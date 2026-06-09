A környezetvédelmi miniszter szerint nem mindenhol lövik ki a településre bejáró veszélyes medvéket

Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint nem mindegyik önkormányzat alkalmazza azt a jogszabályt, amely a többlépcsős procedúrát egyszerűsítve lehetővé teszi a településekre bejáró veszélyes medvék azonnali kilövését.

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A tárcavezető keddi sajtótájékoztatóján elmondta, az elmúlt hetekben több tragikus véget ért medvetámadás is történt. Buzoianu szerint a medvés incidensek kimenetele sok esetben azon múlik, hogy a hatóságok miként kezelik a helyzetet, milyen gyorsan reagálnak.

nem mindegyik önkormányzat alkalmazza azt a jogszabályt, amely a többlépcsős procedúrát egyszerűsítve lehetővé teszi a veszélyes medvék azonnali kilövését

Mint emlékeztetett, a hónapokkal ezelőtt elfogadott sürgősségi rendelet értelmében ha egy medve bejár a településre és veszélyt jelent az emberekre,

nemcsak akkor lehet kilőni, ha az elűzés vagy áthelyezés nem járt sikerrel, hanem ez első intézkedésként is alkalmazható.

Több önkormányzatnál e szerint járnak már el, de számos olyan település is van, ahol vagy nem tudják alkalmazni a törvényt, vagy a polgármester nem meri vállalni a felelősségét a beavatkozásért – magyarázta.

Buzoianu hozzátette, a minisztérium munkatársai készítettek egy ismertetőt a jogszabály által ilyen esetekre előírt eljárás pontos menetéről, és ezt elküldik valamennyi önkormányzatnak, hogy mindenki alkalmazza a hatályos törvényt, amellyel elejét lehet venni a tragédiáknak.