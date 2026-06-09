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Tomac: nem a személyes kormányomnak, hanem Románia kormányának kérek bizalmat

• Fotó: Eugen Tomac/Facebook

Fotó: Eugen Tomac/Facebook

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Eugen Tomac kedden kijelentette, hogy nem az ő személyes kormányának, hanem Románia kormányának kér majd bizalmat a parlamenttől.

Székelyhon

2026. június 09., 14:332026. június 09., 14:33

2026. június 09., 14:342026. június 09., 14:34

Az RMDSZ vezetőivel folytatott egyeztetés után a kijelölt miniszterelnök kifejtette, Romániának teljes jogkörű, gyorsan beiktatott kormányra van szüksége az állam működésének helyreállításához, mert a jelenlegi helyzet árt az országnak.

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Elmondta, hogy figyelembe vette a pártok elvárásait, és igyekezett ésszerű kompromisszumot keresni, mivel

a parlamenti pártoktól független szakértői kabinet nem lehet hatékony, ha nem kapja meg a szükséges támogatást a Nyugat-barát politikai szereplők által vállalt célok megvalósításához.

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Egyelőre nem tudja megígérni az RMDSZ, hogy bizalmat szavaznak a leendő Tomac-kormánynak

Az RMDSZ egyelőre nem tudja megígérni, hogy bizalmat szavaz a megalakulóban lévő kormánynak, és a további egyeztetések előtt megvárja a miniszterjelöltek végleges névsorát, valamint a kormányprogramot.

Tomac az Agerpres beszámolója szerint közölte, hogy tárgyalásain arra kérte a pártokat, legyenek rugalmasabbak, mert a körvonalazódó kabinet nem az ő személyes kormánya, hanem Románia kormánya lesz. Ezzel azokra a – főként a Nemzeti Liberális Párt (PNL) felől érkező – bírálatokra reagált, amelyek szerint a miniszterjelöltek listáján a Szociáldemokrata Párthoz (PSD) közel álló személyek szerepelnek.

A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

a technokrata kormány addig maradhat hivatalban, ameddig élvezi a parlament támogatását.

Szerinte az államfő azért javasolta ezt a megoldást, mert a pártok nem kínáltak más lehetőséget. Hozzátette, hogy a Tomac-kormány nem erőltet majd olyan intézkedéseket, amelyek nem illeszkednek Románia prioritásaihoz.

Tomac szerint ezek a prioritások egyértelműek és határidőkhöz kötöttek. Emlékeztetett arra, hogy az ország augusztus 31-ig köteles teljesíteni a helyreállítási terv (PNRR) mérföldköveit,

ellenkező esetben milliárd eurókat veszíthet, az utolsó kifizetési kérelmet pedig szeptember végéig lehet benyújtani.

Emellett a SAFE-hitel első részletét október elején hívja le Románia.

„Ezért valakinek vállalnia kell az ország irányításának felelősségét, mert ellenkező esetben a megosztottság mélyül, amit mások kihasználhatnak” – magyarázta.

A kijelölt miniszterelnök derűlátóan nyilatkozott a kormány támogatásáról szóló tárgyalásainak sikeréről. Meggyőződését fejezte ki, hogy sikerül feloldani a jelenlegi helyzetet, mert a pártok is érdekeltek a gyors kormányalakításban.

Belföld
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