Teszteltük, hogy elérhetők-e a hivatalok, és lehet-e magyar nyelven érdeklődni

Robot, foglalt jelzés vagy készséges ügyintéző? Teszteltük az állami intézményeket, elérhetőek-e a vezetékes telefonszámaikon

Teszteltük Hargita megye több állami intézményének telefonszámait, hogy kiderüljön, elérhetők-e a hivatalok, és lehet-e magyar nyelven érdeklődni. A legtöbb intézménynél felvették a telefont, és magyarul is készségesen válaszoltak. Voltak kivételek.

Barabás Hajnal 2026. május 15., 10:292026. május 15., 10:29

Több panasz is megfogalmazódott az elmúlt időszakban amiatt, hogy egyes intézményeket nem tudnak elérni telefonon az emberek, ha érdeklődni szeretnének. Sokan nehezményezték, hogy ügyes-bajos dolgaikkal sokszor személyesen kell felkeresniük a hivatalokat.

Ez főként azokat érintette, akik nehezebben boldogulnak az internetes honlapokon nyújtott szolgáltatásokkal.

Ezért úgy döntöttünk, belevágunk a „nagy telefontesztbe". Az elmúlt napokban érdeklődő állampolgárként hívtunk fel több Hargita megyei állami intézményt, hogy megnézzük, mennyire működik az ügyfélkapcsolat, és lehet-e magyarul érdeklődni. Többféle kérdést tettünk fel, de ezúttal nem azok tartalmára helyeztük a hangsúlyt, hanem arra, hogy

tudunk-e kapcsolatba lépni az adott intézmény munkatársával.

Amelyik hivatalt nem értük el, a következő napokon újra próbáltuk. Az eredmény meglepő volt: leszámítva két hivatalt, a megkeresett intézményektől pozitív visszajelzést kaptunk. Nemcsak sikerült kapcsolatba lépni velük, hanem magyar nyelven is szívesen válaszoltak kérdéseinkre.

Megterhelt időszakon van túl a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár Fotó: Veres Nándor

Ahol csak a robot jelentkezett: a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár Elsőként vegyük számba azt a két intézményt, ahol a kapcsolatfelvétel nem ment sikeresen. Ilyen volt a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár (CNPP Harghita). A telefonszámát, a 0266-371204-es vezetékes számot a hivatalos honlapjukon találtuk. Első nap, hétfőn hiába próbálkoztunk, a telefon be sem csengett, csak a foglalt jelzéshez hasonló hangot hallottuk. Három próbálkozás után feladtuk. Másnap már működött a vonal: robot jelentkezett, magyar nyelvű menüvel. Nyugdíjigényléshez szükséges iratokról szerettünk volna érdeklődni, azonban hangüzenetben közölték, hogy ilyen ügyben csak 14 óra után fogadnak hívásokat. Így megpróbáltuk 14 óra után is többször, de már a robot sem „vette fel”. Vezsenyi Melinda, az intézmény igazgatója megkeresésünkre közölte, hogy

a weboldalukon megtalálhatók az elérhetőségeik, ügyfeleik telefonon, e-mailben és személyesen is felkereshetik az intézményt.

„Minden kérésre a törvény által előírt határidőn belül válaszolunk. Sajnos 2024–2025-ben a kötelező nyugdíj-újraszámolás végett volt egy több mint 16 hónapos kiesésünk, amikor egyéb típusú kérésekre, például az egyének által ismételten kért újraszámolásokra nem volt lehetőségünk elég időt szánni, ezért azóta is próbáljuk behozni a lemaradást, amiért szíves türelmét kérjük minden nyugdíjastól” – magyarázta. Hozzátette, a titkársági telefonon, a 0266-371204-es számon 8 óra és 16.30 között válaszolnak kollégáik a hívásokra. „A rendkívüli esetekben, soron kívül is rendelkezésre állnak a munkatársaink a rászorulóknak” – jegyezte meg. Fejér Zsuzsanna aligazgató arról beszélt, hogy a telefonközpontjuk közel negyvenéves. Nem olyan modern a készülék, hogy bekapcsoljon a zene, és jelezze az ügyfélnek, hogy várjon.

Mi minden hívásra igyekszünk válaszolni, bár több hívás fut be, mint amennyit mi át tudunk venni”

– ismert el. A nyugdíjpénztár honlapján minden osztálynak külön megvan az elérhetősége, és ott online időpontfoglalásra is van lehetőség nyugdíjkifizetés, kezelési jegyek, nyugdíj-megállapítás vagy társadalombiztosítási szerződések ügyében.

A Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénztárnál csak a robothoz volt szerencsénk Fotó: Veres Nándor

Nehéz a kapcsolatfelvétel az Egészségbiztosító Pénztárral is Hasonló tapasztalatunk volt a Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénztár (CAS) esetében is. A 0266-310 311-es telefonszámon az automata válaszolt. A magyar nyelvhez a 2-es gombot kellett megnyomni, majd újabb menüpontok következtek attól függően, hogy milyen ügyben telefonált az ember.

Többször próbáltuk elérni az egészségbiztosítással kapcsolatos kérdéseinkkel a 2-es gombbal az ügyintézőt, de csak a robothoz volt szerencsénk.

Miután sikertelenül próbáltuk felvenni a pénztárral a kapcsolatot a vezetékes vonalon, Karda Istvánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük arról, hogy a polgárok milyen kommunikációs csatornán tudják a legkönnyebben és leggyorsabban elérni az intézményt. Az igazgató válaszában kiemelte, a pénztár honlapján részletes tájékoztatás található az intézmény elérhetőségeiről minden területen. „A gyors ügyintézés és kapcsolatfelvétel érdekében a telefonban közvetlenül be lehet ütni a kívánt belső számot, amely a listában található, így

a hívás közvetlenül a felelős kollégánál fog kicsengeni.

Emellett a listában, az oldal alján feltüntetett e-mail-címeken keresztül is fel lehet venni a kapcsolatot, és intézni az ügyeket” – közölte. Jó példák: magyar szó és gyors segítség Ezután sorra következnek azok a hivatalok, amelyekkel pozitív tapasztalat volt a kommunikáció. A Hargita Megyei Területi Munkafelügyelőséget (ITM) a 0266-371 141-es számon hívtuk, amelyen

kétnyelvű robot fogadott, majd a titkárság magyarul jelentkezett.

Arra kerestünk választ, hogyan lehet ellenőrizni, hogy valaki hivatalosan be van-e jelentve a munkahelyén. Készségesen elmagyarázták, hogy ez a Revisal nyilvántartási rendszeren keresztül ellenőrizhető. A platformhoz digitális aláírással, vagy személyesen az intézmény székhelyén személyi igazolvánnyal, illetve a ROeID rendszer segítségével lehet hozzáférni. A Revisal (románul: Registrul general de evidență a salariaților) a romániai munkaügyi törvénykezés szerinti elektronikus nyilvántartás, amelyben

a munkáltatók kötelesek rögzíteni minden egyes alkalmazott munkaszerződését és annak módosításait.

Fotó: Borbély Fanni

A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökséget (AJOFM) a 0266-313 423-as számon hívtuk. Szinte azonnal kapcsolatba tudtunk lépni, és mivel magyarul szóltunk bele,

az ügyintéző magyarul beszélő kolléganőjéhez kapcsolt.

Nagyon készséges volt, segített abban, hogyan tudunk munkanélküli-segélyt igényelni, milyen papírok szükségesek, és ehhez hogyan tudunk a honlapjukon keresztül online időpontot foglalni. „Nagyon szívesen, viszonthallásra!” A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal telefonszámán, a 0266-371 114-es számon két nyelven jelentkeztek be, majd magyarul válaszoltak arra a kérdésünkre, hogy hivatal elleni panaszt lehet-e online benyújtani. Mint mondták, igen, az office@prefekturahr.ro e-mail-címre küldve. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház esetében a 0721-280 656-os számon a titkárság szintén magyarul tájékoztatott arról, hogy az online programállásokat minden hónap 20. napja után nyitják meg, hozzátéve, hogy

a programállásokkal kapcsolatban pontosabban a kórház honlapján található elérhetőségeken keresztül lehet érdeklődni.

A Hargita Megyei Adóügyi Hivatal (ANAF) 0266-207 819-es telefonszámán magyarul válaszoltak arra a kérdésre, hogy az adóigazolás online is igényelhető-e. Mint mondták, igen, ezt a weboldalukon keresztül lehet intézni. A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) Hargita megyei kirendeltségét a 0266-310 158-as számon értük el, amely a hivatalos weboldalon is szerepel. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a Google által jelzett 0266-310 148-as szám nem működik.

Fotó: Borbély Fanni

A Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal telefonszámán, a 0377-755 366-os számon először románul jelentkeztek be, de kérésünkre magyarul folytattuk a beszélgetést. Arról érdeklődtünk, lehet-e online panaszt benyújtani. Mint elmondták: ehhez előbb

fiókot kell létrehozni a fogyasztóvédelem oldalán, és akkor fel lehet tölteni a panaszt, de azt már jobb román nyelven.