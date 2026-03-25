Szerelem első látásra? Menyegzők, amelyekről csupán egyetlen kép maradt ránk

Ismeretlen pár, fotós és helyszín. 1900-as évek

Fotó: Forrás: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy/www.magyarmenya

Egy esküvői fotó néha többet mesél, mint a családi legenda. A menyegző az emberi élet kitüntetett eseménye, és a vágy, hogy maradandó vizuális emléket szerezzünk róla, szinte egyidős magával a fényképezéssel – már az 1840-es évekből, a fotográfia első emlékei, az ezüstözött rézlemezre készült dagerrotípiák között is maradtak az utókorra esküvői felvételek.



2026. március 25., 18:412026. március 25., 18:41

A menyasszonyi ruha szabása, a műtermi háttér, a félmosoly a vőlegény arcán mind egy-egy korszak lenyomatai. Csakhogy a régi esküvői fényképek szereplőinek kilétét ma már többnyire homály fedi – ezek a képek mára romantikus, titokzatos emléktárggyá váltak.

A menyasszony és a fényképész

A házasélet küszöbén álló emberek és a „boldogító igen” megörökítését hivatásszerűen művelő mesterek kapcsolata száznyolcvan éves múltra tekint vissza.* Az esküvői fényképezés a fotografálás kezdeteitől fogva bevételi lehetőséget jelentett, és jelent ma is a hivatásos fényképészek számára. Ezen az sem változtatott, hogy hosszú ideje magánszemélyek is könnyedén birtokolhatnak és használhatnak fényképezőgépet. A műteremben készült esküvői fénykép az egyház és a polgári közigazgatás által hitelesített házasság vizuális tanúbizonysága; tárgyi emlék, amelyet nemzedékről nemzedékre tovább lehet adni, és amely a családi történetek felelevenítésekor a szóbeli visszaemlékezéseket is megerősíti.

Hirdetés
Ismeretlen pár. Bíró József fotója, Csíkszentsimon, 1908

Fotó: Forrás: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy/www.magyarmenya

A hivatásos fényképész, akinek megrendelői között a friss házasok kiemelt helyet foglaltak el, tudta, hogy melyek a társadalom által elfogadott, elvárt vagy éppen divatos beállítások, amelyekkel bizonyító erejű, „hivatalos” képek készülhettek egy férfi és egy nő kapcsolatának szentesítéséről. A műtermi esküvői fényképnek tükröznie kellett a házasságkötéssel és a férfi-női szerepekkel kapcsolatos társadalmi elvárásokat –

a fotográfiák nem a valóságot, hanem egy idealizált, konstruált és manipulált jelenetet ábrázolnak.

Mivel azonban az egyéni életutak ezektől a normáktól sokszor eltértek, a fotókon olykor egyedi jellegzetességek is megfigyelhetők. A fénykép készíttetésének volt egy másik fontos indítéka is: meg kellett örökíteni a menyasszonyi ruhát, a lehető legteljesebb pompájában. Egy-egy menyasszonyi öltözet elkészíttetéséhez a lányos családok akár anyagi lehetőségeiken felül is vállalták a költségeket, a ruhának ugyanis reprezentatív, hozományjelző szerepe volt.

Ismeretlen pár. Kézdivásárhely, 1910-es évek

Fotó: Forrás: Incze László Céhtörténeti Múzeum, Kézdivásárhely/www.mag

A műtermi esküvői felvételek a rájuk jellemző vizuális attribútumokkal és pózokkal így nemcsak azok számára értelmezhetők, akik jelen voltak a házasságkötéskor, hanem az adott kor esküvői, fényképezkedési szokásait ismerő kívülállók számára is.

Az elkészült és megvásárolt fotográfiák a családi önreprezentáció részévé váltak.

A legjobbnak ítélt képeket bekereteztették, majd a polgári otthonokban a házaspár hálószobája vagy a társalgó falán, a paraszti otthonokban a tisztaszobában helyezték el. Bekerültek a családi fényképalbumokba, amelyek nézegetése már az 1860-as évektől kedvelt polgári időtöltésnek számított. Ha egy képből több darabot vásároltak, a házaspár ajándékba is adhatott, postázhatott egyet-egyet a rokonoknak, barátoknak – erről a szokásról tanúskodnak a közgyűjteményekbe került esküvői fényképek hátoldalán időnként olvasható dedikációk.

Ismeretlen pár. Adolf Schuller (Broos/Szászváros) fotója, Szászsebes, 1900-as évek

Fotó: Forrás: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy/www.magyarmenya

Az esküvői képeket gyakran a fényképész is elhelyezte műterme kirakatában. Ez a szokás új, különleges kontextusba helyezte a privát fényképeket, hiszen az egybekelés családnak szánt vizuális bizonyítékát a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tette. Az utcai kirakatokban összehasonlíthatóvá váltak a családi fotográfiák: mennyiben tükrözik a társadalmi státuszt, a vagyoni helyzetet, mennyire követik a társadalmi normákat. A kirakatba kerülő képeknek a korzózó idegenek számára is értelmezhetőnek kellett lenniük, így az idealizálás, a megszépítés, a hangsúlyos szimbólumok és az ünnepélyesség ezeken a képeken talán még erősebben jelen volt.

Ismeretlen pár és helyszín. 1930-as évek

Fotó: Forrás: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy/www.magyarmenya

Az ártatlanság és szüzesség szimbólumának tekintett fehér színű menyasszonyi ruha divatja a 18. század közepén kezdett terjedni Európában. A Budapesti Hirlap, 1885. március 29., 9 számának, Menyasszonyi ruhák: A mamák figyelmébe című cikke már így vélekedett a polgári szokásokban elfoglalt helyéről: „A menyasszonyi ruha rég elfogadott szine tudvalevőleg a fehér...”

A fehér ruha azonban sosem szerzett kizárólagosságot.

Egy korábban elvált vagy megözvegyült menyasszony nem viselhette a szüzességet szimbolizáló fehér ruhát. Az első világháború után a társadalmi változások és a romló gazdasági helyzet miatt a polgári esküvői öltözködési etikett megengedte, hogy a menyasszony kosztümben, a vőlegény pedig öltönyben esküdjön, és külön kategóriát képviseltek a népviseletben pózoló ifjú házasok.

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

A közgyűjteményeinkben őrzött műtermi esküvői fényképek többsége esetében nem tudjuk, kiket örökítenek meg. A fotográfiák a polgárság tagjait, iparosokat, kereskedőket, tisztviselőket, munkásokat, népviseletbe öltözött vagy a polgári esküvői viseletet átvevő tehetősebb parasztokat ábrázolják.

Székely menyasszony

A múlt nemcsak múzeumokban és kiállításokon él tovább. Sok családi albumban rejtőzik esküvői fénykép: egy fellebbenő fátyol, egy félénk mosoly, két ember, akik hosszasan pózolnak a kamera előtt. A magyarmenyasszony.hu online gyűjteményében székely párok esküvői fotóit böngészve bárki részt vehet ezen a csendes időutazáson. Lehet, hogy nem minden esküvő kezdődött első látásra fellobbanó szerelemmel, de amikor ma ránézünk ezekre a régi fényképekre, valami mégis azonnal megfog bennünket. Egy pillanat, amely túlélte az időt. És talán van valahol valaki, aki felismeri a menyasszonyt, a vőlegényt – vagy a történetet, amely a kép mögött rejtőzik.

Ismeretlen pár, fotós és helyszín. 1900-as évek

Fotó: Forrás: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy/www.magyarmenya

Aki szívesen olvasna érdekes esküvői történetekről, az megteheti a Magyar Nemzeti Múzeum Székely Menyasszony című kapszulakiállításában, amely 2026 tavaszán, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézettel közös szervezésben valósult meg. A tárlat jelenleg Sepsiszentgyörgyön, majd Csíkszeredában lesz látható. A 2024-ben Év Kiállítása díjjal elismert Magyar Menyasszony című kiállítás válogatása ötszáz év esküvői történeteit idézi fel a menyasszonyok nézőpontjából, székely esküvői emlékekkel kiegészítve.

*Jelen írás a Magyar Nemzeti Múzeum Kreatív Igazgatóságának és Szerkesztőségének közreműködésével készült, mely Bognár Katalin A menyasszony és a fényképész. Esküvői pózok műtermi fényképeken, 1860–1945 című tanulmányának szerkesztett, rövidített változata. Az eredetit lásd Kiss Erika – Orgona Angelika – Simonovics Ildikó (szerk.): Magyar Menyasszony. Tanulmányok. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2023, 569–607.

Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom
Nem hiszel a csodákban? Akkor ismerd meg Zsuzsi és Levente történetét, akik életük romjain újra egymásra találtak, és végül valóra váltották tinédzserkori álmukat.

Székely Menyasszony: egyéni történetekből közös élmény
A székely közösség múltjának és jelenének sokszínű, élő lenyomatát mutatná meg a Magyar Nemzeti Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Székely Menyasszony című tárlata. A kiállítás kurátorával, Simonovics Ildikóval beszélgettünk.

Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága
Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 22., vasárnap

Az emberi test tájképei: Verebes György világa

Sokoldalú művész, művészetszervező, akinek az évek során a figyelme egyre inkább a lényegi kérdések felé fordult. A Jelenlét házigazdája, Túros Eszter művészettörténész vendége ezúttal Verebes György Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész.

2026. március 21., szombat

Gyermekszemmel a felnőttek világa

Azok a jó mesék, amelyek megőriztek valamit aktualitásukból, tehát örökérvényű tanulságokkal bírnak – véli Dávid Péter rendező, akivel a bábszínház világnapja és Janikovszky Éva születésének centenáriuma apropóján beszélgettünk.

A kör bezárult – egy este Halász Péter emlékére

Nem így kezdődik egy kiállításmegnyitó. Egy mondattal azonban minden megváltozott: Halász Péter aznap reggel meghalt. Csíkszeredában az életmű bemutatása egy időben vált búcsúvá és végleges lezárássá. A kör bezárult.

2026. március 18., szerda

Ha tizenkét embert összezárnak

Képesek vagyunk-e valóban meghallani egymást, mielőtt ítéletet mondunk? Ezt a kérdést állítja a középpontba a Csíki Játékszín legújabb előadása, a 12 dühös ember. A tizenkettők közül két szereplővel, Veress Alberttel és Kitay Leventtel beszélgettünk.

2026. március 17., kedd

Szavak, amelyekben élünk – A Hazaszótár rendje

Mit jelent ma a haza, az anyanyelv vagy a teremtés rendje? Egy könyvbemutatóhoz kapcsolódó beszélgetésen nemcsak fogalmakat értelmeztek újra, hanem azt is, hogyan lehet túlélni – szellemileg és emberileg – a 21. század zajában.

2026. március 16., hétfő

Pilvax Kávéház: ahol jól megfér egymás mellett a néptánc, a népzene, a slam poetry és a kocsmakvíz – videó

Székelyudvarhely belvárosában március 15. alkalmából már másodjára hívták „időutazásra” az ünneplőket.

Művészeti párbeszéd – Ceglédi alkotók Csíkszeredában

Festmények, fotogramok, cianotípiák és lírai csendéletek: a Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészei mutatkoznak be Csíkszeredában. A kiállítás nemcsak műveket hozott, hanem történeteket a tehetséggondozásról, közösségről és alkotói sorsokról is.

2026. március 13., péntek

Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

2026. március 11., szerda

Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága

Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.

2026. március 10., kedd

Szavak, amelyek összekötnek – több tízezren olvassák fel Lackfi János műveit

Több tízezer résztvevő, számos ország és rengeteg hangosan kimondott vers: idén Lackfi János művei köré szerveződik a Nemzetközi Felolvasómaraton, amely ismét bebizonyítja, hogy az irodalom közösségi élmény és élő párbeszéd.

