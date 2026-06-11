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Idegen nyelvből szóbeliznek az érettségizők csütörtökön

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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A diákok idegen nyelvi készségeinek felmérésével folytatódik az érettségi vizsga szóbeli szakasza csütörtökön

Székelyhon

2026. június 11., 11:002026. június 11., 11:00

2026. június 11., 11:002026. június 11., 11:00

Pénteken szintén idegen nyelvből szóbeliznek az érettségizők. A digitális kompetenciák felmérése június 15. és 17. között zajlik.

Június 29-én tartják az első írásbeli vizsgát román nyelv és irodalomból.

Június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők – írja az Agerpres.

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A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből.

Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket,

ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé.

Belföld Érettségi
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