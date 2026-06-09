Kelemen Hunor: a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik

Kelemen Hunor szerint a „közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik”, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél.

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Az Eugen Tomackal folytatott keddi kormányalakítási tárgyalások után az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a kijelölt a kormányfő miniszterjelöltjeinek 90 százalékát nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk – ismerteti az Agerpres.

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Kifejtette ugyanakkor, hogy „a közvetítőkön keresztül történő kormányzás” nem működik, egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség.

korábban írtuk Tomac: nem a személyes kormányomnak, hanem Románia kormányának kérek bizalmat Eugen Tomac kedden kijelentette, hogy nem az ő személyes kormányának, hanem Románia kormányának kér majd bizalmat a parlamenttől.

„Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre” - szögezte le Kelemen, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormányt tartotta a legjobb megoldásnak, és ezzel Eugen Tomac is tisztában van.

korábban írtuk Egyelőre nem tudja megígérni az RMDSZ, hogy bizalmat szavaznak a leendő Tomac-kormánynak Az RMDSZ egyelőre nem tudja megígérni, hogy bizalmat szavaz a megalakulóban lévő kormánynak, és a további egyeztetések előtt megvárja a miniszterjelöltek végleges névsorát, valamint a kormányprogramot.

A szövetségi elnök kifejtette azt is, hogy nem tud most elképzelni egy olyan parlamenti többséget, amely bizalmat szavazna a Tomac-kormánynak. Elmondta, hogy