Nicușor Dan még ma aláírhatja a PSD-s miniszterek felmentését és az ideiglenes kinevezéseket

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy még a nap folyamán aláírja a PSD-s miniszterek felmentéséről, illetve az ideiglenes miniszterek kinevezéséről szóló rendeleteket, ha minden rendben van.

Székelyhon 2026. április 24., 18:58

„A kinevezési javaslatok csütörtök este érkeztek meg...Ma a kollégáim átnézték ezeket, előkészítették a rendelettervezeteket.

A repülőtérre menet ellenőrzöm a dokumentumokat, és ha minden rendben van, aláírom őket