Tíz év börtönt is kaphat, aki kiskorúakat bántalmaz

Elfogadta a Parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét – olvasható az RMDSZ honlapján.

Székelyhon 2026. június 11., 11:052026. június 11., 11:05

A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését:

a büntetés 3–7 év helyett 5–10 év szabadságvesztésre emelkedik.

Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosító szer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7–12 évre emelkedik. „Elítéljük, amikor egy felnőtt visszaél a helyzetével, kihasználja fölényét, és bántalmaz egy gyermeket. A bántalmazás nemcsak fizikai erőszakot jelent. Bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését:

amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.