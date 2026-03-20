A kör bezárult – egy este Halász Péter emlékére

Halász Péter 1939. október 28–án Budapesten született

Fotó: Nagy Lilla

Nem így kezdődik egy kiállításmegnyitó. Egy mondattal azonban minden megváltozott: Halász Péter aznap reggel meghalt. Csíkszeredában az életmű bemutatása egy időben vált búcsúvá és végleges lezárássá. A kör bezárult.

Nagy Lilla

2026. március 20., 11:152026. március 20., 11:15

A csíkszeredai Hargita Megyei Kulturális Központban csütörtök este még egy életmű-kiállítás megnyitójára gyűltek össze. A „Bokrétába kötögetem vala…” című tárlat Halász Péter több mint hat évtizedes munkáját kívánta bemutatni. Elsőként a Csíkszeredai Csángó Kollégium diákjai elénekeltek egy csángó altatót, majd megszólalt a kurátor, Harangozó Imre, és egyetlen mondattal más irányba terelte az estét: „Ma reggel hat óra körül Halász Péter visszaadta a lelkét a Teremtőnek”. Ettől a pillanattól kezdve a kiállítás már nem ugyanaz volt. Nem bevezetett egy életműbe, hanem lezárta azt.

Moldva csodálatos világának gyűjtője
Több mint negyven éven keresztül Moldvában töltötte nyári szabadságait, vissza-visszatért Magyarországról csángó barátaihoz, szokásvilágukat kutatta, a lelkükig ért el. A számos díjjal elismert néprajzkutató tíz éve Gyimesközéplokot választotta otthonául.

Egy élet, amely egyszerre lett jelen és múlt

Halász Péter munkássága nem fér bele hagyományos kategóriákba. Agrármérnökként végzett, mégis a magyar néprajz és közművelődés meghatározó alakjává vált. Több mint ötven kötete és több mint ezer publikációja mellett egy olyan szellemi hálót hozott létre, amely a Kárpát-medence peremvidékeit is bekapcsolta a magyar kulturális emlékezetbe. Különösen fontos volt számára a moldvai csángómagyarok világa. Nem mint távoli, egzotikus közösség, hanem mint a magyar kultúra egyik legmélyebb, archaikus rétege. Otthon volt benne. A kiállítás ennek a munkának a lenyomata: fotók, történetek, egy olyan világ fragmentumai, amely egyszerre van jelen és tűnik el.

Hirdetés
Történetek, amelyek életben tartanak

A megnyitón nem kronologikus ismertetés volt, inkább történeteket sorakoztattak fel. Az egyik legemlékezetesebb Domokos Pál Péterhez kötődik. Harangozó Imre felidézte, hogyan vásárolta meg diákként az 1941-es Moldvai magyarság című kötet egyetlen fellelhető példányát, hogy aztán büszkén dedikáltassa. A válasz váratlan volt: a könyv nem volt meg a szerzőnek, így egyszerűen elkérte. Évtizedekkel később derült ki, hogy Domokos Pál Péter saját példányát adta oda Halász Péternek, sőt, egy dedikációban mintegy „fiává fogadta”. A két könyv ma egymás mellett van Harangozó Imre asztalán, egy véletlennek tűnő, mégis szimbolikus találkozásként. A történet nemcsak anekdota volt, hanem értelmezési keret: az életmű nem elszigetelt teljesítmény, hanem átadás, kapcsolódás, folytonosság.

Halász Péter önálló és az általa szerkesztett köteteinek száma meghaladja az ötvenet, bibliográfiájában több mint 1100 tétel szerepel

„Mindenütt otthon volt”

A személyes emlékekből kirajzolódó alak nem tudósként volt elsődlegesen jelen, hanem emberként. Egy történet szerint egy lerobbant mikrobusz miatt éjszaka egy gyimesi kocsmában kötöttek ki. A kocsmáros lány így fogadta: „Péter bácsi, megjött az Unicum”. Nem szervezett találkozás volt, hanem természetes jelenlét. Egy másik emlékben Halász Pétert otthagyják egy moldvai faluban vasárnap délután, bizonytalan hazajutással. Őt ez nem zavarja: kapcsolati hálója révén mindenütt otthon van. Ahogy Harangozó Imre fogalmazott: a Kárpát-medencében két ilyen ember volt – Kallós Zoltán és Halász Péter.

A néprajzkutató nemcsak a saját közössége érdekében dolgozott, hanem az egész magyar nemzet szolgálatára is

A dokumentumok ereje

A kiállított fotók nem művészi ambícióval készültek. „Nem tudunk és nem szeretünk fényképezni, de muszáj” – hangzott el. Nem komponáltak, nem idealizálnak, csak dokumentálnak. Egy bodonkút, egy határpásztor, egy család, egy gyermek, olyan részletek, amelyek egy eltűnő világ konkrét valóságát rögzítik. Nem rekonstruált múltat látunk, hanem egykori jelent. A néző így nemcsak a képeket látja, hanem egy tekintet hiányát is érzékeli: azt, aki mindezt észrevette.

A sors mint értelmezés

A megnyitóbeszéd egyik visszatérő motívuma a sorsszerűség volt. Dátumok egybeesése, késések, véletlenek, amelyek utólag jelentést nyernek. Halász Péter február 19-én került kórházba – ugyanazon a napon, amely Domokos Pál Péter születésnapja. A kiállítás megnyitója pedig egybeesett a halálával. A beszéd nem próbálta racionalizálni ezeket az egybeeséseket. Inkább azt sugallta: az életút nem teljesen a mi kezünkben van. Ebben a keretben a halálhír nem lezárásként, hanem megszakításként hangzott el.

A kiállításon közreműködtek a Csíkszeredai Csángó Kollégium diákjai

Egy „együgyű” élet következetessége

A megnyitó egyik kulcsfogalma az „együgyűség” volt. Nem pejoratív, hanem koncentrált értelemben. Az az ember, akit egyetlen ügy érdekel. Halász Péter pedig ilyen volt. Ahogy a beszédben elhangzott, ebben rokon Kallós Zoltán alakjával: nem a végzettség, hanem az elkötelezettség határozta meg a jelentőségüket. Ez a következetesség adja az életmű súlyát.

Jelenlét a hiányban

A kiállítás tere különös érzékelést hozott létre. Zöldek, kékek, ciklámenek. Asszonyok, gyermekek, feszületek. Élet és halál, teljesség és üresség egymás mellett. Valami nyugodtság, amely nem felold, inkább megtart. A megnyitón a kurátor azt mondta, „érzem, hogy itt van”, ez pedig nem retorikai fordulatként hatott, inkább egy közös tapasztalat megfogalmazásaként.

A lezárás pillanata

A csíkszeredai kiállítás végül nemcsak bemutatott egy életművet, hanem lezárta azt. Az a ritka helyzet állt elő, amikor a dokumentáció és az emlékezés egy időbe esett. Amikor a múlt nem távolság, hanem esemény. Halász Péter munkája így nemcsak megőrzött valamit a világból, hanem saját lezárásának pillanatát is keretbe foglalta.

A kérdés már nem az, hogy mit hagyott hátra – hanem az, hogy mit kezdünk vele.

A kiállítás április 14-ig látogatható. A kiállítás a Petőfi Kulturális Program Magyarország Kormánya támogatásával, a kultúrstratégiai intézmények együttműködésében, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával valósult meg.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 18., szerda

Ha tizenkét embert összezárnak

Képesek vagyunk-e valóban meghallani egymást, mielőtt ítéletet mondunk? Ezt a kérdést állítja a középpontba a Csíki Játékszín legújabb előadása, a 12 dühös ember. A tizenkettők közül két szereplővel, Veress Alberttel és Kitay Leventtel beszélgettünk.

2026. március 17., kedd

Szavak, amelyekben élünk – A Hazaszótár rendje

Mit jelent ma a haza, az anyanyelv vagy a teremtés rendje? Egy könyvbemutatóhoz kapcsolódó beszélgetésen nemcsak fogalmakat értelmeztek újra, hanem azt is, hogyan lehet túlélni – szellemileg és emberileg – a 21. század zajában.

2026. március 16., hétfő

Pilvax Kávéház: ahol jól megfér egymás mellett a néptánc, a népzene, a slam poetry és a kocsmakvíz – videó

Székelyudvarhely belvárosában március 15. alkalmából már másodjára hívták „időutazásra" az ünneplőket.

2026. március 16., hétfő

Művészeti párbeszéd – Ceglédi alkotók Csíkszeredában

Festmények, fotogramok, cianotípiák és lírai csendéletek: a Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészei mutatkoznak be Csíkszeredában. A kiállítás nemcsak műveket hozott, hanem történeteket a tehetséggondozásról, közösségről és alkotói sorsokról is.

Hirdetés
2026. március 13., péntek

Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

2026. március 11., szerda

Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága

Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.

2026. március 10., kedd

Szavak, amelyek összekötnek – több tízezren olvassák fel Lackfi János műveit

Több tízezer résztvevő, számos ország és rengeteg hangosan kimondott vers: idén Lackfi János művei köré szerveződik a Nemzetközi Felolvasómaraton, amely ismét bebizonyítja, hogy az irodalom közösségi élmény és élő párbeszéd.

Hirdetés
2026. március 09., hétfő

A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó

Az ősi japán és koreai kerámiaművészet világába kalauzolja el a látogatókat Máthé Lóránt-Pál keramikus székelyudvarhelyi kiállítása.

2026. március 05., csütörtök

A természet visszanéz ránk – újrarajzolt mítoszok

Tusrajzok, amelyek egyszerre idézik a mikroszkóp alatti világot és az ókori mítoszokat. Sárosi Mátyás Zsolt csíkszeredai kiállítása a természet és az ember viszonyát boncolgatja – nyugtalanító pontossággal.

2026. március 04., szerda

Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja

Egy frissen restaurált műtárgyat, Sikó Miklós Bem tábornok című alkotását választotta a Csíki Székely Múzeum a márciusi hónap tárgyává, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe előtt tiszteleg.

Hirdetés
