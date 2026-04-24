Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson

Több mint tizenkétezer lejre bírságoltak a rendőrök Csíkkozmáson
Fotó: László Ildikó
Több fronton is ellenőrzést végeztek a Hargita megyei rendőrök Csíkkozmáson. A háromórás akció során több mint száz embert igazoltattak, tíz esetben szabálysértési bírságot szabtak ki.
A rendőrség közleménye szerint a csütörtök reggeli akció keretében 137 embert ellenőriztek. A bírságok közül:
ötöt a közrend és köznyugalom megsértése miatt,
négyet a román állampolgárok nyilvántartására, lakóhelyére, tartózkodási helyére és személyazonosító okmányaira vonatkozó törvények megszegéséért,
egyet közúti szabálysértésért szabtak ki, ebben az esetben egy forgalmi engedélyt is bevontak.
A bírságok összértéke 12 500 lej. A rendőrség a jövőben is folytatja a mostanihoz hasonló akciókat a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében.
