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A környezetvédelmi miniszter szerint nem mindenhol lövik ki a településre bejáró veszélyes medvéket

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint nem mindegyik önkormányzat alkalmazza azt a jogszabályt, amely a többlépcsős procedúrát egyszerűsítve lehetővé teszi a településekre bejáró veszélyes medvék azonnali kilövését.

Székelyhon

2026. június 09., 15:342026. június 09., 15:34

2026. június 09., 16:222026. június 09., 16:22

A tárcavezető keddi sajtótájékoztatóján elmondta, az elmúlt hetekben több tragikus véget ért medvetámadás is történt. Buzoianu szerint a medvés incidensek kimenetele sok esetben azon múlik, hogy a hatóságok miként kezelik a helyzetet, milyen gyorsan reagálnak.

Az ügyvivő miniszter szerint

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nem mindegyik önkormányzat alkalmazza azt a jogszabályt, amely a többlépcsős procedúrát egyszerűsítve lehetővé teszi a veszélyes medvék azonnali kilövését

– ismerteti az Agerpres.

Mint emlékeztetett, a hónapokkal ezelőtt elfogadott sürgősségi rendelet értelmében ha egy medve bejár a településre és veszélyt jelent az emberekre,

nemcsak akkor lehet kilőni, ha az elűzés vagy áthelyezés nem járt sikerrel, hanem ez első intézkedésként is alkalmazható.

Több önkormányzatnál e szerint járnak már el, de számos olyan település is van, ahol vagy nem tudják alkalmazni a törvényt, vagy a polgármester nem meri vállalni a felelősségét a beavatkozásért – magyarázta.

Buzoianu hozzátette, a minisztérium munkatársai készítettek egy ismertetőt a jogszabály által ilyen esetekre előírt eljárás pontos menetéről, és ezt elküldik valamennyi önkormányzatnak, hogy mindenki alkalmazza a hatályos törvényt, amellyel elejét lehet venni a tragédiáknak.

Belföld medve
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