Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”

A város első Szent György-szobra nem nyerte el mindenki tetszését, a második annál inkább

Sepsiszentgyörgy védőszentjét ünnepli április 24-én. Sárkányölő Szent György alakját hivatott jelképezni a város központjában emelkedő, cseppet sem klasszikus „Süsü-szobor” is, amely huszonöt év elteltével is frappáns vicceknek ad ihletet.

Farkas Orsolya 2026. április 24., 21:172026. április 24., 21:17

Ő az egyik legnevezetesebb katonaszent, aki egyben Sepsiszentgyörgy városának védőszentje is. Április 24-e hagyományosan a városünnep közeledtét jelzi, ugyanakkor ez a nap a tavasz kezdete a népi hiedelemvilágban, ennélfogva számos szokás is kötődik hozzá. Sárkányölő Szent Györgynek a háromszéki megyeszékhelyen két szobra is van: egy modern és egy klasszikus,

utóbbit több mint tíz évvel az elődje után állították fel a város főtéren a prágai, 1373-ban készített szobor mintájára.

Az első szobrot, amit sokan Süsüről, a híres bábfilmfiguráról kereszteltek el, 2001. április 21-én avatták fel, és nem aratott osztatlan sikert.

A 2012-ben felavatott Szent György-szobor. Háttérben az egykori Bodok szálloda, amit 2025-ben lebontottak Fotó: Pinti Attila

Ilyen szobor csak Sepsiszentgyörgyön van Sántha Imre Géza helybéli művészettörténész műlapján részletes tájékoztatást olvashatunk a térség legfontosabb alkotásairól, közöttük a 2001-es Szent György-szoborról. E forrás szerint a szobor létrejöttére pályázatot hirdetett az önkormányzat. A pályamunkákra szavazhattak a sepsiszentgyörgyiek is, ám ezzel a lehetőséggel csak kevesen éltek.

A részben szakmabeliekből álló zsűri végül Harmath István munkáját választotta, ugyanis ez illeszkedett leginkább a modern környezethez.

A felavatása után a város központi részén, szintén a védőszentről elnevezett kis téren magasodó szoborra nem volt túlzottan büszke a városlakók többsége, sőt a helyi képzőművészeknek sem igazán tetszett.

Sokan Szent Györgyöt pálcikaemberként, a sárkányt dinóként látják Fotó: Tuchiluș Alex

A szobor mégis a megyeszékhely védjegyévé vált, beépült a városünnep, a Szent György Napok arculatába, később a helyi közszállítási vállalat logója is lett.

Az alkotást sok kritika érte, humor tárgyává is vált, ezért 2003-ban poéngyűjtő versenyt is indított a város.

A Háromszék napilapban március 18-án jelent meg az első felhívás, mely szerint az összegyűlt vicceket, anekdotákat a városünnepen, „ország-világ füle hallatára sütik el”. Ezek közül az egyik poén, hogy

a szobor úgy néz ki, mint egy „gombostűre tűzött nagytestű dinó”.

A viccek nem évültek el az idő múlásával, sőt, még napjainkban is frappáns hozzászólások születnek a Sepsiszentgyörgy egykor és napjainkban nevű Facebook-oldal évfordulóval kapcsolatos bejegyzései alatt. Volt, aki azt írta, hogy

a sárkány inkább ufóra, esetleg egy grillpulykára hasonlít, más szerint a Loch Ness-i szörnnyel mutat egyezést, vagy éppen olyan, mintha egy jelenetet örökítene meg az Avatar című filmből.

A katonaszentet főképp pálcikaemberhez hasonlították.

Harmath István szobrászművész örül annak, hogy mai napig beszélnek a szoborról Fotó: Tuchiluș Alex

Mindezek ellenére sokan úgy érzik, hogy éppen a szokatlansága miatt egyedi a szobor, és nem kellene szégyenkezni miatta. Hiszen ilyen máshol nincs, csak Sepsiszentgyörgyön. Végül elfogadták, sőt talán meg is szerették a lakók, főképp azután, hogy 2012-ben egy második Szent György-szobrot is avathattak. Ez már a Kolozsvári-testvérek klasszikus alkotása alapján született meg. A szobormásolat a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékén, a lakosság hozzájárulásával készült el. Humoros, de ugyanakkor szomorú Amint Harmath István művész 2023-ban publikált írásában úgy fogalmaz: „A szobor komponálásánál az időtlen mondanivaló volt a vezérfonal, ami mentén megszületett a sárkány és az ember viszonya. A két pólus a fehér és fekete, a jó és a rossz, a jing és a jang, ami eggyé válik, ergo kiegészítik egymást. A lovat szándékosan mellőztem a kompozícióból, fölösleges kelléknek ítéltem meg.

A tudatosan eltúlzott sárkány, a nagy hasú, örökkön éhes, telhetetlen, hatalomvágyó sárkány és a Tamási Ábel figurájához hasonló törékeny ember vívja örökös harcát.

Ez egy sorsszerű együttlét, amely soha véget nem érő körforgásban éli mindennapjait. Humoros, de ugyanakkor szomorú. Egy tragikomédia, amit a mindennapi élet is bizonyít. Az egész kompozíció egy megrogyasztott, bizonytalan csövön állt volna, amit sajnos nem tudtunk kivitelezni a helyi adottságok hiánya miatt. Így egy merev csőre került az alkotás. Mindenképp örülök, hogy a mai napig beszélnek a szoborról, attól függetlenül, hogy a vélemények különböznek."

Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművészé lett a nyertes, de annyira sok városlakó ellenezte, hogy a város végül elállt a tervtől.