhető-e az online agresszió és fel lehet-e erre használni a mesterséges intelligenciát. Meghatározta az agressziót is: olyan szándékos viselkedésként, ami más személyt fizikailag, lelkileg bánt, sérülést okozva. Beszélt arról, hogy

a közösségi hálón tapasztalható anonimitás felerősíti az agressziót, hiszen nem vonják felelősségre azt, aki másokat bánt, fenyeget.

Kifejtette: megfigyelték, hogy ha valaki egy csoporthoz tartozóként kommentel, akkor sokkal agresszívebbé válhat, mert számbeli fölényben van.

Mint elmondta a közösségi háló kommentszekciójában azért is terjed gyorsabban és jobban az agresszió, mert

nem látjuk egymást, nem látjuk, hogy mondataink, szavaink milyen hatást váltanak ki a másik emberben és így az empátia teljes hiányában írunk, válaszolunk.

Mit tapasztalunk és mit mutatnak a számok?

Az online agresszió mérésére egy, a Pottyondy Edina magyarországi youtuber Facebook-oldalán, az úgynevezett „kegyelmi ügy” kapcsán megjelent bejegyzést vizsgáltak meg, és azért ezt, mert itt nem történt aktív moderálás, mindenki, aki oda beírt, az ott is maradt. Mintegy ötezer komment volt egyik bejegyezés alatt. Kiszűrték az ismétlődő kommenteket és az irrelevánsakat és végül

hat skálába sorolták a megmaradt 4590 kommentet, a pozitív hangneműtől – a bántó szándékkal közölten keresztül egészen a nyílt erőszakra buzdítóig.

A besorolást három ember és az erre megtanított mesterséges intelligencia végezte.

Mint kiderült annak ellenére, hogy amikor elolvasták a kommentszekciót úgy érezték, hogy nagymértékű agresszió érződik ki belőle, a hozzászólások nagyon nagy része semleges volt és a csaknem ötezerből csupán kilenc olyant találtak, ami nyílt erőszakról szólt, konkrét fenyegetést tartalmazott.

Fontos eredmény ez

Németh Erzsébet elmondta, hogy utólag, egy másik, nagy port kavaró ügy, egy egyházból kitért katolikus pap bejegyzése alatti kommentszekciót is vizsgálták és ugyanazon eredményre jutottak:

sokkal kevesebb a nagyon agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólás, mint az első olvasatra tűnik, mint ahogy azt érezték.

Az előadó egykori tanárát, Kopp Mária pszichológust idézete, aki azt mondta, hogy ha valakit háromszor nagyon megdicsérsz csupán egyszer kritizálhatod ahhoz, hogy úgy érezze egyensúly van a pozitív és negatív megjegyzések között.

Vagyis

hajlamosak vagyunk a negatívat felnagyítani és a semlegest, pozitívat mellőzni.

Azt is megtudtuk, hogy általában a férfi kommentelők kicsit agresszívebbek, mint a nők és minél hosszabb egy hozzászólás, annál durvább a hangneme, a felmérés szerint.

Németh Erzsébet összegzésként elmondta, hogy fontosak az ilyen mérések, amelyekre a mesterséges intelligenciát is meg lehet tanítani, hiszen az egyéni értékelések nagyon szubjektívek, nem a valóságot tükrözik.

Ezek is érdekelhetik

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat
Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Etikai vétség miatt marasztalta el a MÚRE a poloskát kaszaboló videót közzétevő székelyföldi újságírót
Ilyés Róbert bátrabb játékot várt volna csapatától
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Székelyhon

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat
Székelyhon

Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat
Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Etikai vétség miatt marasztalta el a MÚRE a poloskát kaszaboló videót közzétevő székelyföldi újságírót
Krónika

Etikai vétség miatt marasztalta el a MÚRE a poloskát kaszaboló videót közzétevő székelyföldi újságírót
Ilyés Róbert bátrabb játékot várt volna csapatától
Székely Sport

Ilyés Róbert bátrabb játékot várt volna csapatától
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 25., szombat

Egyeztetésre hívta az Európa-barát pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan államfő meghívta hétfőre a Cotroceni-palotába az Európa-barát pártok vezetőit, hogy megbeszélést folytassanak a SAFE és a PNRR programról.

2026. április 25., szombat

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

2026. április 25., szombat

Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki

Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.

2026. április 25., szombat

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita – jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook-oldalán szombaton.

2026. április 25., szombat

Árrobbanás: néhány nap alatt 65 banival drágultak az üzemanyagok

Hétvégén is folytatódik az üzemanyagok drágulása: szombaton minden nagy hálózat emelte az árakat, így kedd óta mintegy 65 banival emelkedett mind a benzin, mind a gázolaj ára a romániai töltőállomásokon.

2026. április 25., szombat

Nyakunkon a piknikszezon, de ne üssük agyon egy miccssütéssel!

Az időjárás ugyan még nem kedvez a piknikhez, a fészerből előbb-utóbb csak előkerül a grillrács vagy a tárcsalap. Csakhogy még mielőtt flekken- vagy miccssütésre adnánk a fejünket, készíthetünk szmókert házilag. Azt is megindokoljuk, miért érdemes.

2026. április 24., péntek

Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor"

Sepsiszentgyörgy védőszentjét ünnepli április 24-én. Sárkányölő Szent György alakját hivatott jelképezni a város központjában emelkedő, cseppet sem klasszikus „Süsü-szobor" is, amely huszonöt év elteltével is frappáns vicceknek ad ihletet.

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások

Az üzemanyagválság tekintetében aggasztó kilátások várhatók középtávon Romániában – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken.

2026. április 24., péntek

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?

Nem várt sokáig, már másnap jelentkezett a hatalmas pénzösszegért a múlt vasárnapi Joker-sorsolás szerencsés nyertese – közölte a Román Lottótársaság, amely azóta ismertette a most vasárnapi sorsolás előtti nyeremények összegeit.

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan kijelentette, nem fogad el AUR-támogatású kisebbségi kormányt

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által támogatott kisebbségi kormány megalakítását.

