Elhanyagolt szocialista villából lápi tanulóházat hoznának létre Szejkefürdőn

A karbantartási munkák részeként rendbe lehet hozni az épületet

Fotó: Olti Angyalka

Elhanyagolt épületet fog kipofozni a nyár folyamán a székelyudvarhelyi városvezetés a Szejkefürdőn, ahol a helyi növény- és állatvilágot mutatnák be a diákoknak a vadásztársulattal együttműködve.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 03., 11:422026. május 03., 11:42

A múlt rendszerben épült meg a szejkefürdői villa, amelyről a legutóbbi tanácsülésen megállapították a képviselők, hogy az nem csak közterületen, de közvagyonban is van. Venczel Attila főjegyző ugyanis közölte, hogy

a törvények értelmében közterületen nem lehet magántulajdonban álló épület, ha a telekre nincs valaki számára használati jog biztosítva.

Utóbbira pedig semmilyen bizonyítékot nem találtak.

Bemutatni a növény- és állatvilágot

„Egy eléggé elhanyagolt épületről van szó, ám a helyszínen úgy láttuk, hogy nincs annyira vészes állapotban, hogy ne hozhatná helyre azt a polgármesteri hivatal műszaki osztálya a karbantartási munkák részeként” – magyarázta a villával kapcsolatban a Székelyhonnak Dávid Endre alpolgármester.

Gyakorlatilag vakolásról, a faszerkezet karbantartásáról és hasonló beavatkozásokról van szó. Ezeket a munkákat el is szeretnék kezdeni, amint sikerült elfogadni Székelyudvarhely idei költségvetését. A cél az, hogy

jövő őszig rendbe hozzák az ingatlant, hiszen ott lápi tanulóházat szeretnének kialakítani, ahol a diákok és más érdeklődök megismerhetik a helyi növény- és állatvilágot.

Fotó: Olti Angyalka

„Buszjárat van a Szejkére, egy osztálynyi gyerek pedig bőven elfér az épületben, így minden adott ahhoz, hogy megszervezzük ott az elképzelést. A Zöld hét során aktívabb programok lennének, máskor pedig időszakosan lehetne látogatni a létesítményt” – magyarázta az alpolgármester, hozzátéve, hogy terveiket a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesülettel közösen valósítanák meg.

Más épületek is vannak

Dávid Endrétől azt is megtudtuk, hogy több hasonló ingatlan van még a Szejkefürdőn, amelyek tulajdonjogát tisztázni kell, ezt pedig szerre meg is fogja tenni az önkormányzat.

A cél ugyanis az, hogy közösségi célokat valósíthassanak meg azokban.

Idézet
Annak nincs értelme, hogy legyenek épületeink, amelyek egyre rosszabb állapotba kerülnek. Inkább az lenne a lényeg, hogy ezek közösségi igényeket elégítsenek ki”

– mondta.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
2026. május 03., vasárnap

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében

Tragikus kimenetelű közúti baleset történt vasárnapra virradóra Câmpulungon: egy fiatalember életét vesztette.

2026. május 02., szombat

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön

Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.

2026. május 02., szombat

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék

Nem hősködés, hanem értékekhez való ragaszkodás egyik legfőbb nemzeti jelképünkre hivatkozni, művészeti alkotásokon, emlékműveken megjeleníteni. Sorozatunkban a turulmadár székelyföldi útját követjük – a legkeletibb bástyával, Kézdiszékkel indítunk.

2026. május 02., szombat

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi

Elrabolta volt barátnőjét egy maroslekencei férfi, aki ellen korábban távoltartási rendeletet is kiállított a Szeben megyei rendőrség.

2026. május 02., szombat

Ezeket a filmeket várjuk 2026 nyarán

Hosszú kihagyás után idén érkezik a biztonsági játéknak ígérkező Star Wars-film, de Steven Spielberg is visszatér egy idegeninváziós sci-fivel. De nem csak ezeket nézhetjük az előttünk álló hónapokban. Nyári moziajánló.

2026. május 02., szombat

Szent Flórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban

A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt ábrázoló réz domborművet helyeztek el szombaton Gyergyóalfaluban a helyi tűzoltólaktanya falán. Az esemény is igazolja, az önkéntes tűzoltók kiemelten fontos szerepet töltenek be a község életében.

2026. május 02., szombat

A Brassó megyei katasztrófavédelem alezredese vesztette életét a Bucsecs hegységben

A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsecs-hegység Coștilei völgyében bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója.

2026. május 02., szombat

Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette

Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.

2026. május 02., szombat

223-an vesztették életüket közúti balesetben januártól márciusig a romániai utakon

Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleményéből.

2026. május 02., szombat

Várják a Kaptárba az új dokumentumfilmeket

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ október 9-18. között ötödik alkalommal szervezi meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amelybe 2020 után Romániában készült alkotásokkal nevezhetnek be a filmkészítők.

