Tíz év börtönt is kaphat, aki kiskorúakat bántalmaz

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Elfogadta a Parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét – olvasható az RMDSZ honlapján.
A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését:
Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosító szer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7–12 évre emelkedik.
„Elítéljük, amikor egy felnőtt visszaél a helyzetével, kihasználja fölényét, és bántalmaz egy gyermeket. A bántalmazás nemcsak fizikai erőszakot jelent. Bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését:
Ezek a cselekedetek maradandó nyomot hagyhatnak egy gyermek életében, és hatással lehetnek későbbi fejlődésére” – hangsúlyozta Csép Éva-Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő.
A képviselő hozzátette, hogy fontosnak tartják, hogy olyan generáció nőjön fel, amely biztonságban érzi magát, és megkapja a fejlődéséhez szükséges támogatást a szülők részéről.
„Bízom benne, hogy a szigorúbb büntetések egyértelmű üzenetet küldenek: a gyermekekkel szembeni erőszaknak nincs helye a társadalmunkban” – emelte ki a képviselő.
A törvénytervezet a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követően lép hatályba.
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