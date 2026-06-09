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Călin Georgescu Nicușor Dan felfüggesztésére biztatja a pártokat

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

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Călin Georgescu kedden felszólította a parlament „hazaszerető” tagjait, hogy kezdeményezzék Nicușor Dan államfő hivatalából való felfüggesztését, aki szerinte „önkényesen” és „kihívóan” bízta meg Eugen Tomacot kormányalakítással.

Székelyhon

2026. június 09., 14:082026. június 09., 14:08

2026. június 09., 14:092026. június 09., 14:09

A volt elnökjelölt a legionárius propaganda ügyében ellene folyó perének tárgyalásán jelent meg a bukaresti első kerületi bíróságon, de csak néhány percet töltött az épületben, mivel a pert augusztusra halasztották.

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A bíróságról távozva, több száz támogatója előtt Călin Georgescu azzal vádolta Nicușor Dant, hogy „jogellenesen” tartózkodik a Cotroceni-palotában, és felszólította a parlamenti pártokat, hogy

azonnal indítsák el az államfő felfüggesztésének eljárását, mert elégedetlen azzal, ahogyan az államfő Eugen Tomacot megbízta az új kormány megalakításával.

Úgy vélekedett, hogy a 2024. december 6-án kezdődött „államcsíny” 2026. június 4-én érte el csúcspontját, amikor az államfő Eugen Tomac miniszterelnöki megbízásával szerinte semmissé tette a 2024. december 1-jei parlamenti választások eredményét és a nép akaratát – számol be az Agerpres.

Hozzátette, hogy ezért a lépés kezdeményezőinek, illetve azoknak a pártoknak is vállalniuk kell a felelősséget, amelyek megszavazzák az új kormányt, mert meglátása szerint ennek súlyos gazdasági és társadalmi következményei lesznek. Egyúttal azt is állította, hogy

Nicușor Dan gyenge vezető, és olyan helyzetbe sodorja az államot, amely egész Románia számára kockázatot jelent.

Georgescu szerint „a román nemzet jövője forog kockán”, mert „a meggondolatlan és romboló döntések miatt” minden elvesztegetett óra tovább gyengíti az ország alapjait. Arra kérte híveit és a parlamenti pártokat, hogy lépjenek fel az államfővel szemben, mert

szerinte most van az utolsó alkalom a demokrácia helyreállítására.

Călin Georgescu ellen tavaly július 2-án emelt vádat a legfőbb ügyészség népirtásért, emberiesség elleni bűncselekményekért és háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvános népszerűsítése, valamint fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő nézetek és tanok nyilvános népszerűsítésének folytatólagosan elkövetett bűncselekménye miatt.

Az ügyben a bukaresti törvényszék április 3-án megszüntette Călin Georgescu hatósági felügyeletét, így megszűntek az ellene egy éve elrendelt kényszerintézkedéssel járó tilalmak.

Belföld
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