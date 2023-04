Ma van az év legboszorkányosabb napja

A hónap névadóját, a sárkányölő Szent Györgyöt ünnepeljük április 24-én. A lovagiasságot, férfiasságot, önzetlenséget jelképező alakja – a másik katonaszent, Dömötör mellett – a Szent Koronán is megjelenik. Napjához az állatok biztonságával, egészségével, termékenységével, továbbá kincskereséssel, boszorkánysággal kapcsolatos szokások, hiedelmek gazdag, ám mára többnyire feledésbe merült tárháza kapcsolódik, amiből pár érdekességet idézünk fel.

Leggyakrabban a korai keresztények máig élő utódai, az egyiptomi koptok templomaiban, kolostoraiban ábrázolják, de ki ne hallott volna a kolozsvári testvérek, Márton és György 1373-ban készült, a prágai vár udvarát ékesítő, Szent Györgyöt ábrázoló méltán híres lovas szobráról! Ám nem kell olyan messzire menni, hiszen a másolatát 2012 óta Kovászna megye székhelyén is megtaláljuk: ez a lakók részéről sok negatív kritikát kiváltó, a 2003-as városnapok poéngyűjtő versenyére benevezők egyike által „gombostűre tűzött nagytestű dinónak” nevezett modern kompozíciót hivatott „helyettesíteni”.

de a híres Báthori család is Szent Györgyöt fogadta patrónusává.

A pásztorokat is ekkor szegődtették, „szerződésük” hagyományosan Szent Mihály-napig volt érvényben, ám manapság már lényegében addig, ameddig az időjárás lehetőévé teszi a legeltetést. Sőt, még utána is!

1962-ig a kézdiszéki Lemhényben is Szent György napján tartották az úgynevezett esztenakiállítást, amikor az összegyűjtött juhokat felterelték a Gyepár és a Nagy-Sándor környéki havasi legelőkre. Ám előtte való este a juhászlegények még egy jó táncmulatságot csaptak, az éjszakát a szeretőjükkel töltöttek, és pirkadatkor, bús furulyaszó kíséretében indultak neki a hegyeknek.

A közéletben is kivételes napnak számított, hiszen számos helyen ekkor zajlottak a falusi és városi tisztújítások. Ám

az embereket inkább a szabadon garázdálkodó boszorkányok foglalkoztatták; aki ilyenkor a keresztútra ment, megláthatta őket, sőt szentelt krétával vont körből a gyűlésüket is végignézhette.

Az istálló elejét vagy a ház utca felőli bejáratát kölessel szórták be, a kerítésre, ajtóra tüskés ágakat tűztek a távoltartásuk, a rontás megakadályozása végett.

Potyondon úgy tartották, a boszorkány első kihajtáskor sajtárral settenkedik a csorda után. A Gyimesekben előző este szenteltvízzel spriccelték, „fokhagymázták” az állatokat, hogy a boszorkányok ne tudják elvinni a zsírjukat.

Alkalmasnak tartották e napot a földbe rejtett kincsek keresésére is, melyek minden hetedik – parajdi hiedelem szerint minden második – évben ilyenkor vetettek lángot. Ezt a Gyimesekben is rendszeresen lesték, ám hiába. „Szent György-napkor – mondták – arany van elásva, s kigyúl. De hát én nyolcvanhárom esztendős vagyok, én is eleget vártam, hogy valahol kigyúl, na jártam ki, szegény vagyok, hogy legyek gazdag, de nem gyúlt” – mesélte egy adatközlő Magyar Zoltánnak.

Vadasdon a kisgyermekeket Szent György napja előtt nem volt szabad nyitott ajtónál vagy ablaknál hagyni, mert „a prikulics kicseréli őket”. Néhol e nap hajnalán lepedővel szedett harmattal sütöttek kenyeret, mert abban van a föld zsírja, ereje. Aki ilyen harmatban mosakodik, sokáig szép és egészséges marad – vélték.

Az ugyancsak Gyimesekhez tartozó Hárompatakon a kígyómarást úgy gyógyították, hogy Szent György napja előtt „megütött” kígyó lehúzott bőrével mosták a sérült állat lábát. A kígyót már csak azért is ildomos április 24-e előtt megütni, mert – legalábbis a moldvai magyarok szerint – akkor nagy lesz az erőnk; ám ha a kígyót elszalasztjuk, elviszi az erőnket. Ha fejét ezüstpénzzel nyisszantjuk le, és azt – vagy fokhagymát, négylevelű lóherét, fekete tyúk első tojását – zsebünkbe téve megyünk templomba, szarvaik folytán felismerhetjük a boszorkányokat!

Tényleg itt a tavasz?

Ettől a naptól kezdve már lehet földre ülni és – Parajdon csak május 1-jétől – mezítláb járni. Bükkhavaspataka régi öregjei azt tartották,