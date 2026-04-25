Megsemmisítették a robbanásveszélyes drónt, hazatérhettek a kitelepített emberek – videóval

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség/Facebook
Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).
A tájékoztatása szerint a városban a Traian utca térségében már helyreállt a gépjárműforgalom, és a 200 méteres biztonsági övezetből korábban kitelepített lakosok visszatérhettek otthonaikba. A művelet során összesen 535 személyt menekítettek ki: 220-at a kijelölt biztonsági övezetből, további 315-öt pedig a szállítás útvonaláról.
A helyi hatóságok nem sokkal fél 1 után közölték, hogy a robbanótöltetettel ellátott drón maradványait a szakemberek elszállították, és Galac utcáin keresztül a Brateș-tó közelében lévő területre vitték, ahol
A művelet idejére RO-ALERT figyelmeztetést is kiadtak, amelyben arra kérték a lakosságot, hogy legalább 200 méteres távolságot tartsanak a kijelölt útvonaltól.
A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a drón maradványait a védelmi, belügyi és hírszerzési szervek szakemberei gyűjtötték össze. Az első vizsgálatok alapján
A tárca korábban arról is beszámolt, hogy szombatra hajnalban dróndarabok zuhantak le Galacon, a Bariera Traian övezetben, megrongálva egy háztartási melléképületet és egy villanyoszlopot. Személyi sérülés nem történt.
Az orosz drónt 14.20 óra körül, a Brateș-tó közelében kijelölt biztonsági övezetben megsemmisítették a tűzszerészek. A hatóságok az ellenőrzött robbantás előtt 15 percre lezárták a közelben haladó 26-os országutat.
A Galac megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint a robbanótöltet ellenőrzött megsemmisítését biztonságos körülmények között hajtották végre, incidens nem történt. A védelmi intézkedéseket – beleértve a közúti forgalom korlátozását is – feloldották, a kitelepített lakosok pedig visszatérhetnek otthonaikba, kivéve azokat, akik a lezuhanás helyszínének közvetlen közelében laknak, ahol folytatódik a helyszíni vizsgálat.
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).
