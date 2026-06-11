Szigorúan korlátozták az állatmozgatásokat, vérmintákat vettek a gazdaságokban, így próbálják megelőzni a kiskérődző-pestis terjedését
Fotó: Erdély Bálint Előd
Hargita megyéből 180, juhokból és kecskékből vett vérmintát küldött Bukarestbe az állategészségügyi hatóság, ezekben a juhhimlő és a kiskérődző-pestis kórokozója, vagy antitestek jelenlétét próbálják kimutatni. A gazdákat fokozott óvatosságra intik.
Megjelent Maros megyében, a hargitai megyehatártól kevesebb mint 50 kilométerre található Csatófalván a juhokat és kecskéket megfertőző kiskérődzők pestisének kórokozója (PPR).
A góc megjelenése miatt fokozott figyelemre inti a Hargita megyei gazdákat is a megyei főállatorvos.
Fotó: Erdély Bálint Előd
A Maros megyei az egyetlen fertőzésgóc az országban, ezért István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője szerint
Kevesebb, mint egy hónapja a juhhimlő is megjelent Maros megyében, akkor az Európai Unió szakhatósága is ugyanezt a kérdést tette fel – elevenítette fel a Hargita megyei főállatorvos. Akkor a Hargita megyei állategészségügyi szakhatóság munkatársai is részt vettek a fertőzött állomány leölésében és semlegesítésében.
A juhhimlő Maros megyei megjelenése miatt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kérésére országos akciót indított az állategészségügyi szakhatóság. Amint arról István Róbert beszámolt,
kizárólag vágóhidakra és az export-begyűjtőpontokra lehet elszállítani az állatokat, ahol amúgy is letesztelik azokat.
Ugyancsak az óvintézkedés részeként
A mintákban nem csak a juhhimlő, valamint a kiskérődző-pestis kórokozójának jelenlétét vizsgálják, hanem az antitestek jelenlétét is, tehát azt is, hogy az állat átesett-e valamelyik megbetegedésen, magyarázta István Róbert.
és azt is meg kellett nézzük, hogy melyek azok a gazdaságok, amelyekben nagyobb állatmozgás volt az utóbbi egy évben” – fogalmazott a megyei állategészségügyi szakhatóság vezetője.
Arra a kérdésünkre, hogy a gazdák milyen óvintézkedéseket kellene megtegyenek, István Róbert elsőként arra inti őket, hogy
Az afrikai sertéspestistől eltérően ugyanis a kiskérődző-pestis 95 százalékban emberi tevékenység folytán kerül be a gazdaságokba. A kiskérődző-pestis és a juhhimlő az emberre nem jelent veszélyt, de a kérődzőállományra nézve nagyon is veszélyes.
Fotó: Pál Árpád
„Az alföldi megyékből, nem fertőtlenített autókkal jönnek, úgymond »bellérek«, és szedik össze az állatokat, füszámmal vagy fülszám nélkül. Beengedik őket a gazdaságba vagy kiengedik az esztenára, majd eltelik pár nap és a juhok kezdnek megbetegedni, elpusztulni, mert a vírust bevitték” – részletezte a fertőzés terjedésének a veszélyét a megyei főállatorvos. Kérdésünkre ugyanakkor megerősítette, hogy
Ő biztos abban is, hogy hasonló, engedély nélküli tevékenység révén került be Maros megyébe is mindkét fertőzés. Azonosítottak és bírságoltak már meg ilyen állatkupeceket Hargita megyében is, és a Maros megyei fertőzésgócok miatt ismét egyeztetni fognak a rendőrséggel, és
– mondta István Róbert.
A marosvásárhelyi ítélőtábla szerdán elutasította a drogkereskedelemmel gyanúsított Cristian Pomohaci fellebbezését, így a volt ortodox pap és népdalénekes előzetes letartóztatásban marad.
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök szerdán közölte, hogy a román állampolgárság megszerzésekor minden kapcsolata megszűnt az ukrán hatóságokkal, és évekkel ezelőtt, önként lemondott az ukrán állampolgárságról.
A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) szerdán közölte, hogy elérhetővé vált a látás- és/vagy hallássérültek vészhelyzeti kommunikációját segítő Apel 112 mobilalkalmazás.
Lezárult az előkészítő szakasz, így elkezdődhet a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia nyomán indult büntetőper elsőfokú tárgyalása. Noha voltak problémák a nyomozati anyaggal, ez nem változtatott a helyzeten.
Az emberek kormányt akarnak, nem érdeklik őket a politikusok választási vitái – jelentette ki szerdán Nicușor Dan.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szerdán bejelentette, kezdeményezni fogja az Európai Bizottságnál (EB), hogy vegyék le a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról és helyezzék át egy másik listára.
A Hargita megyei tűzoltók összesen 18 sürgősségi esethez vonultak ki a hét első két napján, miközben 16 Ro-Alert figyelmeztetést is kiadtak a településeken megjelenő medvék miatt.
Két órára felfüggesztik tevékenységüket csütörtökön az ország igazságügyi orvosszakértői és a törvényszéki orvostani szolgálatok munkatársai. A tiltakozó akcióhoz a Hargita Megyei Törvényszéki Orvostani Szolgálat is csatlakozik.
A képviselőház szerdai ülésén döntő házként elfogadta az alapélelmiszerek árréskorlátozását december 31-éig meghosszabbító jogszabálytervezetet.
A TAROM légitársaság adóssága megközelíti a 930 millió lejt és 105 millió lejjel meghaladja a teljes vagyonát, a tavalyi évet pedig 186 millió lejes veszteséggel zárta.
szóljon hozzá!