Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”

A város első Szent György-szobra nem nyerte el mindenki tetszését, a második annál inkább

A város első Szent György-szobra nem nyerte el mindenki tetszését, a második annál inkább

Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgy védőszentjét ünnepli április 24-én. Sárkányölő Szent György alakját hivatott jelképezni a város központjában emelkedő, cseppet sem klasszikus „Süsü-szobor” is, amely huszonöt év elteltével is frappáns vicceknek ad ihletet.

Farkas Orsolya

2026. április 24., 21:172026. április 24., 21:17

Ő az egyik legnevezetesebb katonaszent, aki egyben Sepsiszentgyörgy városának védőszentje is. Április 24-e hagyományosan a városünnep közeledtét jelzi, ugyanakkor ez a nap a tavasz kezdete a népi hiedelemvilágban, ennélfogva számos szokás is kötődik hozzá.

Sárkányölő Szent Györgynek a háromszéki megyeszékhelyen két szobra is van: egy modern és egy klasszikus,

utóbbit több mint tíz évvel az elődje után állították fel a város főtéren a prágai, 1373-ban készített szobor mintájára.

Az első szobrot, amit sokan Süsüről, a híres bábfilmfiguráról kereszteltek el, 2001. április 21-én avatták fel, és nem aratott osztatlan sikert.

A 2012-ben felavatott Szent György-szobor. Háttérben az egykori Bodok szálloda, amit 2025-ben lebontottak

A 2012-ben felavatott Szent György-szobor. Háttérben az egykori Bodok szálloda, amit 2025-ben lebontottak

Fotó: Pinti Attila

Ilyen szobor csak Sepsiszentgyörgyön van

Sántha Imre Géza helybéli művészettörténész műlapján részletes tájékoztatást olvashatunk a térség legfontosabb alkotásairól, közöttük a 2001-es Szent György-szoborról. E forrás szerint a szobor létrejöttére pályázatot hirdetett az önkormányzat. A pályamunkákra szavazhattak a sepsiszentgyörgyiek is, ám ezzel a lehetőséggel csak kevesen éltek.

A részben szakmabeliekből álló zsűri végül Harmath István munkáját választotta, ugyanis ez illeszkedett leginkább a modern környezethez.

A felavatása után a város központi részén, szintén a védőszentről elnevezett kis téren magasodó szoborra nem volt túlzottan büszke a városlakók többsége, sőt a helyi képzőművészeknek sem igazán tetszett.

Sokan Szent Györgyöt pálcikaemberként, a sárkányt dinóként látják

Sokan Szent Györgyöt pálcikaemberként, a sárkányt dinóként látják

Fotó: Tuchiluș Alex

A szobor mégis a megyeszékhely védjegyévé vált, beépült a városünnep, a Szent György Napok arculatába, később a helyi közszállítási vállalat logója is lett.

Az alkotást sok kritika érte, humor tárgyává is vált, ezért 2003-ban poéngyűjtő versenyt is indított a város.

A Háromszék napilapban március 18-án jelent meg az első felhívás, mely szerint az összegyűlt vicceket, anekdotákat a városünnepen, „ország-világ füle hallatára sütik el”. Ezek közül az egyik poén, hogy

a szobor úgy néz ki, mint egy „gombostűre tűzött nagytestű dinó”.

A viccek nem évültek el az idő múlásával, sőt, még napjainkban is frappáns hozzászólások születnek a Sepsiszentgyörgy egykor és napjainkban nevű Facebook-oldal évfordulóval kapcsolatos bejegyzései alatt. Volt, aki azt írta, hogy

a sárkány inkább ufóra, esetleg egy grillpulykára hasonlít, más szerint a Loch Ness-i szörnnyel mutat egyezést, vagy éppen olyan, mintha egy jelenetet örökítene meg az Avatar című filmből.

A katonaszentet főképp pálcikaemberhez hasonlították.

Harmath István szobrászművész örül annak, hogy mai napig beszélnek a szoborról

Harmath István szobrászművész örül annak, hogy mai napig beszélnek a szoborról

Fotó: Tuchiluș Alex

Mindezek ellenére sokan úgy érzik, hogy éppen a szokatlansága miatt egyedi a szobor, és nem kellene szégyenkezni miatta. Hiszen ilyen máshol nincs, csak Sepsiszentgyörgyön. Végül elfogadták, sőt talán meg is szerették a lakók, főképp azután, hogy 2012-ben egy második Szent György-szobrot is avathattak. Ez már a Kolozsvári-testvérek klasszikus alkotása alapján született meg.

A szobormásolat a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékén, a lakosság hozzájárulásával készült el.

Humoros, de ugyanakkor szomorú

Amint Harmath István művész 2023-ban publikált írásában úgy fogalmaz: „A szobor komponálásánál az időtlen mondanivaló volt a vezérfonal, ami mentén megszületett a sárkány és az ember viszonya. A két pólus a fehér és fekete, a jó és a rossz, a jing és a jang, ami eggyé válik, ergo kiegészítik egymást. A lovat szándékosan mellőztem a kompozícióból, fölösleges kelléknek ítéltem meg.

A tudatosan eltúlzott sárkány, a nagy hasú, örökkön éhes, telhetetlen, hatalomvágyó sárkány és a Tamási Ábel figurájához hasonló törékeny ember vívja örökös harcát.

Ez egy sorsszerű együttlét, amely soha véget nem érő körforgásban éli mindennapjait. Humoros, de ugyanakkor szomorú. Egy tragikomédia, amit a mindennapi élet is bizonyít. Az egész kompozíció egy megrogyasztott, bizonytalan csövön állt volna, amit sajnos nem tudtunk kivitelezni a helyi adottságok hiánya miatt. Így egy merev csőre került az alkotás. Mindenképp örülök, hogy a mai napig beszélnek a szoborról, attól függetlenül, hogy a vélemények különböznek.”

korábban írtuk

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok

Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.

Az alkotó ezeket a gondolatokat a szintén Sepsiszentgyörgyre tervezett Petőfi-szobor vitája kapcsán írta. Mint ismert, az önkormányzat pályázati felhívására hat pályamunka érkezett, ezekből

Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművészé lett a nyertes, de annyira sok városlakó ellenezte, hogy a város végül elállt a tervtől.

Arra kérték tehát a művészt, hogy a megrendelőéhez közelítő koncepció szerint módosítsa az alkotást (legyen arányos testfelépítésű, kigombolt gallért viselő, egész alakos szobor), és ez meg is történt.

Ezek is érdekelhetik

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
Spekulatív hangnem az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK kapcsán
Európai egészségbiztosítási kártya román módra: hónapokat késhet a fontos okmány kézbesítése
Burcă kíméletlenül kiosztotta csapatát, a nagyváradiak a játékvezetőt kritizálták
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
Székelyhon

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
Székelyhon

Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
Spekulatív hangnem az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK kapcsán
Székely Sport

Spekulatív hangnem az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK kapcsán
Európai egészségbiztosítási kártya román módra: hónapokat késhet a fontos okmány kézbesítése
Krónika

Európai egészségbiztosítási kártya román módra: hónapokat késhet a fontos okmány kézbesítése
Burcă kíméletlenül kiosztotta csapatát, a nagyváradiak a játékvezetőt kritizálták
Székely Sport

Burcă kíméletlenül kiosztotta csapatát, a nagyváradiak a játékvezetőt kritizálták
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 24., péntek

Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások

Az üzemanyagválság tekintetében aggasztó kilátások várhatók középtávon Romániában – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken.

2026. április 24., péntek

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?

Nem várt sokáig, már másnap jelentkezett a hatalmas pénzösszegért a múlt vasárnapi Joker-sorsolás szerencsés nyertese – közölte a Román Lottótársaság, amely azóta ismertette a most vasárnapi sorsolás előtti nyeremények összegeit.

Nicușor Dan kijelentette, nem fogad el AUR-támogatású kisebbségi kormányt

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által támogatott kisebbségi kormány megalakítását.

Jövő héten megszervezik a nyolcadikosok elmaradt próba-képességvizsgáját

Az oktatási minisztérium a jövő héten megszervezi a próba-képességvizsgát a nyolcadikosok számára azokban az iskolákban, amelyek márciusban nem vettek részt az országos próbafelmérőn.

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan még ma aláírhatja a PSD-s miniszterek felmentését és az ideiglenes kinevezéseket

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy még a nap folyamán aláírja a PSD-s miniszterek felmentéséről, illetve az ideiglenes miniszterek kinevezéséről szóló rendeleteket, ha minden rendben van.

Csapdát állítottak a Somostetőn ólálkodó medvének

Rendszeresen visszajár egy kifejlett medve a marosvásárhelyi Somostetőre, az állatkert közelében. A biztonság érdekében csapdát helyeztek el azon a területen, ahol az állatot a leggyakrabban látták.

Az ipari övezetbe „száműzik” a játégképeket Sepsiszentgyörgyön

Nem tiltja be teljesen a játéktermek működését a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, de a város egy eldugott ipari övezetébe száműzi őket. Erről a pénteki rendkívüli tanácsülésen született döntés.

2026. április 24., péntek

Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat

Nem vesz részt olyan kormányban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amelyet az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség támogat – jelentette be a párt miniszterelnök-helyettese pénteken.

Nem térne vissza kétfordulós önkormányzati választásokhoz a kormányfő

Ilie Bolojan kormányfő szerint a kétfordulós helyi választásokra való áttérés nem oldaná meg a helyi önkormányzatok problémáit, hangsúlyozva, hogy minden szavazási rendszernek vannak előnyei és hátrányai.

Bolojan: az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni

Ilie Bolojan kormányfő pénteken kijelentette, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni, hanem egyes jövedelmek fokozatosan emelkedni fognak a méltányosság biztosítása érdekében.

