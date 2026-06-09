Kelemen Hunor: a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik

Fotó: Facebook/RMDSZ
Kelemen Hunor szerint a „közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik”, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél.
2026. június 09., 15:212026. június 09., 15:21
2026. június 09., 15:212026. június 09., 15:21
Az Eugen Tomackal folytatott keddi kormányalakítási tárgyalások után az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a kijelölt a kormányfő miniszterjelöltjeinek 90 százalékát nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk – ismerteti az Agerpres.
Kifejtette ugyanakkor, hogy „a közvetítőkön keresztül történő kormányzás” nem működik, egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség.
Eugen Tomac kedden kijelentette, hogy nem az ő személyes kormányának, hanem Románia kormányának kér majd bizalmat a parlamenttől.
„Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre” - szögezte le Kelemen, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormányt tartotta a legjobb megoldásnak, és ezzel Eugen Tomac is tisztában van.
Az RMDSZ egyelőre nem tudja megígérni, hogy bizalmat szavaz a megalakulóban lévő kormánynak, és a további egyeztetések előtt megvárja a miniszterjelöltek végleges névsorát, valamint a kormányprogramot.
A szövetségi elnök kifejtette azt is, hogy nem tud most elképzelni egy olyan parlamenti többséget, amely bizalmat szavazna a Tomac-kormánynak. Elmondta, hogy
Léteznek azonban azok a variánsok is, hogy az RMDSZ frakciói vagy nem vesznek részt a szavazáson, vagy pedig jelen lesznek, de nem szavaznak – mutatott rá.
Kelemen elismerte, hogy mielőbb be kell iktatni a kormányt, de leszögezte:
„A kormány mellett szavazó pártoknak írásban vállalniuk kellene a kormány támogatását, legalábbis jövő évig, mert különben mi értelme volt az egésznek? Megszavaztad, aztán hátat fordítasz, ellenzékbe vonulsz, és másnaptól Tomac úr gyertyával keresi a parlamentben a törvényjavaslatok elfogadásához szükséges szavazatokat. Ez így nem működik” – érvelt a szövetségi elnök.
Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint nem mindegyik önkormányzat alkalmazza azt a jogszabályt, amely a többlépcsős procedúrát egyszerűsítve lehetővé teszi a településekre bejáró veszélyes medvék azonnali kilövését.
Eugen Tomac kedden kijelentette, hogy nem az ő személyes kormányának, hanem Románia kormányának kér majd bizalmat a parlamenttől.
Călin Georgescu kedden felszólította a parlament „hazaszerető” tagjait, hogy kezdeményezzék Nicușor Dan államfő hivatalából való felfüggesztését, aki szerinte „önkényesen” és „kihívóan” bízta meg Eugen Tomacot kormányalakítással.
Az RMDSZ egyelőre nem tudja megígérni, hogy bizalmat szavaz a megalakulóban lévő kormánynak, és a további egyeztetések előtt megvárja a miniszterjelöltek végleges névsorát, valamint a kormányprogramot.
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