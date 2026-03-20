A kör bezárult – egy este Halász Péter emlékére

Nem így kezdődik egy kiállításmegnyitó. Egy mondattal azonban minden megváltozott: Halász Péter aznap reggel meghalt. Csíkszeredában az életmű bemutatása egy időben vált búcsúvá és végleges lezárássá. A kör bezárult.

Nagy Lilla 2026. március 20., 11:152026. március 20., 11:15

A csíkszeredai Hargita Megyei Kulturális Központban csütörtök este még egy életmű-kiállítás megnyitójára gyűltek össze. A „Bokrétába kötögetem vala…” című tárlat Halász Péter több mint hat évtizedes munkáját kívánta bemutatni. Elsőként a Csíkszeredai Csángó Kollégium diákjai elénekeltek egy csángó altatót, majd megszólalt a kurátor, Harangozó Imre, és egyetlen mondattal más irányba terelte az estét: „Ma reggel hat óra körül Halász Péter visszaadta a lelkét a Teremtőnek”. Ettől a pillanattól kezdve a kiállítás már nem ugyanaz volt. Nem bevezetett egy életműbe, hanem lezárta azt. korábban írtuk Moldva csodálatos világának gyűjtője Több mint negyven éven keresztül Moldvában töltötte nyári szabadságait, vissza-visszatért Magyarországról csángó barátaihoz, szokásvilágukat kutatta, a lelkükig ért el. A számos díjjal elismert néprajzkutató tíz éve Gyimesközéplokot választotta otthonául. Egy élet, amely egyszerre lett jelen és múlt Halász Péter munkássága nem fér bele hagyományos kategóriákba. Agrármérnökként végzett, mégis a magyar néprajz és közművelődés meghatározó alakjává vált. Több mint ötven kötete és több mint ezer publikációja mellett egy olyan szellemi hálót hozott létre, amely a Kárpát-medence peremvidékeit is bekapcsolta a magyar kulturális emlékezetbe. Különösen fontos volt számára a moldvai csángómagyarok világa. Nem mint távoli, egzotikus közösség, hanem mint a magyar kultúra egyik legmélyebb, archaikus rétege. Otthon volt benne. A kiállítás ennek a munkának a lenyomata: fotók, történetek, egy olyan világ fragmentumai, amely egyszerre van jelen és tűnik el. Hirdetés

Halász Péter gyászmisét ábrázoló képe Fotó: Nagy Lilla

Történetek, amelyek életben tartanak A megnyitón nem kronologikus ismertetés volt, inkább történeteket sorakoztattak fel. Az egyik legemlékezetesebb Domokos Pál Péterhez kötődik. Harangozó Imre felidézte, hogyan vásárolta meg diákként az 1941-es Moldvai magyarság című kötet egyetlen fellelhető példányát, hogy aztán büszkén dedikáltassa. A válasz váratlan volt: a könyv nem volt meg a szerzőnek, így egyszerűen elkérte. Évtizedekkel később derült ki, hogy Domokos Pál Péter saját példányát adta oda Halász Péternek, sőt, egy dedikációban mintegy „fiává fogadta”. A két könyv ma egymás mellett van Harangozó Imre asztalán, egy véletlennek tűnő, mégis szimbolikus találkozásként. A történet nemcsak anekdota volt, hanem értelmezési keret: az életmű nem elszigetelt teljesítmény, hanem átadás, kapcsolódás, folytonosság.

Halász Péter önálló és az általa szerkesztett köteteinek száma meghaladja az ötvenet, bibliográfiájában több mint 1100 tétel szerepel Fotó: Nagy Lilla

„Mindenütt otthon volt” A személyes emlékekből kirajzolódó alak nem tudósként volt elsődlegesen jelen, hanem emberként. Egy történet szerint egy lerobbant mikrobusz miatt éjszaka egy gyimesi kocsmában kötöttek ki. A kocsmáros lány így fogadta: „Péter bácsi, megjött az Unicum”. Nem szervezett találkozás volt, hanem természetes jelenlét. Egy másik emlékben Halász Pétert otthagyják egy moldvai faluban vasárnap délután, bizonytalan hazajutással. Őt ez nem zavarja: kapcsolati hálója révén mindenütt otthon van. Ahogy Harangozó Imre fogalmazott: a Kárpát-medencében két ilyen ember volt – Kallós Zoltán és Halász Péter.

A néprajzkutató nemcsak a saját közössége érdekében dolgozott, hanem az egész magyar nemzet szolgálatára is Fotó: Nagy Lilla

A dokumentumok ereje A kiállított fotók nem művészi ambícióval készültek. „Nem tudunk és nem szeretünk fényképezni, de muszáj” – hangzott el. Nem komponáltak, nem idealizálnak, csak dokumentálnak. Egy bodonkút, egy határpásztor, egy család, egy gyermek, olyan részletek, amelyek egy eltűnő világ konkrét valóságát rögzítik. Nem rekonstruált múltat látunk, hanem egykori jelent. A néző így nemcsak a képeket látja, hanem egy tekintet hiányát is érzékeli: azt, aki mindezt észrevette. A sors mint értelmezés A megnyitóbeszéd egyik visszatérő motívuma a sorsszerűség volt. Dátumok egybeesése, késések, véletlenek, amelyek utólag jelentést nyernek. Halász Péter február 19-én került kórházba – ugyanazon a napon, amely Domokos Pál Péter születésnapja. A kiállítás megnyitója pedig egybeesett a halálával. A beszéd nem próbálta racionalizálni ezeket az egybeeséseket. Inkább azt sugallta: az életút nem teljesen a mi kezünkben van. Ebben a keretben a halálhír nem lezárásként, hanem megszakításként hangzott el.

A kiállításon közreműködtek a Csíkszeredai Csángó Kollégium diákjai Fotó: Nagy Lilla

Egy „együgyű” élet következetessége A megnyitó egyik kulcsfogalma az „együgyűség” volt. Nem pejoratív, hanem koncentrált értelemben. Az az ember, akit egyetlen ügy érdekel. Halász Péter pedig ilyen volt. Ahogy a beszédben elhangzott, ebben rokon Kallós Zoltán alakjával: nem a végzettség, hanem az elkötelezettség határozta meg a jelentőségüket. Ez a következetesség adja az életmű súlyát. Jelenlét a hiányban A kiállítás tere különös érzékelést hozott létre. Zöldek, kékek, ciklámenek. Asszonyok, gyermekek, feszületek. Élet és halál, teljesség és üresség egymás mellett. Valami nyugodtság, amely nem felold, inkább megtart. A megnyitón a kurátor azt mondta, „érzem, hogy itt van”, ez pedig nem retorikai fordulatként hatott, inkább egy közös tapasztalat megfogalmazásaként.

Fotó: Nagy Lilla

A lezárás pillanata A csíkszeredai kiállítás végül nemcsak bemutatott egy életművet, hanem lezárta azt. Az a ritka helyzet állt elő, amikor a dokumentáció és az emlékezés egy időbe esett. Amikor a múlt nem távolság, hanem esemény. Halász Péter munkája így nemcsak megőrzött valamit a világból, hanem saját lezárásának pillanatát is keretbe foglalta.

A kérdés már nem az, hogy mit hagyott hátra – hanem az, hogy mit kezdünk vele.