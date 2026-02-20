Hirdetés

Kamerákat és zárható kukákat szerelnek fel idén a Nyomáti-tetőre – csak így előzhető meg a szemetelés Véget érhet a szemétkorszak a Nyomáti-tető népszerű parkolójában. A Maros Megyei Tanács komolyabb összeget különített el szelektív hulladéktárolókra és egy modern kamerarendszerre, hogy gátat szabjon az illegális hulladéklerakásnak. Hajnal Csilla 2026. február 20., 17:332026. február 20., 17:33

A parkolóban is sok a szemét a kuka mellett Fotó: Haáz Vince

Véget érhet a szemétkorszak a Nyomáti-tető népszerű parkolójában. A Maros Megyei Tanács komolyabb összeget különített el szelektív hulladéktárolókra és egy modern kamerarendszerre, hogy gátat szabjon az illegális hulladéklerakásnak.

Hajnal Csilla 2026. február 20., 17:332026. február 20., 17:33

Jeddtől Nyomát irányába, a 135-ös megyei úton haladva a tetőn lévő parkolóban még mindig szomorú látvány tárul az átutazó elé:

szeméthegyek rondítanak bele a festői környezetbe évek óta.

Hirdetés

Felelőtlen hozzáállás: a parkoló melletti erdőben szabadulnak meg sokan a saját szemetüktől Fotó: Haáz Vince

A héten sem volt ez másként, bár a hó némileg elfedte a szemetet a parkolóban és a mellette lévő domboldalon, de így is jól látható, hogy

sokan továbbra is itt szabadulnak meg a saját háztartási szemetüktől vagy az építkezésből fennmaradt hulladékuktól.

Fotó: Haáz Vince

Kamerarendszert és kukákat szereznek be Jeleztük már a gondot tavaly nyáron is a Maros Megyei Tanácsnak, amelynek a fennhatósága alá tartozik a parkoló, a mellette elterülő erdő pedig a Nyárádgálfalvi önkormányzat közigazgatási területén található. A megyei önkormányzat sajtóosztálya akkor kifejtette: a kérdésről egyeztettek a szomszédos területek önkormányzatainak vezetőivel és a térségben dolgozó köztisztasági vállalatok képviselőivel is,

megoldást keresve arra, hogy rendszeresen elszállítsák innen az összegyűlt szemetet.

Hosszabb távon pedig kilátásba helyezték a szankciók bevezetését is, hiszen csak így lehet visszatartani azokat, akik illegálisan szabadulnak meg a szemetüktől a Nyomáti-tető parkolójában.

Fotó: Haáz Vince

Előrelépést jelent az, hogy a Maros Megyei Tanács a 2026-os költségvetés-tervezetében előirányozta a szelektív hulladékgyűjtő tárolók beszerzését a Nyomáti-tetői parkoló számára,

továbbá egy videómegfigyelő rendszer kiépítését is a parkoló területének felügyeletére – számolt be a fejleményekről a megyei tanács sajtóosztálya.

Fotó: Haáz Vince

Szerződés a rendszeres kiürítésre „A hulladéktárolók kiválasztásakor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy zárható tárolókat vásároljunk, ezáltal megelőzve, hogy a vadállatok vagy kóbor kutyák hozzáférjenek a hulladékhoz. A szelektív hulladéktárolók megvásárlását követően a megyei önkormányzat szerződést köt a térségben működő hulladékgazdálkodási szolgáltatóval annak érdekében, hogy ezeket rendszeresen kiürítsék.

Bízunk abban, hogy a helyszínen elhelyezett több hulladékgyűjtővel hozzájárulunk ahhoz, hogy a parkolóba érkező gépjárművezetők ne dobják el a hulladékot a területen.

Emellett reméljük, hogy a kamerák majd visszatartó erőt jelentenek az illegális hulladéklerakással szemben, és a jövőben senki sem helyez el nagy mennyiségű szemetet a parkoló területén” – közölték a Székelyhon megkeresésére a Maros Megyei Tanács sajtóosztályán.

Fotó: Haáz Vince