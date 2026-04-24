Nicușor Dan még ma aláírhatja a PSD-s miniszterek felmentését és az ideiglenes kinevezéseket

Fotó: Presidency.ro
Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy még a nap folyamán aláírja a PSD-s miniszterek felmentéséről, illetve az ideiglenes miniszterek kinevezéséről szóló rendeleteket, ha minden rendben van.
2026. április 24., 18:58
2026. április 24., 19:022026. április 24., 19:02
„A kinevezési javaslatok csütörtök este érkeztek meg...Ma a kollégáim átnézték ezeket, előkészítették a rendelettervezeteket.
– írja az Agerpres, a Cipruson tartózkodó államfő nyilatkozata alapján, aki az Európai Tanács informális ülésén vett részt. A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön nyújtották be lemondásukat a Victoria-palotában.
Marian Neacșu miniszterelnök-helyettes, Florin Barbu mezőgazdasági miniszter, Bogdan Ivan energiaügyi miniszter, Florin Manole munkaügyi miniszter, Radu Marinescu igazságügyi miniszter, Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter és Ciprian Șerban közlekedési miniszter távozott a liberális Ilie Bolojan vezette kabinetből.
Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által támogatott kisebbségi kormány megalakítását.
