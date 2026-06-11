Idegen nyelvből szóbeliznek az érettségizők csütörtökön

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Fotó: Haáz Vince
A diákok idegen nyelvi készségeinek felmérésével folytatódik az érettségi vizsga szóbeli szakasza csütörtökön
2026. június 11., 11:002026. június 11., 11:00
2026. június 11., 11:002026. június 11., 11:00
Pénteken szintén idegen nyelvből szóbeliznek az érettségizők. A digitális kompetenciák felmérése június 15. és 17. között zajlik.
Június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők – írja az Agerpres.
A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből.
ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé.
Földrengés volt Vrancea megyében csütörtökre virradóra. A Richter-skála szerinti 3,6-os erősségű fölmozgás 1 óra 58 perckor történt.
Több mint 3500 bíró tiltakozik az igazságszolgáltatás politikai alárendelésének kísérlete ellen – tájékoztatott szerdán a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói részlege.
A bérreformot nem a közalkalmazottak ellenében, hanem velük együtt kell megvalósítani, és elengedhetetlen az érveken és megoldási javaslatokon alapuló párbeszéd – közölte szerdán a Facebook-oldalán Dragoș Pîslaru.
Hargita megyéből 180, juhokból és kecskékből vett vérmintát küldött Bukarestbe az állategészségügyi hatóság, ezekben a juhhimlő és a kiskérődző-pestis kórokozója, vagy antitestek jelenlétét próbálják kimutatni. A gazdákat fokozott óvatosságra intik.
A marosvásárhelyi ítélőtábla szerdán elutasította a drogkereskedelemmel gyanúsított Cristian Pomohaci fellebbezését, így a volt ortodox pap és népdalénekes előzetes letartóztatásban marad.
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök szerdán közölte, hogy a román állampolgárság megszerzésekor minden kapcsolata megszűnt az ukrán hatóságokkal, és évekkel ezelőtt, önként lemondott az ukrán állampolgárságról.
A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) szerdán közölte, hogy elérhetővé vált a látás- és/vagy hallássérültek vészhelyzeti kommunikációját segítő Apel 112 mobilalkalmazás.
Az emberek kormányt akarnak, nem érdeklik őket a politikusok választási vitái – jelentette ki szerdán Nicușor Dan.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szerdán bejelentette, kezdeményezni fogja az Európai Bizottságnál (EB), hogy vegyék le a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról és helyezzék át egy másik listára.
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