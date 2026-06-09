Tomac: nem a személyes kormányomnak, hanem Románia kormányának kérek bizalmat

Fotó: Eugen Tomac/Facebook
Eugen Tomac kedden kijelentette, hogy nem az ő személyes kormányának, hanem Románia kormányának kér majd bizalmat a parlamenttől.
2026. június 09., 14:332026. június 09., 14:33
2026. június 09., 14:342026. június 09., 14:34
Az RMDSZ vezetőivel folytatott egyeztetés után a kijelölt miniszterelnök kifejtette, Romániának teljes jogkörű, gyorsan beiktatott kormányra van szüksége az állam működésének helyreállításához, mert a jelenlegi helyzet árt az országnak.
Elmondta, hogy figyelembe vette a pártok elvárásait, és igyekezett ésszerű kompromisszumot keresni, mivel
Az RMDSZ egyelőre nem tudja megígérni, hogy bizalmat szavaz a megalakulóban lévő kormánynak, és a további egyeztetések előtt megvárja a miniszterjelöltek végleges névsorát, valamint a kormányprogramot.
Tomac az Agerpres beszámolója szerint közölte, hogy tárgyalásain arra kérte a pártokat, legyenek rugalmasabbak, mert a körvonalazódó kabinet nem az ő személyes kormánya, hanem Románia kormánya lesz. Ezzel azokra a – főként a Nemzeti Liberális Párt (PNL) felől érkező – bírálatokra reagált, amelyek szerint a miniszterjelöltek listáján a Szociáldemokrata Párthoz (PSD) közel álló személyek szerepelnek.
A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy
Szerinte az államfő azért javasolta ezt a megoldást, mert a pártok nem kínáltak más lehetőséget. Hozzátette, hogy a Tomac-kormány nem erőltet majd olyan intézkedéseket, amelyek nem illeszkednek Románia prioritásaihoz.
Tomac szerint ezek a prioritások egyértelműek és határidőkhöz kötöttek. Emlékeztetett arra, hogy az ország augusztus 31-ig köteles teljesíteni a helyreállítási terv (PNRR) mérföldköveit,
Emellett a SAFE-hitel első részletét október elején hívja le Románia.
„Ezért valakinek vállalnia kell az ország irányításának felelősségét, mert ellenkező esetben a megosztottság mélyül, amit mások kihasználhatnak” – magyarázta.
A kijelölt miniszterelnök derűlátóan nyilatkozott a kormány támogatásáról szóló tárgyalásainak sikeréről. Meggyőződését fejezte ki, hogy sikerül feloldani a jelenlegi helyzetet, mert a pártok is érdekeltek a gyors kormányalakításban.
Călin Georgescu kedden felszólította a parlament „hazaszerető” tagjait, hogy kezdeményezzék Nicușor Dan államfő hivatalából való felfüggesztését, aki szerinte „önkényesen” és „kihívóan” bízta meg Eugen Tomacot kormányalakítással.
Az RMDSZ egyelőre nem tudja megígérni, hogy bizalmat szavaz a megalakulóban lévő kormánynak, és a további egyeztetések előtt megvárja a miniszterjelöltek végleges névsorát, valamint a kormányprogramot.
Nem nőtt, hanem csökkent hétfő óta az üzemanyagok ára Romániában, a dízel pedig több helyen még mindig olcsóbb, mint a benzin.
Japán sztrájkba kezdtek kedden a Sanitas szakszervezet tagjai az új bértörvénytervezet elleni tiltakozásként.
Összesen 207 helyszínen tart házkutatást kedden a rendőrség a Jupiter művelet keretében bűncselekményekkel gyanúsított személyeknél.
Kedden folytatódik az érettségi vizsga szóbeli szakasza a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésével.
Új korszak kezdődhet a fapados légi közlekedésben: a Wizz Air bejelentette, hogy 2027-től Starlink-alapú internetkapcsolatot vezet be repülőgépein.
Medveriasztásra ébredtek a csíkszeredaiak kedd hajnalban, de már hétfő délután is egymást követték a Ro-Alert üzenetek Hargita megyében.
Nemcsak a közúti forgalomban, hanem a gyalogosok által használt köztereken is balesetveszélyesen közlekednek sokan az elektromos rollerekkel Csíkszeredában. Ezért a városvezetés egy szabályzót készít, és korlátozásokat vezetnek be.
Izgalmas időszak előtt áll a videójáték-ipar, aminek a jövőjébe kaphattunk betekintést a nyári bemutató-események révén. Összeállításunkban a legnagyobb bejelentéseket szedtük össze.
szóljon hozzá!