Rengett a föld éjszaka Sepsiszentgyörgytől nem messze

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Földrengés volt Vrancea megyében csütörtökre virradóra. A Richter-skála szerinti 3,6-os erősségű fölmozgás 1 óra 58 perckor történt.
Az országos földfizikai intézet (INCDFP) közleménye szerint a szeizmikus mozgás 119,4 kilométeres mélységben következett be.
Epicentruma 44 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 68 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 78 kilométerre Brassótól.
– számol be az Agerpres. Az idei év eddigi legnagyobb – 4,5-ös erősségű földrengése – február 26-án következett be Vrancea megyében.
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