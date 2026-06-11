Munkaügyi miniszter: egyenlő munkáért egyenlő bér jár

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Fotó: Olti Angyalka
A bérreformot nem a közalkalmazottak ellenében, hanem velük együtt kell megvalósítani, és elengedhetetlen az érveken és megoldási javaslatokon alapuló párbeszéd – közölte szerdán a Facebook-oldalán Dragoș Pîslaru.
Az ügyvivő munkaügyi miniszter bejegyzése szerint az elmúlt napokban több ágazat szakszervezeti képviselőivel egyeztetett, és az észrevételek egy része valós problémákra hívta fel a figyelmet, amelyeket orvosolni kell – számol be az Agerpres.
Példaként az egészségügyben dolgozó biológusok, biokémikusok és vegyészek helyzetét említette. Közlése szerint a szakszervezetük képviselőivel folytatott tárgyalásokon
Pîslaru hangsúlyozta, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár. Bejegyzése szerint ez az új egységes bértörvény egyik alapvető célja:
a hosszú idő alatt felhalmozódott egyenlőtlenségek korrigálása,
az indokolatlan különbségek megszüntetése,
valamint egy koherensebb, átláthatóbb és igazságosabb rendszer kialakítása.
A miniszter ismételten leszögezte, hogy a tervezet nincs kőbe vésve, a konzultációk pedig nem puszta formalitások.
„Ahol megalapozott érvek és valós egyensúlytalanságok merülnek fel, ott a szükséges korrekciókat elvégezzük” – tette hozzá. Hangsúlyozta: folytatják a párbeszédet a szakszervezetekkel, szakmai szervezetekkel és az állampolgárokkal annak érdekében, hogy a törvény minél igazságosabb, fenntarthatóbb és hitelesebb legyen.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint párttársai nem fogják megszavazni az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét a Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter által módosított formában.
Szerdai sajtótájékoztatóján a politikus közölte, hogy Pîslaru a PSD számára elfogadhatatlan módosításokat vezetett be a tervezetbe. Ezek közül az osztályfőnöki pótlék eltörlését emelte ki.
– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.
Arra a felvetésre, miszerint az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása mérföldkőként szerepel az országos helyreállítási tervben (PNRR), Daniel Zamfir leszögezte, a jogszabály alapvető célja a méltánytalanságok felszámolása és egy igazságosabb bérezési rendszer bevezetése. A jelenlegi formájában azonban
„Ebben a helyzetben a PNRR-mérföldkőnél fontosabb igazságot szolgáltatni az embereknek” – jelentette ki.
A szociáldemokrata politikus egyúttal bírálta azokat a kormánytagokat, akik az Európai Bizottsággal egyeztettek a helyreállítási tervről. Szerinte Románia érdekei ellen cselekedtek, amikor elfogadták azt az előírást, amely szerint
„Ha egy törvény ilyen hatást vált ki, mint amilyent mindannyian láthatunk, jobb, ha nem fogadjuk el, hanem várunk vele, amíg valamennyi érintettel tárgyalunk róla” – tette hozzá.
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