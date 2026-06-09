Tomac: nem a személyes kormányomnak, hanem Románia kormányának kérek bizalmat

Eugen Tomac kedden kijelentette, hogy nem az ő személyes kormányának, hanem Románia kormányának kér majd bizalmat a parlamenttől.

Székelyhon 2026. június 09., 14:332026. június 09., 14:33 2026. június 09., 14:342026. június 09., 14:34

Az RMDSZ vezetőivel folytatott egyeztetés után a kijelölt miniszterelnök kifejtette, Romániának teljes jogkörű, gyorsan beiktatott kormányra van szüksége az állam működésének helyreállításához, mert a jelenlegi helyzet árt az országnak. Hirdetés Elmondta, hogy figyelembe vette a pártok elvárásait, és igyekezett ésszerű kompromisszumot keresni, mivel

a parlamenti pártoktól független szakértői kabinet nem lehet hatékony, ha nem kapja meg a szükséges támogatást a Nyugat-barát politikai szereplők által vállalt célok megvalósításához.

korábban írtuk Egyelőre nem tudja megígérni az RMDSZ, hogy bizalmat szavaznak a leendő Tomac-kormánynak Az RMDSZ egyelőre nem tudja megígérni, hogy bizalmat szavaz a megalakulóban lévő kormánynak, és a további egyeztetések előtt megvárja a miniszterjelöltek végleges névsorát, valamint a kormányprogramot. Tomac az Agerpres beszámolója szerint közölte, hogy tárgyalásain arra kérte a pártokat, legyenek rugalmasabbak, mert a körvonalazódó kabinet nem az ő személyes kormánya, hanem Románia kormánya lesz. Ezzel azokra a – főként a Nemzeti Liberális Párt (PNL) felől érkező – bírálatokra reagált, amelyek szerint a miniszterjelöltek listáján a Szociáldemokrata Párthoz (PSD) közel álló személyek szerepelnek. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

a technokrata kormány addig maradhat hivatalban, ameddig élvezi a parlament támogatását.

Szerinte az államfő azért javasolta ezt a megoldást, mert a pártok nem kínáltak más lehetőséget. Hozzátette, hogy a Tomac-kormány nem erőltet majd olyan intézkedéseket, amelyek nem illeszkednek Románia prioritásaihoz. Tomac szerint ezek a prioritások egyértelműek és határidőkhöz kötöttek. Emlékeztetett arra, hogy az ország augusztus 31-ig köteles teljesíteni a helyreállítási terv (PNRR) mérföldköveit,

ellenkező esetben milliárd eurókat veszíthet, az utolsó kifizetési kérelmet pedig szeptember végéig lehet benyújtani.