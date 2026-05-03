Elhanyagolt szocialista villából lápi tanulóházat hoznának létre Szejkefürdőn

A karbantartási munkák részeként rendbe lehet hozni az épületet
Fotó: Olti Angyalka
Elhanyagolt épületet fog kipofozni a nyár folyamán a székelyudvarhelyi városvezetés a Szejkefürdőn, ahol a helyi növény- és állatvilágot mutatnák be a diákoknak a vadásztársulattal együttműködve.
A múlt rendszerben épült meg a szejkefürdői villa, amelyről a legutóbbi tanácsülésen megállapították a képviselők, hogy az nem csak közterületen, de közvagyonban is van. Venczel Attila főjegyző ugyanis közölte, hogy
Utóbbira pedig semmilyen bizonyítékot nem találtak.
„Egy eléggé elhanyagolt épületről van szó, ám a helyszínen úgy láttuk, hogy nincs annyira vészes állapotban, hogy ne hozhatná helyre azt a polgármesteri hivatal műszaki osztálya a karbantartási munkák részeként” – magyarázta a villával kapcsolatban a Székelyhonnak Dávid Endre alpolgármester.
Gyakorlatilag vakolásról, a faszerkezet karbantartásáról és hasonló beavatkozásokról van szó. Ezeket a munkákat el is szeretnék kezdeni, amint sikerült elfogadni Székelyudvarhely idei költségvetését. A cél az, hogy
Fotó: Olti Angyalka
„Buszjárat van a Szejkére, egy osztálynyi gyerek pedig bőven elfér az épületben, így minden adott ahhoz, hogy megszervezzük ott az elképzelést. A Zöld hét során aktívabb programok lennének, máskor pedig időszakosan lehetne látogatni a létesítményt” – magyarázta az alpolgármester, hozzátéve, hogy terveiket a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesülettel közösen valósítanák meg.
Dávid Endrétől azt is megtudtuk, hogy több hasonló ingatlan van még a Szejkefürdőn, amelyek tulajdonjogát tisztázni kell, ezt pedig szerre meg is fogja tenni az önkormányzat.
A cél ugyanis az, hogy közösségi célokat valósíthassanak meg azokban.
– mondta.
Tragikus kimenetelű közúti baleset történt vasárnapra virradóra Câmpulungon: egy fiatalember életét vesztette.
Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.
Nem hősködés, hanem értékekhez való ragaszkodás egyik legfőbb nemzeti jelképünkre hivatkozni, művészeti alkotásokon, emlékműveken megjeleníteni. Sorozatunkban a turulmadár székelyföldi útját követjük – a legkeletibb bástyával, Kézdiszékkel indítunk.
Elrabolta volt barátnőjét egy maroslekencei férfi, aki ellen korábban távoltartási rendeletet is kiállított a Szeben megyei rendőrség.
Hosszú kihagyás után idén érkezik a biztonsági játéknak ígérkező Star Wars-film, de Steven Spielberg is visszatér egy idegeninváziós sci-fivel. De nem csak ezeket nézhetjük az előttünk álló hónapokban. Nyári moziajánló.
A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt ábrázoló réz domborművet helyeztek el szombaton Gyergyóalfaluban a helyi tűzoltólaktanya falán. Az esemény is igazolja, az önkéntes tűzoltók kiemelten fontos szerepet töltenek be a község életében.
A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsecs-hegység Coștilei völgyében bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója.
Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.
Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleményéből.
Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ október 9-18. között ötödik alkalommal szervezi meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amelybe 2020 után Romániában készült alkotásokkal nevezhetnek be a filmkészítők.
szóljon hozzá!