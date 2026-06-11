Példa nélküli támadás indult az igazságszolgáltatás függetlensége ellen a bírák szerint

Több mint 3500 bíró tiltakozik az igazságszolgáltatás politikai alárendelésének kísérlete ellen – tájékoztatott szerdán a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói részlege.

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A közlemény szerint a testület keddi ülésén megállapította, hogy „példa nélküli támadás” indult az igazságszolgáltatás függetlensége ellen, ezért úgy döntött,

megvédi a bírák függetlenségét.

Hirdetés A tiltakozó állásfoglalás megfogalmazása előtt a CSM bírói részlege elemezte a politikai osztály, a sajtó, egyes civil szervezetek és közéleti szereplők 2025 júliusa óta tett nyilatkozatait és lépéseit – ismerteti az Agerpres. A közlemény szerint kedden az összes bíróságon, törvényszéken és ítélőtáblánál megtartották a bírák közgyűléseit. A résztvevők 98,6 százaléka – a hivatalban lévő bírák 84 százaléka – úgy értékelte, hogy a jogállam gyengülését jelzi az igazságszolgáltatás politikai alárendelésének tartós kísérlete.

A bírák ezért felhatalmazták a CSM-t, hogy hazai és nemzetközi fórumokon is lépjen fel a jogállami egyensúly helyreállításáért.

A közgyűlések emellett elfogadhatatlannak minősítették a közalkalmazotti bértörvény tervezetének előírásait, és teljes támogatásukról biztosították a legfelsőbb bíróság és a CSM ezzel kapcsolatos észrevételeit. A CSM szerint az igazságszolgáltatás elleni lejárató és destabilizáló akciók nem a bírói munka javítását szolgálták, hanem a szabályok megváltozatását, a kulcspozíciókat betöltő személyek elmozdítását és az igazságügyi rendszer iránti bizalom megingatását.

A bírák elleni közösségi médiás kampány a tárgyalótermekben is eddig soha nem látott agresszióhoz vezetett: egyes esetekben már nyíltan a bírák és családtagjaik elleni súlyos bűncselekményekre uszítanak”