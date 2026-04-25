Megsemmisítették a robbanásveszélyes drónt, hazatérhettek a kitelepített emberek – videóval

Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

A tájékoztatása szerint a városban a Traian utca térségében már helyreállt a gépjárműforgalom, és a 200 méteres biztonsági övezetből korábban kitelepített lakosok visszatérhettek otthonaikba. A művelet során összesen 535 személyt menekítettek ki: 220-at a kijelölt biztonsági övezetből, további 315-öt pedig a szállítás útvonaláról.

Hirdetés

A helyi hatóságok nem sokkal fél 1 után közölték, hogy a robbanótöltetettel ellátott drón maradványait a szakemberek elszállították, és Galac utcáin keresztül a Brateș-tó közelében lévő területre vitték, ahol