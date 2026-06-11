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Tíz év börtönt is kaphat, aki kiskorúakat bántalmaz

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Elfogadta a Parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét – olvasható az RMDSZ honlapján.

Székelyhon

2026. június 11., 11:052026. június 11., 11:05

A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését:

a büntetés 3–7 év helyett 5–10 év szabadságvesztésre emelkedik.

Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosító szer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7–12 évre emelkedik.

„Elítéljük, amikor egy felnőtt visszaél a helyzetével, kihasználja fölényét, és bántalmaz egy gyermeket. A bántalmazás nemcsak fizikai erőszakot jelent. Bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését:

Idézet
amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.

Ezek a cselekedetek maradandó nyomot hagyhatnak egy gyermek életében, és hatással lehetnek későbbi fejlődésére” – hangsúlyozta Csép Éva-Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő.

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A képviselő hozzátette, hogy fontosnak tartják, hogy olyan generáció nőjön fel, amely biztonságban érzi magát, és megkapja a fejlődéséhez szükséges támogatást a szülők részéről.

„Bízom benne, hogy a szigorúbb büntetések egyértelmű üzenetet küldenek: a gyermekekkel szembeni erőszaknak nincs helye a társadalmunkban” – emelte ki a képviselő.

A törvénytervezet a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követően lép hatályba.

Belföld
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