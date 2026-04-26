Jobbkormányos autók: kiderült, mi okozza a legtöbb balesetet

A Román Rendőrség vasárnap közölte, hogy 2020 és 2025 között a jobbkormányos gépkocsikat érintő balesetek mintegy 84 százaléka azért történt, mert a járművezetők nem tartották be a közlekedési szabályokat.

A közlekedési rendőrök április 20-án 828 jobbkormányos gépkocsit ellenőriztek, ezek közül 438-at Romániában, 390-et pedig más államokban helyeztek forgalomba. A vasárnapi közlemény szerint 341 szabálysértési bírságot szabtak ki, ebből 332-t a KRESZ, 9-et pedig más jogszabályok megszegése miatt.

A bírságok közül 14-et műszaki hiányosságok, 46-ot gyorshajtás, 5-öt pedig szabálytalan előzés miatt róttak ki. Emellett 24 jogosítványt és 34 forgalmi engedélyt vontak be, valamint 6 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg – ismerteti az adatokat az Agerpres.