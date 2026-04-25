Megsemmisítették a robbanásveszélyes drónt, hazatérhettek a kitelepített emberek – videóval

• Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség/Facebook

Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Székelyhon

2026. április 25., 14:462026. április 25., 14:46

2026. április 25., 15:20

A tájékoztatása szerint a városban a Traian utca térségében már helyreállt a gépjárműforgalom, és a 200 méteres biztonsági övezetből korábban kitelepített lakosok visszatérhettek otthonaikba. A művelet során összesen 535 személyt menekítettek ki: 220-at a kijelölt biztonsági övezetből, további 315-öt pedig a szállítás útvonaláról.

A helyi hatóságok nem sokkal fél 1 után közölték, hogy a robbanótöltetettel ellátott drón maradványait a szakemberek elszállították, és Galac utcáin keresztül a Brateș-tó közelében lévő területre vitték, ahol

ellenőrzött körülmények között semmisítik meg.

A művelet idejére RO-ALERT figyelmeztetést is kiadtak, amelyben arra kérték a lakosságot, hogy legalább 200 méteres távolságot tartsanak a kijelölt útvonaltól.

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a drón maradványait a védelmi, belügyi és hírszerzési szervek szakemberei gyűjtötték össze. Az első vizsgálatok alapján

a drónt robbanótöltettel szerelték fel.

A tárca korábban arról is beszámolt, hogy szombatra hajnalban dróndarabok zuhantak le Galacon, a Bariera Traian övezetben, megrongálva egy háztartási melléképületet és egy villanyoszlopot. Személyi sérülés nem történt.

Frissítés

Az orosz drónt 14.20 óra körül, a Brateș-tó közelében kijelölt biztonsági övezetben megsemmisítették a tűzszerészek. A hatóságok az ellenőrzött robbantás előtt 15 percre lezárták a közelben haladó 26-os országutat.

A Galac megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint a robbanótöltet ellenőrzött megsemmisítését biztonságos körülmények között hajtották végre, incidens nem történt. A védelmi intézkedéseket – beleértve a közúti forgalom korlátozását is – feloldották, a kitelepített lakosok pedig visszatérhetnek otthonaikba, kivéve azokat, akik a lezuhanás helyszínének közvetlen közelében laknak, ahol folytatódik a helyszíni vizsgálat.

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

Ezek is érdekelhetik

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat
Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Etikai vétség miatt marasztalta el a MÚRE a poloskát kaszaboló videót közzétevő székelyföldi újságírót
Ilyés Róbert bátrabb játékot várt volna csapatától
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Székelyhon

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat
Székelyhon

Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat
Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Etikai vétség miatt marasztalta el a MÚRE a poloskát kaszaboló videót közzétevő székelyföldi újságírót
Krónika

Etikai vétség miatt marasztalta el a MÚRE a poloskát kaszaboló videót közzétevő székelyföldi újságírót
Ilyés Róbert bátrabb játékot várt volna csapatától
Székely Sport

Ilyés Róbert bátrabb játékot várt volna csapatától
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 25., szombat

Egyeztetésre hívta az Európa-barát pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan államfő meghívta hétfőre a Cotroceni-palotába az Európa-barát pártok vezetőit, hogy megbeszélést folytassanak a SAFE és a PNRR programról.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Kommentszekció: valóban agresszívek a hozzászólások?

Meglepő eredményre jutottak azok a szakemberek, akik a mesterséges intelligencia segítségével kielemezték a közösségi háló néhány kommentszekcióját. Kiderült, hogy a hozzászólások hány százaléka sértő és durva.

2026. április 25., szombat

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

2026. április 25., szombat

Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki

Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.

2026. április 25., szombat

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita – jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook-oldalán szombaton.

2026. április 25., szombat

Árrobbanás: néhány nap alatt 65 banival drágultak az üzemanyagok

Hétvégén is folytatódik az üzemanyagok drágulása: szombaton minden nagy hálózat emelte az árakat, így kedd óta mintegy 65 banival emelkedett mind a benzin, mind a gázolaj ára a romániai töltőállomásokon.

2026. április 25., szombat

Nyakunkon a piknikszezon, de ne üssük agyon egy miccssütéssel!

Az időjárás ugyan még nem kedvez a piknikhez, a fészerből előbb-utóbb csak előkerül a grillrács vagy a tárcsalap. Csakhogy még mielőtt flekken- vagy miccssütésre adnánk a fejünket, készíthetünk szmókert házilag. Azt is megindokoljuk, miért érdemes.

2026. április 25., szombat

Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”

Sepsiszentgyörgy védőszentjét ünnepli április 24-én. Sárkányölő Szent György alakját hivatott jelképezni a város központjában emelkedő, cseppet sem klasszikus „Süsü-szobor” is, amely huszonöt év elteltével is frappáns vicceknek ad ihletet.

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások

Az üzemanyagválság tekintetében aggasztó kilátások várhatók középtávon Romániában – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken.

2026. április 24., péntek

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?

Nem várt sokáig, már másnap jelentkezett a hatalmas pénzösszegért a múlt vasárnapi Joker-sorsolás szerencsés nyertese – közölte a Román Lottótársaság, amely azóta ismertette a most vasárnapi sorsolás előtti nyeremények összegeit.

2026. április 24., péntek

