Példa nélküli támadás indult az igazságszolgáltatás függetlensége ellen a bírák szerint

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Fotó: Pál Árpád
Több mint 3500 bíró tiltakozik az igazságszolgáltatás politikai alárendelésének kísérlete ellen – tájékoztatott szerdán a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói részlege.
2026. június 11., 09:372026. június 11., 09:37
2026. június 11., 09:382026. június 11., 09:38
A közlemény szerint a testület keddi ülésén megállapította, hogy „példa nélküli támadás” indult az igazságszolgáltatás függetlensége ellen, ezért úgy döntött,
A tiltakozó állásfoglalás megfogalmazása előtt a CSM bírói részlege elemezte a politikai osztály, a sajtó, egyes civil szervezetek és közéleti szereplők 2025 júliusa óta tett nyilatkozatait és lépéseit – ismerteti az Agerpres.
A közlemény szerint kedden az összes bíróságon, törvényszéken és ítélőtáblánál megtartották a bírák közgyűléseit. A résztvevők 98,6 százaléka – a hivatalban lévő bírák 84 százaléka – úgy értékelte, hogy a jogállam gyengülését jelzi az igazságszolgáltatás politikai alárendelésének tartós kísérlete.
A közgyűlések emellett elfogadhatatlannak minősítették a közalkalmazotti bértörvény tervezetének előírásait, és teljes támogatásukról biztosították a legfelsőbb bíróság és a CSM ezzel kapcsolatos észrevételeit.
A CSM szerint az igazságszolgáltatás elleni lejárató és destabilizáló akciók nem a bírói munka javítását szolgálták, hanem a szabályok megváltozatását, a kulcspozíciókat betöltő személyek elmozdítását és az igazságügyi rendszer iránti bizalom megingatását.
– olvasható az állásfoglalásban.
A CSM bírói részleget közölte, hogy az állásfoglalást tájékoztatásul megküldi többek között az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Bíróságának, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének, valamint a román államfőnek, a román kormánynak és a külügyminisztériumnak is.
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