Călin Georgescu Nicușor Dan felfüggesztésére biztatja a pártokat

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Călin Georgescu kedden felszólította a parlament „hazaszerető” tagjait, hogy kezdeményezzék Nicușor Dan államfő hivatalából való felfüggesztését, aki szerinte „önkényesen” és „kihívóan” bízta meg Eugen Tomacot kormányalakítással.
2026. június 09., 14:082026. június 09., 14:08
2026. június 09., 14:092026. június 09., 14:09
A volt elnökjelölt a legionárius propaganda ügyében ellene folyó perének tárgyalásán jelent meg a bukaresti első kerületi bíróságon, de csak néhány percet töltött az épületben, mivel a pert augusztusra halasztották.
A bíróságról távozva, több száz támogatója előtt Călin Georgescu azzal vádolta Nicușor Dant, hogy „jogellenesen” tartózkodik a Cotroceni-palotában, és felszólította a parlamenti pártokat, hogy
Úgy vélekedett, hogy a 2024. december 6-án kezdődött „államcsíny” 2026. június 4-én érte el csúcspontját, amikor az államfő Eugen Tomac miniszterelnöki megbízásával szerinte semmissé tette a 2024. december 1-jei parlamenti választások eredményét és a nép akaratát – számol be az Agerpres.
Hozzátette, hogy ezért a lépés kezdeményezőinek, illetve azoknak a pártoknak is vállalniuk kell a felelősséget, amelyek megszavazzák az új kormányt, mert meglátása szerint ennek súlyos gazdasági és társadalmi következményei lesznek. Egyúttal azt is állította, hogy
Georgescu szerint „a román nemzet jövője forog kockán”, mert „a meggondolatlan és romboló döntések miatt” minden elvesztegetett óra tovább gyengíti az ország alapjait. Arra kérte híveit és a parlamenti pártokat, hogy lépjenek fel az államfővel szemben, mert
Călin Georgescu ellen tavaly július 2-án emelt vádat a legfőbb ügyészség népirtásért, emberiesség elleni bűncselekményekért és háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvános népszerűsítése, valamint fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő nézetek és tanok nyilvános népszerűsítésének folytatólagosan elkövetett bűncselekménye miatt.
Az ügyben a bukaresti törvényszék április 3-án megszüntette Călin Georgescu hatósági felügyeletét, így megszűntek az ellene egy éve elrendelt kényszerintézkedéssel járó tilalmak.
Eugen Tomac kedden kijelentette, hogy nem az ő személyes kormányának, hanem Románia kormányának kér majd bizalmat a parlamenttől.
Az RMDSZ egyelőre nem tudja megígérni, hogy bizalmat szavaz a megalakulóban lévő kormánynak, és a további egyeztetések előtt megvárja a miniszterjelöltek végleges névsorát, valamint a kormányprogramot.
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