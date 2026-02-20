Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kamerákat és zárható kukákat szerelnek fel idén a Nyomáti-tetőre – csak így előzhető meg a szemetelés

Véget érhet a szemétkorszak a Nyomáti-tető népszerű parkolójában. A Maros Megyei Tanács komolyabb összeget különített el szelektív hulladéktárolókra és egy modern kamerarendszerre, hogy gátat szabjon az illegális hulladéklerakásnak.

Hajnal Csilla

2026. február 20., 17:332026. február 20., 17:33

A parkolóban is sok a szemét a kuka mellett • Fotó: Haáz Vince

A parkolóban is sok a szemét a kuka mellett

Fotó: Haáz Vince

Véget érhet a szemétkorszak a Nyomáti-tető népszerű parkolójában. A Maros Megyei Tanács komolyabb összeget különített el szelektív hulladéktárolókra és egy modern kamerarendszerre, hogy gátat szabjon az illegális hulladéklerakásnak.

Hajnal Csilla

2026. február 20., 17:332026. február 20., 17:33

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jeddtől Nyomát irányába, a 135-ös megyei úton haladva a tetőn lévő parkolóban még mindig szomorú látvány tárul az átutazó elé:

szeméthegyek rondítanak bele a festői környezetbe évek óta.
Hirdetés
Felelőtlen hozzáállás: a parkoló melletti erdőben szabadulnak meg sokan a saját szemetüktől • Fotó: Haáz Vince

Felelőtlen hozzáállás: a parkoló melletti erdőben szabadulnak meg sokan a saját szemetüktől

Fotó: Haáz Vince

A héten sem volt ez másként, bár a hó némileg elfedte a szemetet a parkolóban és a mellette lévő domboldalon, de így is jól látható, hogy

sokan továbbra is itt szabadulnak meg a saját háztartási szemetüktől vagy az építkezésből fennmaradt hulladékuktól.
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Kamerarendszert és kukákat szereznek be

Jeleztük már a gondot tavaly nyáron is a Maros Megyei Tanácsnak, amelynek a fennhatósága alá tartozik a parkoló, a mellette elterülő erdő pedig a Nyárádgálfalvi önkormányzat közigazgatási területén található. A megyei önkormányzat sajtóosztálya akkor kifejtette: a kérdésről egyeztettek a szomszédos területek önkormányzatainak vezetőivel és a térségben dolgozó köztisztasági vállalatok képviselőivel is,

megoldást keresve arra, hogy rendszeresen elszállítsák innen az összegyűlt szemetet.

Hosszabb távon pedig kilátásba helyezték a szankciók bevezetését is, hiszen csak így lehet visszatartani azokat, akik illegálisan szabadulnak meg a szemetüktől a Nyomáti-tető parkolójában.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Előrelépést jelent az, hogy a Maros Megyei Tanács a 2026-os költségvetés-tervezetében

  • előirányozta a szelektív hulladékgyűjtő tárolók beszerzését a Nyomáti-tetői parkoló számára,

  • továbbá egy videómegfigyelő rendszer kiépítését is a parkoló területének felügyeletére

– számolt be a fejleményekről a megyei tanács sajtóosztálya.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Szerződés a rendszeres kiürítésre

„A hulladéktárolók kiválasztásakor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy zárható tárolókat vásároljunk, ezáltal megelőzve, hogy a vadállatok vagy kóbor kutyák hozzáférjenek a hulladékhoz. A szelektív hulladéktárolók megvásárlását követően a megyei önkormányzat szerződést köt a térségben működő hulladékgazdálkodási szolgáltatóval annak érdekében, hogy ezeket rendszeresen kiürítsék.

Idézet
Bízunk abban, hogy a helyszínen elhelyezett több hulladékgyűjtővel hozzájárulunk ahhoz, hogy a parkolóba érkező gépjárművezetők ne dobják el a hulladékot a területen.

Emellett reméljük, hogy a kamerák majd visszatartó erőt jelentenek az illegális hulladéklerakással szemben, és a jövőben senki sem helyez el nagy mennyiségű szemetet a parkoló területén” – közölték a Székelyhon megkeresésére a Maros Megyei Tanács sajtóosztályán.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 20., péntek

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter

Az egyre aggasztóbb méreteket öltő félretájékoztatás miatt csökkent jelentős mértékben a kanyaró elleni átoltottság – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
2026. február 20., péntek

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
Hirdetés
2026. február 20., péntek

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben

Több választási lehetőségük lesz a betegeknek, ha megtörik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNSAS) monopóliuma – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
2026. február 20., péntek

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
2026. február 20., péntek

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás

Az ország 16 megyéjét és Bukarestet érintő sárga riasztást adott ki pénteken a szeles, csapadékos időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön csak Kovászna megye egy részére érvényes a riasztás.

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
2026. február 20., péntek

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
2026. február 20., péntek

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben

A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
2026. február 20., péntek

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
Hirdetés
2026. február 20., péntek

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség

A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
2026. február 20., péntek

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
2026. február 20., péntek

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál

Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
2026. február 20., péntek

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
2026. február 19., csütörtök

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte

Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
2026. február 19., csütörtök

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni

Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
2026. február 19., csütörtök

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
2026. február 19., csütörtök

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron
Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron
2026. február 19., csütörtök

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron
2026. február 19., csütörtök

Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.

Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány
Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány
2026. február 19., csütörtök

Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!