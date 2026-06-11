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Munkaügyi miniszter: egyenlő munkáért egyenlő bér jár

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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A bérreformot nem a közalkalmazottak ellenében, hanem velük együtt kell megvalósítani, és elengedhetetlen az érveken és megoldási javaslatokon alapuló párbeszéd – közölte szerdán a Facebook-oldalán Dragoș Pîslaru.

Székelyhon

2026. június 11., 09:242026. június 11., 09:24

Az ügyvivő munkaügyi miniszter bejegyzése szerint az elmúlt napokban több ágazat szakszervezeti képviselőivel egyeztetett, és az észrevételek egy része valós problémákra hívta fel a figyelmet, amelyeket orvosolni kell – számol be az Agerpres.

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Példaként az egészségügyben dolgozó biológusok, biokémikusok és vegyészek helyzetét említette. Közlése szerint a szakszervezetük képviselőivel folytatott tárgyalásokon

elvben megállapodtak annak a bérkülönbségnek a megszüntetéséről, amelyet nem indokolt sem a végzettség, sem a szakmai felkészültség, sem a felelősség, sem az elvégzett munka összetettsége.

Pîslaru hangsúlyozta, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár. Bejegyzése szerint ez az új egységes bértörvény egyik alapvető célja:

  • a hosszú idő alatt felhalmozódott egyenlőtlenségek korrigálása,

  • az indokolatlan különbségek megszüntetése,

  • valamint egy koherensebb, átláthatóbb és igazságosabb rendszer kialakítása.

A miniszter ismételten leszögezte, hogy a tervezet nincs kőbe vésve, a konzultációk pedig nem puszta formalitások.

„Ahol megalapozott érvek és valós egyensúlytalanságok merülnek fel, ott a szükséges korrekciókat elvégezzük” – tette hozzá. Hangsúlyozta: folytatják a párbeszédet a szakszervezetekkel, szakmai szervezetekkel és az állampolgárokkal annak érdekében, hogy a törvény minél igazságosabb, fenntarthatóbb és hitelesebb legyen.

Nem szavazza meg a PSD ebben a formában a tervezetet

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint párttársai nem fogják megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét a Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter által módosított formában.

Szerdai sajtótájékoztatóján a politikus közölte, hogy Pîslaru a PSD számára elfogadhatatlan módosításokat vezetett be a tervezetbe. Ezek közül az osztályfőnöki pótlék eltörlését emelte ki.

Idézet
Más módosítások is vannak, amelyekkel nem értünk egyet. A bértörvény a jelenlegi formájában többet ártana, mint használna”

– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.

Arra a felvetésre, miszerint az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása mérföldkőként szerepel az országos helyreállítási tervben (PNRR), Daniel Zamfir leszögezte, a jogszabály alapvető célja a méltánytalanságok felszámolása és egy igazságosabb bérezési rendszer bevezetése. A jelenlegi formájában azonban

a tervezet csak növeli az egyenlőtlenségeket, ami „társadalmi robbanáshoz” vezethet.

„Ebben a helyzetben a PNRR-mérföldkőnél fontosabb igazságot szolgáltatni az embereknek” – jelentette ki.

A szociáldemokrata politikus egyúttal bírálta azokat a kormánytagokat, akik az Európai Bizottsággal egyeztettek a helyreállítási tervről. Szerinte Románia érdekei ellen cselekedtek, amikor elfogadták azt az előírást, amely szerint

az új bértörvény elfogadásáért 50 millió eurót kap Románia, ha azonban nem teljesíti ezt a mérföldkövet, 770 millió eurót vonnak meg az országtól.

„Ha egy törvény ilyen hatást vált ki, mint amilyent mindannyian láthatunk, jobb, ha nem fogadjuk el, hanem várunk vele, amíg valamennyi érintettel tárgyalunk róla” – tette hozzá.

Belföld Gazdaság
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