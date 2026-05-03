Elhanyagolt szocialista villából lápi tanulóházat hoznának létre Szejkefürdőn

Elhanyagolt épületet fog kipofozni a nyár folyamán a székelyudvarhelyi városvezetés a Szejkefürdőn, ahol a helyi növény- és állatvilágot mutatnák be a diákoknak a vadásztársulattal együttműködve.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 03., 11:422026. május 03., 11:42

A múlt rendszerben épült meg a szejkefürdői villa, amelyről a legutóbbi tanácsülésen megállapították a képviselők, hogy az nem csak közterületen, de közvagyonban is van. Venczel Attila főjegyző ugyanis közölte, hogy

a törvények értelmében közterületen nem lehet magántulajdonban álló épület, ha a telekre nincs valaki számára használati jog biztosítva.

„Egy eléggé elhanyagolt épületről van szó, ám a helyszínen úgy láttuk, hogy nincs annyira vészes állapotban, hogy ne hozhatná helyre azt a polgármesteri hivatal műszaki osztálya a karbantartási munkák részeként" – magyarázta a villával kapcsolatban a Székelyhonnak Dávid Endre alpolgármester. Gyakorlatilag vakolásról, a faszerkezet karbantartásáról és hasonló beavatkozásokról van szó. Ezeket a munkákat el is szeretnék kezdeni, amint sikerült elfogadni Székelyudvarhely idei költségvetését. A cél az, hogy

jövő őszig rendbe hozzák az ingatlant, hiszen ott lápi tanulóházat szeretnének kialakítani, ahol a diákok és más érdeklődök megismerhetik a helyi növény- és állatvilágot.

Fotó: Olti Angyalka

„Buszjárat van a Szejkére, egy osztálynyi gyerek pedig bőven elfér az épületben, így minden adott ahhoz, hogy megszervezzük ott az elképzelést. A Zöld hét során aktívabb programok lennének, máskor pedig időszakosan lehetne látogatni a létesítményt” – magyarázta az alpolgármester, hozzátéve, hogy terveiket a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesülettel közösen valósítanák meg. Más épületek is vannak Dávid Endrétől azt is megtudtuk, hogy több hasonló ingatlan van még a Szejkefürdőn, amelyek tulajdonjogát tisztázni kell, ezt pedig szerre meg is fogja tenni az önkormányzat. A cél ugyanis az, hogy közösségi célokat valósíthassanak meg azokban.

Annak nincs értelme, hogy legyenek épületeink, amelyek egyre rosszabb állapotba kerülnek. Inkább az lenne a lényeg, hogy ezek közösségi igényeket elégítsenek ki”