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Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter csütörtöki bejelentése szerint Románia az azonnali törlesztésnél kedvezőbb megoldást keres a Pfizerrel szembeni 680 millió eurós tartozás kifizetésére, hogy kímélje a költségvetést.
A tárcavezető a Facebook-oldalán közölte, hogy a GDP 0,2 százalékának megfelelő összeg jelentős kiadás egy olyan évben, amikor a kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a deficit csökkentésére.
– írta az Agerpres által szemlézett bejegyzésében.
Nazare emlékeztetett, hogy a COVID-19 elleni vakcinák beszerzése ügyében elvesztett per után a kormány tárgyalásokat kezdeményezett a Pfizerrel. Közlése szerint a tárgyalások részleteit a titoktartási kötelezettség miatt nem hozhatja nyilvánosságra, de
Az egyik lehetőség szerint a fölöslegessé vált vakcinák helyett a hazai egészségügy számára hasznos egyéb gyógyszerkészítményeket szereznének be.
„A Románia számára kedvezőtlen ítélet után zajló tárgyalások nehezen haladnak. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, de a végeredmény nem kizárólag a román félen múlik” – írta Nazare.
Az egyik brüsszeli bíróság április eleji döntésével a leszerződött, de
Az alapfokú ítélet szerint Romániának 600 millió eurót, Lengyelországnak 1,3 milliárd eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak.
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