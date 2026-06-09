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Kelemen Hunor: a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik

• Fotó: Facebook/RMDSZ

Fotó: Facebook/RMDSZ

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Kelemen Hunor szerint a „közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik”, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél.

Székelyhon

2026. június 09., 15:212026. június 09., 15:21

2026. június 09., 15:212026. június 09., 15:21

Az Eugen Tomackal folytatott keddi kormányalakítási tárgyalások után az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a kijelölt a kormányfő miniszterjelöltjeinek 90 százalékát nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk – ismerteti az Agerpres.

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Kifejtette ugyanakkor, hogy „a közvetítőkön keresztül történő kormányzás” nem működik, egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség.

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„Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre” - szögezte le Kelemen, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormányt tartotta a legjobb megoldásnak, és ezzel Eugen Tomac is tisztában van.

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Az RMDSZ egyelőre nem tudja megígérni, hogy bizalmat szavaz a megalakulóban lévő kormánynak, és a további egyeztetések előtt megvárja a miniszterjelöltek végleges névsorát, valamint a kormányprogramot.

A szövetségi elnök kifejtette azt is, hogy nem tud most elképzelni egy olyan parlamenti többséget, amely bizalmat szavazna a Tomac-kormánynak. Elmondta, hogy

az RMDSZ nem fog a Tomac-kabinet ellen szavazni, de amellett sem szólnak egyelőre érvek, hogy támogassa a parlamentben a beiktatását.

Léteznek azonban azok a variánsok is, hogy az RMDSZ frakciói vagy nem vesznek részt a szavazáson, vagy pedig jelen lesznek, de nem szavaznak – mutatott rá.

Kelemen elismerte, hogy mielőbb be kell iktatni a kormányt, de leszögezte:

nem lehet csak azért megszavazni a Tomac-kabinetet, hogy másnap már kihátráljanak mögüle a parlamenti pártok.

„A kormány mellett szavazó pártoknak írásban vállalniuk kellene a kormány támogatását, legalábbis jövő évig, mert különben mi értelme volt az egésznek? Megszavaztad, aztán hátat fordítasz, ellenzékbe vonulsz, és másnaptól Tomac úr gyertyával keresi a parlamentben a törvényjavaslatok elfogadásához szükséges szavazatokat. Ez így nem működik” – érvelt a szövetségi elnök.

Belföld RMDSZ
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