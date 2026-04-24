Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”

A város első Szent György-szobra nem nyerte el mindenki tetszését, a második annál inkább
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgy védőszentjét ünnepli április 24-én. Sárkányölő Szent György alakját hivatott jelképezni a város központjában emelkedő, cseppet sem klasszikus „Süsü-szobor” is, amely huszonöt év elteltével is frappáns vicceknek ad ihletet.
Ő az egyik legnevezetesebb katonaszent, aki egyben Sepsiszentgyörgy városának védőszentje is. Április 24-e hagyományosan a városünnep közeledtét jelzi, ugyanakkor ez a nap a tavasz kezdete a népi hiedelemvilágban, ennélfogva számos szokás is kötődik hozzá.
Sárkányölő Szent Györgynek a háromszéki megyeszékhelyen két szobra is van: egy modern és egy klasszikus,
Az első szobrot, amit sokan Süsüről, a híres bábfilmfiguráról kereszteltek el, 2001. április 21-én avatták fel, és nem aratott osztatlan sikert.
A 2012-ben felavatott Szent György-szobor. Háttérben az egykori Bodok szálloda, amit 2025-ben lebontottak
Fotó: Pinti Attila
Sántha Imre Géza helybéli művészettörténész műlapján részletes tájékoztatást olvashatunk a térség legfontosabb alkotásairól, közöttük a 2001-es Szent György-szoborról. E forrás szerint a szobor létrejöttére pályázatot hirdetett az önkormányzat. A pályamunkákra szavazhattak a sepsiszentgyörgyiek is, ám ezzel a lehetőséggel csak kevesen éltek.
A felavatása után a város központi részén, szintén a védőszentről elnevezett kis téren magasodó szoborra nem volt túlzottan büszke a városlakók többsége, sőt a helyi képzőművészeknek sem igazán tetszett.
Sokan Szent Györgyöt pálcikaemberként, a sárkányt dinóként látják
Fotó: Tuchiluș Alex
A szobor mégis a megyeszékhely védjegyévé vált, beépült a városünnep, a Szent György Napok arculatába, később a helyi közszállítási vállalat logója is lett.
A Háromszék napilapban március 18-án jelent meg az első felhívás, mely szerint az összegyűlt vicceket, anekdotákat a városünnepen, „ország-világ füle hallatára sütik el”. Ezek közül az egyik poén, hogy
A viccek nem évültek el az idő múlásával, sőt, még napjainkban is frappáns hozzászólások születnek a Sepsiszentgyörgy egykor és napjainkban nevű Facebook-oldal évfordulóval kapcsolatos bejegyzései alatt. Volt, aki azt írta, hogy
A katonaszentet főképp pálcikaemberhez hasonlították.
Harmath István szobrászművész örül annak, hogy mai napig beszélnek a szoborról
Fotó: Tuchiluș Alex
Mindezek ellenére sokan úgy érzik, hogy éppen a szokatlansága miatt egyedi a szobor, és nem kellene szégyenkezni miatta. Hiszen ilyen máshol nincs, csak Sepsiszentgyörgyön. Végül elfogadták, sőt talán meg is szerették a lakók, főképp azután, hogy 2012-ben egy második Szent György-szobrot is avathattak. Ez már a Kolozsvári-testvérek klasszikus alkotása alapján született meg.
A szobormásolat a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékén, a lakosság hozzájárulásával készült el.
Amint Harmath István művész 2023-ban publikált írásában úgy fogalmaz: „A szobor komponálásánál az időtlen mondanivaló volt a vezérfonal, ami mentén megszületett a sárkány és az ember viszonya. A két pólus a fehér és fekete, a jó és a rossz, a jing és a jang, ami eggyé válik, ergo kiegészítik egymást. A lovat szándékosan mellőztem a kompozícióból, fölösleges kelléknek ítéltem meg.
Ez egy sorsszerű együttlét, amely soha véget nem érő körforgásban éli mindennapjait. Humoros, de ugyanakkor szomorú. Egy tragikomédia, amit a mindennapi élet is bizonyít. Az egész kompozíció egy megrogyasztott, bizonytalan csövön állt volna, amit sajnos nem tudtunk kivitelezni a helyi adottságok hiánya miatt. Így egy merev csőre került az alkotás. Mindenképp örülök, hogy a mai napig beszélnek a szoborról, attól függetlenül, hogy a vélemények különböznek.”
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
Az alkotó ezeket a gondolatokat a szintén Sepsiszentgyörgyre tervezett Petőfi-szobor vitája kapcsán írta. Mint ismert, az önkormányzat pályázati felhívására hat pályamunka érkezett, ezekből
Arra kérték tehát a művészt, hogy a megrendelőéhez közelítő koncepció szerint módosítsa az alkotást (legyen arányos testfelépítésű, kigombolt gallért viselő, egész alakos szobor), és ez meg is történt.
Az üzemanyagválság tekintetében aggasztó kilátások várhatók középtávon Romániában – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken.
Nem várt sokáig, már másnap jelentkezett a hatalmas pénzösszegért a múlt vasárnapi Joker-sorsolás szerencsés nyertese – közölte a Román Lottótársaság, amely azóta ismertette a most vasárnapi sorsolás előtti nyeremények összegeit.
Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által támogatott kisebbségi kormány megalakítását.
Az oktatási minisztérium a jövő héten megszervezi a próba-képességvizsgát a nyolcadikosok számára azokban az iskolákban, amelyek márciusban nem vettek részt az országos próbafelmérőn.
Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy még a nap folyamán aláírja a PSD-s miniszterek felmentéséről, illetve az ideiglenes miniszterek kinevezéséről szóló rendeleteket, ha minden rendben van.
Rendszeresen visszajár egy kifejlett medve a marosvásárhelyi Somostetőre, az állatkert közelében. A biztonság érdekében csapdát helyeztek el azon a területen, ahol az állatot a leggyakrabban látták.
Nem tiltja be teljesen a játéktermek működését a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, de a város egy eldugott ipari övezetébe száműzi őket. Erről a pénteki rendkívüli tanácsülésen született döntés.
Nem vesz részt olyan kormányban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amelyet az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség támogat – jelentette be a párt miniszterelnök-helyettese pénteken.
Ilie Bolojan kormányfő szerint a kétfordulós helyi választásokra való áttérés nem oldaná meg a helyi önkormányzatok problémáit, hangsúlyozva, hogy minden szavazási rendszernek vannak előnyei és hátrányai.
Ilie Bolojan kormányfő pénteken kijelentette, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni, hanem egyes jövedelmek fokozatosan emelkedni fognak a méltányosság biztosítása érdekében.
