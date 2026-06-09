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Egyelőre nem tudja megígérni az RMDSZ hogy bizalmat szavaznak a leendő Tomac-kormánynak

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

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Az RMDSZ egyelőre nem tudja megígérni, hogy bizalmat szavaz a megalakulóban lévő kormánynak, és a további egyeztetések előtt megvárja a miniszterjelöltek végleges névsorát, valamint a kormányprogramot.

Székelyhon

2026. június 09., 13:152026. június 09., 13:15

Ezt jelentette ki kedden Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, miután egyeztetett Eugen Tomac kijelölt miniszterelnökkel. Mint fogalmazott jelenleg csak azt tudja megígérni, hogy

az RMDSZ nem szavaz a Tomac-kabinet ellen, azt viszont ma még nem tudják megígérni, hogy mellette fognak szavazni a parlamentben.

Szerinte átlátható és koherens többség nélkül egy kormánynak nincs esélye jó munkát végezni olyan fontos ügyekben, mint a helyreállítási terv (PNRR), a SAFE program vagy a jövő évi költségvetés.

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Kelemen elmondta, nem az volt a benyomása, hogy Eugen Tomac rendkívüli dolgokat akarna bevinni a kormányprogramba, de parlamenti többség nélkül aligha lehet végigvinni a vállalt célokat. Közlése szerint

az újabb egyeztetési fordulót a kormányprogram véglegesítése után tartják, mert az RMDSZ csak annak tartalma alapján tud dönteni.

A szövetségi elnök beszámolója szerint a megbeszélésen több politikai kérdés is szóba került. Kifejtette, hogy a politikai logikával ellentmondana, ha az RMDSZ megszavazna egy olyan kormányt, amelynek nem része, miután az előző kormányból bizalmatlansági indítvánnyal került ki. „Ehhez komoly érvekre lenne szükség, mert nem vagyunk politikai mazochisták” – jegyezte meg.

Kelemen közölte azt is, hogy a Tomackal folytatott egyeztetés eredményét az RMDSZ parlamenti frakciói és a szövetség vezető testületei elé terjeszti. Hangsúlyozta, hogy még nem tudják megígérni a kormány beiktatásához szükséges szavazatokat, mert ismerni szeretnék a teljes miniszterlistát és a kormányprogramot.

Tomac: felkérem a parlamenti pártokat, hogy ne zárkózzanak el a párbeszédtől

Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök arra kérte kedden a parlamenti pártokat, hogy ne zárkózzanak el a párbeszédtől, mert csak így lehet feloldani a jelenlegi politikai válságot. Erről az RMDSZ vezetőivel folytatott kormányalakítási tárgyalások után beszélt a politikus.

Tomac elmondta, hogy a párbeszéd híve, és úgy vélekedett, hogy a feszült helyzetből csak világos irány kijelölésével lehet kilépni.

Idézet
Minél nagyobb a válság, annál rosszabb Romániának”

– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.

A találkozón az új kormány prioritásairól és összetételéről tárgyalt az RMDSZ-es vezetőkkel. Elmondta nekik, hogy miért tartja most a legésszerűbb megoldásnak egy olyan kormány gyors beiktatását, amely képes kezelni az ország legsürgetőbb gondjait.

Tomac emlékeztetett, hogy a legsürgősebb feladat az országos helyreállítási tervben (PNRR) szereplő vállalások teljesítése. Figyelmeztetett, hogy a mérföldkövek teljesítése nélkül Románia jelentős uniós forrásokat veszíthet, ami minden román állampolgár életét nehezebbé tenné.

Belföld RMDSZ
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