Idegen nyelvből szóbeliznek az érettségizők csütörtökön

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Június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők – írja az Agerpres .

ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé.