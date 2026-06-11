Munkaügyi miniszter: egyenlő munkáért egyenlő bér jár

A bérreformot nem a közalkalmazottak ellenében, hanem velük együtt kell megvalósítani, és elengedhetetlen az érveken és megoldási javaslatokon alapuló párbeszéd – közölte szerdán a Facebook-oldalán Dragoș Pîslaru.

Székelyhon 2026. június 11., 09:242026. június 11., 09:24

Az ügyvivő munkaügyi miniszter bejegyzése szerint az elmúlt napokban több ágazat szakszervezeti képviselőivel egyeztetett, és az észrevételek egy része valós problémákra hívta fel a figyelmet, amelyeket orvosolni kell – számol be az Agerpres. Hirdetés Példaként az egészségügyben dolgozó biológusok, biokémikusok és vegyészek helyzetét említette. Közlése szerint a szakszervezetük képviselőivel folytatott tárgyalásokon

elvben megállapodtak annak a bérkülönbségnek a megszüntetéséről, amelyet nem indokolt sem a végzettség, sem a szakmai felkészültség, sem a felelősség, sem az elvégzett munka összetettsége.

Pîslaru hangsúlyozta, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár. Bejegyzése szerint ez az új egységes bértörvény egyik alapvető célja: a hosszú idő alatt felhalmozódott egyenlőtlenségek korrigálása,

az indokolatlan különbségek megszüntetése,

valamint egy koherensebb, átláthatóbb és igazságosabb rendszer kialakítása. A miniszter ismételten leszögezte, hogy a tervezet nincs kőbe vésve, a konzultációk pedig nem puszta formalitások. „Ahol megalapozott érvek és valós egyensúlytalanságok merülnek fel, ott a szükséges korrekciókat elvégezzük” – tette hozzá. Hangsúlyozta: folytatják a párbeszédet a szakszervezetekkel, szakmai szervezetekkel és az állampolgárokkal annak érdekében, hogy a törvény minél igazságosabb, fenntarthatóbb és hitelesebb legyen. Nem szavazza meg a PSD ebben a formában a tervezetet A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint párttársai nem fogják megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét a Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter által módosított formában. Szerdai sajtótájékoztatóján a politikus közölte, hogy Pîslaru a PSD számára elfogadhatatlan módosításokat vezetett be a tervezetbe. Ezek közül az osztályfőnöki pótlék eltörlését emelte ki.

Más módosítások is vannak, amelyekkel nem értünk egyet. A bértörvény a jelenlegi formájában többet ártana, mint használna”

– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint. Arra a felvetésre, miszerint az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása mérföldkőként szerepel az országos helyreállítási tervben (PNRR), Daniel Zamfir leszögezte, a jogszabály alapvető célja a méltánytalanságok felszámolása és egy igazságosabb bérezési rendszer bevezetése. A jelenlegi formájában azonban

a tervezet csak növeli az egyenlőtlenségeket, ami „társadalmi robbanáshoz” vezethet.

„Ebben a helyzetben a PNRR-mérföldkőnél fontosabb igazságot szolgáltatni az embereknek” – jelentette ki. A szociáldemokrata politikus egyúttal bírálta azokat a kormánytagokat, akik az Európai Bizottsággal egyeztettek a helyreállítási tervről. Szerinte Románia érdekei ellen cselekedtek, amikor elfogadták azt az előírást, amely szerint

az új bértörvény elfogadásáért 50 millió eurót kap Románia, ha azonban nem teljesíti ezt a mérföldkövet, 770 millió eurót vonnak meg az országtól.