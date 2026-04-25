Nyakunkon a piknikszezon, de ne üssük agyon egy miccssütéssel!

Ilyet csak szmókerben lehet készíteni!
Fotó: Kocsis Károly
Az időjárás ugyan még nem kedvez a piknikhez, a fészerből előbb-utóbb csak előkerül a grillrács vagy a tárcsalap. Csakhogy még mielőtt flekken- vagy miccssütésre adnánk a fejünket, készíthetünk szmókert házilag. Azt is megindokoljuk, miért érdemes.
2026. április 25., 08:55
Bár a tavasz közepét már elhagytuk, és jóformán alig éreztünk belőle valamit, azért a patakok mentén már fel-feltűnik egy-két füstcsík, jelezve, hogy
Úgyszintén a hétvégi házak hátsó udvarai, a lassan nyíló virágokkal elpalástolt filagóriák is kezdenek megtelni élettel, ami akkor nyer igazán tartalmat, ha sercegő hússzeletek illata vegyül bele.
Dávid Sándor a flekkensütéshez is ért...
Fotó: Kocsis Károly
Ilyenkor általában a férfiak veszik át a főszerepet, és az olyanok, akik odahaza, a tömbház konyhájában még egy szalonnás tojásrántottát sem képesek elkészíteni maguknak, most vérbeli mesterszakácsokká avanzsálnak, és
Különösképpen a társaság, a baráti kör jelenti ilyenkor az ösztönző erőt, amit a velejáró poharazgatás a végletekig képes fokozni, mert a gasztronómia ingoványos területén a férfiember egymagában nagyon esetlenné tud válni, azaz igen ritkán képes felszínre hozni a benne rejlő képességeket.
...vagy lehetne próbálkozni parázs fölött forgatott malaccal...
Fotó: Kocsis Károly
És mivel az ilyen összejövetelek egyben és egyszerre beszélgetésre, vitázásra, régi témák újraértelmezésére is alkalmat teremtenek, egyáltalán nem mindegy, mit készítünk közben.
Nem igényel különösebb beruházást, csak vasrács vagy „tárcsalap” kell hozzá, amit adott esetben betehetünk az autóba is, aztán tüzet gyújtunk, és megy minden, mint a karikacsapás. Az eredmény pedig – ha tényleg nem sikerült elrontani – több, mint kielégítő, és más élményt jelent, mint mondjuk a spenótfőzelék.
...de leginkább egy házilag elkészíthető hordószmókert javasolunk. A rajzolást a mesterséges intelligenciára bíztuk
Fotó: AI-rajz (Dávid Sándor paraméterei alapján)
Csak az a baj, hogy viszonylag idejekorán a végéhez érünk, és a feleségek tekintetéből ilyenkor nem nehéz kiolvasni a kézenfekvőnek tűnő „akkor minek is kell tovább maradni” kérdést, amivel tulajdonképpen a hangszínek élénkülését szeretnék megelőzni.
Meg hát sok tennivaló maradt otthon, vasalni is kéne, itt van mindjárt itt a hétfő. Ezért nem mindegy tehát, hogy milyen ételféleségre esik a választásunk, ugyanis a mélyen szántó gondolatok alátámasztására megfelelő mennyiségű időre és testes borra van szükség.
Először is kell hozzá egy fémhordó
Fotó: Dávid Sándor
Hosszabbra tervezett, estébe torkolló délutánokhoz jó ötlet lehet például a juhtokány, legalább öt-hatéves példányból, méghozzá juhász módra, hogy a sok odafigyelés ne vonja el figyelmünket a lényegről. Ez igen leegyszerűsítve abból áll, hogy
Sóval, borssal, esetleg köménnyel fűszerezzük, kevés (csípős) zöldpaprika is mehet bele, aztán felöntjük vízzel, és lassú tűzön elkezdjük főzni. Itt a hangsúly a lassú tűzön van, hiszen ételünket nem kavargatjuk, csak az üstöt mozgatjuk, időnként pohárnyi vizet öntünk utána, és meg-megnézzük, miként alakul a hús. De ezt úgy csak az ötödik óra után, addig fölösleges villával nyomkodni.
Akár ilyen is lehet a végeredmény
Fotó: Dávid Sándor
Amikor legutóbb, jó tíz évvel ezelőtt nővéremék csernátoni udvarán egy ilyennek nekiveselkedtünk, több mint hét órát vett igénybe, de aki evett belőle, és szereti a juhhúst, mind azt mondta, megérte kivárni. Csakhogy nem mindenki a szereti, sőt még a bárányt sem mindenki! Alternatívaként szóba jöhet másféle tokány vagy pörkölt egyéb állatfajtából, ki lehet próbálni a babgulyást cserépfazékban, de ezek mind-mind állandó törődést követelnek, és attól válnak közösségi élménnyé, hogy
A kemencében való sütögetéssel is kiválóan lehet húzni az időt, főleg, ha egész malacot akarunk ropogósra varázsolni, de ehhez a feltételek nem mindig és nem mindenhol adottak. Meg aztán sok fa kell a hevítéshez, és kellő odafigyelés híján könnyen rágós maradhat a végtermék. Tudom, megjártam.
Elhelyezzük a faszenet a tűztérben
Fotó: Kocsis Károly
Vagy malacot éppenséggel nyárson is lehetne forgatni, de olyan gépesített szerkentyűn, amilyet tavalyi születésnapjakor vetett be az unokaöcsém, és ébresztett rá egyúttal arra, hogy bizony könnyen rá tudnék kapni a folyamatosan le-lenyesegetett pörcös pecsenyére. Ám egy 40 kilós jószághoz (merthogy kisebbel állítólag nem szabad foglalkozni, másként „ragadós” lesz) tekintélyes társaság kell, ami ritkán verődik össze átlagos szombat délutánokra. Természetesen
Egy kisebb adag szenet behevítünk
Fotó: Kocsis Károly
És akkor ott van a szmóker. Ilyennel komolyabb éttermek nyári kertjében, gasztrofesztiválokon biztosan találkoztunk már, ám ezek nem patakparti piknikhez valók, sem parasztházak tornácaira. Amiről beszélek, az olyan, amit mi magunk is elkészíthetünk odahaza, nem kerül túl sok pénzbe, és remekül beválik. Dávid Sándor barátomnál legalábbis biztosan, hiszen arról csomortáni udvarán nem egyszer megbizonyosodtunk, természetesen a vele járó kiadós beszélgetések mellett.
Ő először is vásárolt hozzá egy 200 literes, fedeles pléhhordót. Elvileg használt is szóba jöhet, hiszen égetéssel, csiszolással a célra alkalmassá tehető, de
A behevített parazsat ráöntjük a tűztérben levő szénre
Fotó: Kocsis Károly
Szükségünk lesz még egy kosárszerű parázstartóra, tűzálló anyagból, amit hegesztőkészülőkkel bíró ismerősünk seperc alatt összetákol nekünk, de adott esetben alul kilyuggatott pléhvödör is megteszi. Továbbá egy, de inkább két kör alakú grillrácsra, amiből megfelelő méretűt, azaz 55–57 cm átmérőjűt kis szerencsével barkácsáruházban is találunk, de ezek közül az egyik egyszerű körlemez is lehet, mert úgyis csak vizes edény kerül rá (hogy a mestert idézzem: „nem kötelező, de nem is árt”). No és még esetleg két vascsőre, amiket a hordó alsó részénél fúrt, 1 colos átmérőjű szellőzőlyukakra fogatunk rá, hogy ne kelljen mindig lehajolni, ahányszor el akarjuk zárni vagy éppen beengedni a levegőt.
Persze, az 1 col csak irányadó mérce, lehet kisebb vagy nagyobb is. Ilyen szellőztetőt többet is szerelhetünk a tűztér tájékára, de a födelére négyet mindenképp, lehetőleg könyökidomból, hogy ne folyjon be az eső. Sanyi barátom ezeket csavarozható vasdugókkal látta el, a csöveket pedig kis csapokkal, hogy szabályozni tudja a be-kiáramló levegőt.
Elhelyezzük a grillrácson a húst
Fotó: Kocsis Károly
A kellékek tekintetében már ennyiből is megélnénk, de a felső határ a csillagos ég, kezdve a digitális hőmérőtől az állítható kerekes lábakon át egészen a belső kameráig, amely révén
Sándor ezek közül leragadt a hőmérőknél, de a rendszert úgy alakította ki, hogy nemcsak a Celsius-fokok alakulását tudja követni, illetve szükség esetén szabályozni, hanem a húsokba szurkált érzékelőkkel (szondákkal) azok belső hőmérsékletét is látja a digitális kijelzőn. A faszénbegyújtó-kéményt már korábban beszerezte, fogantyúkat hegesztett a hordóra, tetejére, és meghívott a főpróbára. Többször is.
Beszurkáljuk a szondákat
Fotó: Kocsis Károly
A szmókerezés lényege, hogy a kacsa, báránycomb, nagyobb darabokban hagyott tarja vagy marhaszegy olyan 90 és 180°C közötti tartományban, enyhe füstös környezetben készül el, anélkül, hogy a hő közvetlenül érné, tehát időre – legalább 4–5 órára, de akár ennek háromszorosára – van szükség.
Ezzel szemben grillezéskor 190–300 fokon pirul a flekken, de azon kívül, hogy avatatlan kezekben a külsője megéghet, a belseje kiszáradhat, legtöbb húsz percig lehet kihúzni vele, és ez javíthatatlan hibája. Mondjuk a szeletelt csontos karajt, a miccset vagy a csirkeszárnyat mindenképp érdemesebb rácsra tenni, mint hordószmókerbe, de egy házi csirkével vagy disznóoldalassal már érdemes kísérletezgetni.
Előzetesen tájékozódunk, hogy hány fokot kell tartani, és milyen maghő elérése a cél
Fotó: Kocsis Károly
Előbb megtöltjük félig, harmadáig faszénnel a tűztér gyanánt szolgáló kosarat, arra öntjük rá a külön behevített parazsat, és
De nem muszáj!
A tűztér fölötti „tálcára” kerülhet a vizes edény, aminek kettős szerepe van: egyrészt a húsról ne csepegjen rá a szénre a zsír, másrészt amolyan hőpajzsként nem engedi hirtelen felmenni a hőfokot, azaz egyenletesebb sütést biztosít.
A vége fele páclével locsolhatjuk, de ne túl gyakran
Fotó: Kocsis Károly
A felső rácsra pedig többféle nyersanyagot is tehetünk a törökbúzán nevelt tyúktól a bőrös csülökig, sőt az euripidészi varietas delectat jegyében
Az ide szánt „cuccot” Sándor barátom száraz páccal kezeli, és figyel arra, hogy szobahőmérsékleten menjen be a szmókerbe, de ha erre nem készültünk rá, elég, ha a faszén begyújtása előtt fél órával jól bedörzsöljük sóval. Aki ezt túl puritánnak találja, tehet rá borsot, fokhagymaport, fűszerpaprikát, netán argentin fűszerkeveréket, s a vége felé lehet sörrel locsolgatni, páclét ráfecskendezni, de ne túl gyakran, mert
Forgatni fölösleges
Fotó: Kocsis Károly
Lám, mire jók a digitális grillhőmérők! Az oldalast például 110–130 fokon, 4–6 óráig kell a szén fölött tartani forgatás nélkül (!), amíg a belső hőmérséklete el nem éri 88–93 fokot, a tarját 6–10 óráig (90–95°C belső hőmérsékletig); a marhaszegyet 10–16 óráig 105–125°C-on (92–96°C). A csirkét már magasabb hőfokon, 150–180°C-on tartjuk 2–3 óráig (74°C), hogy a bőre legyen ropogós, a kolbászt 120–140°C-on 1,5–3 óráig, hogy ne repedjen szét (68–72°C). A lazacot, merthogy állítólag azt is lehet, 90–110°C-on süssük 1–2 órát a hordóban: ekkor éri el az 52–60°C-os maghőt, amikor még omlós marad, és nem szárad ki.
És mindeközben, jó Küküllő menti borok kíséretében, stresszmentesen lehet ütköztetni a világnézeteket.
A pihentetés viszont kötelező
Fotó: Kocsis Károly
Ha véletlenül nem maradna idő mindenre, ne essünk pánikba, mert
Képzavarnak tűnik, de ebből kóstolni tényleg felér egy fél királysággal! Aki nem hiszi, járjon utána – erre előbb-utóbb lesz mód, elvégre a tavaszi napsütés sem tud a végtelenségig bujdosni előlünk.
A látvány már önmagáért beszél
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
A többit már nem nehéz kitalálni
Fotó: Kocsis Károly
