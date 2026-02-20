Kamerákat és zárható kukákat szerelnek fel idén a Nyomáti-tetőre – csak így előzhető meg a szemetelés

Véget érhet a szemétkorszak a Nyomáti-tető népszerű parkolójában. A Maros Megyei Tanács komolyabb összeget különített el szelektív hulladéktárolókra és egy modern kamerarendszerre, hogy gátat szabjon az illegális hulladéklerakásnak.
A parkolóban is sok a szemét a kuka mellett
Fotó: Haáz Vince
Véget érhet a szemétkorszak a Nyomáti-tető népszerű parkolójában. A Maros Megyei Tanács komolyabb összeget különített el szelektív hulladéktárolókra és egy modern kamerarendszerre, hogy gátat szabjon az illegális hulladéklerakásnak.
Jeddtől Nyomát irányába, a 135-ös megyei úton haladva a tetőn lévő parkolóban még mindig szomorú látvány tárul az átutazó elé:
Felelőtlen hozzáállás: a parkoló melletti erdőben szabadulnak meg sokan a saját szemetüktől
Fotó: Haáz Vince
A héten sem volt ez másként, bár a hó némileg elfedte a szemetet a parkolóban és a mellette lévő domboldalon, de így is jól látható, hogy
Fotó: Haáz Vince
Jeleztük már a gondot tavaly nyáron is a Maros Megyei Tanácsnak, amelynek a fennhatósága alá tartozik a parkoló, a mellette elterülő erdő pedig a Nyárádgálfalvi önkormányzat közigazgatási területén található. A megyei önkormányzat sajtóosztálya akkor kifejtette: a kérdésről egyeztettek a szomszédos területek önkormányzatainak vezetőivel és a térségben dolgozó köztisztasági vállalatok képviselőivel is,
Hosszabb távon pedig kilátásba helyezték a szankciók bevezetését is, hiszen csak így lehet visszatartani azokat, akik illegálisan szabadulnak meg a szemetüktől a Nyomáti-tető parkolójában.
Fotó: Haáz Vince
Előrelépést jelent az, hogy a Maros Megyei Tanács a 2026-os költségvetés-tervezetében
előirányozta a szelektív hulladékgyűjtő tárolók beszerzését a Nyomáti-tetői parkoló számára,
továbbá egy videómegfigyelő rendszer kiépítését is a parkoló területének felügyeletére
– számolt be a fejleményekről a megyei tanács sajtóosztálya.
Fotó: Haáz Vince
„A hulladéktárolók kiválasztásakor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy zárható tárolókat vásároljunk, ezáltal megelőzve, hogy a vadállatok vagy kóbor kutyák hozzáférjenek a hulladékhoz. A szelektív hulladéktárolók megvásárlását követően a megyei önkormányzat szerződést köt a térségben működő hulladékgazdálkodási szolgáltatóval annak érdekében, hogy ezeket rendszeresen kiürítsék.
Emellett reméljük, hogy a kamerák majd visszatartó erőt jelentenek az illegális hulladéklerakással szemben, és a jövőben senki sem helyez el nagy mennyiségű szemetet a parkoló területén” – közölték a Székelyhon megkeresésére a Maros Megyei Tanács sajtóosztályán.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Az egyre aggasztóbb méreteket öltő félretájékoztatás miatt csökkent jelentős mértékben a kanyaró elleni átoltottság – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.
Több választási lehetőségük lesz a betegeknek, ha megtörik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNSAS) monopóliuma – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Az ország 16 megyéjét és Bukarestet érintő sárga riasztást adott ki pénteken a szeles, csapadékos időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön csak Kovászna megye egy részére érvényes a riasztás.
A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.
A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.
Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.
Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.
Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.
Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.
szóljon hozzá!