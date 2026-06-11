Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter csütörtöki bejelentése szerint Románia az azonnali törlesztésnél kedvezőbb megoldást keres a Pfizerrel szembeni 680 millió eurós tartozás kifizetésére, hogy kímélje a költségvetést.

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A tárcavezető a Facebook-oldalán közölte, hogy a GDP 0,2 százalékának megfelelő összeg jelentős kiadás egy olyan évben, amikor a kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a deficit csökkentésére.

Ráadásul a kamatok naponta mintegy 81 ezer euróval, havi szinten pedig közel 2,5 millió euróval növelik a tartozást

Nazare emlékeztetett, hogy a COVID-19 elleni vakcinák beszerzése ügyében elvesztett per után a kormány tárgyalásokat kezdeményezett a Pfizerrel. Közlése szerint a tárgyalások részleteit a titoktartási kötelezettség miatt nem hozhatja nyilvánosságra, de

Az egyik lehetőség szerint a fölöslegessé vált vakcinák helyett a hazai egészségügy számára hasznos egyéb gyógyszerkészítményeket szereznének be.

„A Románia számára kedvezőtlen ítélet után zajló tárgyalások nehezen haladnak. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, de a végeredmény nem kizárólag a román félen múlik” – írta Nazare.

Az egyik brüsszeli bíróság április eleji döntésével a leszerződött, de