Jövő héten megszervezik a nyolcadikosok elmaradt próba-képességvizsgáját

Az oktatási minisztérium a jövő héten megszervezi a próba-képességvizsgát a nyolcadikosok számára azokban az iskolákban, amelyek márciusban nem vettek részt az országos próbafelmérőn.

Székelyhon 2026. április 24., 19:292026. április 24., 19:29

A becslések szerint 38 oktatási intézményből körülbelül 2300 diák vesz részt a tesztelésen.

A tárca pénteki közleménye szerint a próba-felmérőt április 27-29. között szervezik meg az iskolák kérésére

– írja az Agerpres. Az adatok szerint harmincnyolc tanintézmény vesz részt Dâmbovița, Tulcea, Iași, Gorj, Dolj, Hargita, Ialomița, Argeș, Vaslui, Temes megyéből és Bukarestből. Megközelítőleg 2300 diák fog próbavizsgázni.

A próbavizsga eredményeit május 8-án közlik a diákokkal.