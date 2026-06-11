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Rengett a föld éjszaka Sepsiszentgyörgytől nem messze

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Képünk illusztráció

Fotó: 123RF

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Földrengés volt Vrancea megyében csütörtökre virradóra. A Richter-skála szerinti 3,6-os erősségű fölmozgás 1 óra 58 perckor történt.

Székelyhon

2026. június 11., 10:352026. június 11., 10:35

Az országos földfizikai intézet (INCDFP) közleménye szerint a szeizmikus mozgás 119,4 kilométeres mélységben következett be.

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Epicentruma 44 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 68 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 78 kilométerre Brassótól.

Június elejétől nyolc földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,6 között váltakozott

– számol be az Agerpres. Az idei év eddigi legnagyobb – 4,5-ös erősségű földrengése – február 26-án következett be Vrancea megyében.

Belföld
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