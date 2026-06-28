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Ha hív az El Camino – útravaló a felkészüléshez Sokak bakancslistáján rajta van, hogy végigjárják az El Caminót. De mire is kell figyelni az út során? És az út előtt? Benedek Enikő a múlt évben szerzett életre szóló élményeket az út bejárása során, őt kértük meg, hogy ossza meg tapasztalatait. Péter Beáta 2026. június 28., 14:202026. június 28., 14:20

Valahol Baiona és a végtelen között. Benedek Enikő a tengerparti szakaszt járta végig Portótól Santiago de Composteláig, ami mintegy 300 kilométer Fotó: Benedek Enikő archívuma

Sokak bakancslistáján rajta van, hogy végigjárják az El Caminót. De mire is kell figyelni az út során? És az út előtt? Benedek Enikő a múlt évben szerzett életre szóló élményeket az út bejárása során, őt kértük meg, hogy ossza meg tapasztalatait.

Péter Beáta 2026. június 28., 14:202026. június 28., 14:20

Noha több tucat hivatalosan jelölt Camino-útvonal létezik, de a legtöbben a Francia utat (Camino Francés) vagy a Portugál utat (Camino Portugués) választják.

A Francia út a legismertebb és legnépszerűbb Camino-szakasz, közel 800 kilométer hosszú, Saint-Jean-Pied-de-Portból indul, átszeli Észak-Spanyolországot, és évszázadok óta zarándokok tízezrei járják végig.

Infrastrukturálisan ez a legjobban kiépített útvonal, rengeteg zarándokszállással, vendéglővel és közösségi élménnyel. Aki szeretne sok emberrel találkozni, igazi nemzetközi Camino-hangulatot átélni, annak ez kiváló választás. Hirdetés

Egy portugál erdei szakasz több kilométeren át - Esposende és Afife között valahol -, amit a zuhogó eső átalakított kisebb vízi túrává. Fotó: Benedek Enikő archívuma

A portugál Caminón belül is két szakasz van, a parti (Coastal) és a belső (Central) útvonal közül lehet választani – magyarázza Enikő. Ő

a tengerparti szakaszt járta végig Portótól Santiago de Composteláig, ami mintegy 300 kilométer.

„Annak az egyik legnagyobb ajándéka az Atlanti-óceán közelsége, ahol a hullámok hangja, a szél, a végtelen horizont végigkíséri az embert, a belső útvonal pedig történelmi városokon, szőlővidékeken, falvakon vezet keresztül, kulturálisan kicsit gazdagabb. De első Caminónak a parti útvonalat ajánlanám.

Kevés dolog marad meg úgy az emberben, mint amikor először áll meg hátizsákkal a vállán az óceán partján.”

Enikő hangsúlyozza, hogy a Camino már hónapokkal az indulás előtt elkezdődik. Ő négy hónapon keresztül gyalogolt, amikor csak tehette:

hajnalban, este, esőben, hóban, szélben.

Viharban Moledo felé tartva. A háttérben a Monte de Santa Tecla magasodik Fotó: Benedek Enikő archívuma

Kipróbálta, milyen 20-25 kilométert egyben lesétálni, de a testet fokozatosan kell hozzászoktatni a terheléshez. És a fizikai felkészülés mellett legalább ilyen fontos a lelki ráhangolódás. „Érdemes végiggondolni, hogy egyedül vagy társsal indulunk-e útnak. Mindkettőnek megvan a maga szépsége.

Az egyedül zarándokló ember mélyebben elmerülhet a saját gondolataiban, könnyebben haladhat a saját ritmusában, és gyakran nyitottabbá válik az útközben születő találkozásokra. Társsal indulni viszont biztonságot, közös élményeket és sok nehéz pillanatban megtartó erőt jelenthet.

Mi ketten indultunk útnak, mégis több napon keresztül külön utakon jártunk. Számunkra a biztos pontot az jelentette, hogy estére mindig ugyanarra a szállásra érkeztünk meg”– osztotta meg.

Jókívánság az út előtt: menj, és legyen jó az utad! Fotó: Benedek Enikő archívuma

Mi kerüljön a hátizsákba? A felszereléssel kapcsolatban elmondta: a legfontosabb a cipő. Ő hónapokkal indulás előtt betörte a túracipőit, és egy számmal nagyobbat választott mindkettőből, mert a láb útközben megduzzad. Áprilisban indultak útnak, amikor hajnalban még gyakran nagyon hideg volt, ráadásul két napon keresztül szinte megállás nélkül esett az eső, így a vízállóság és a megfelelő védelem aranyat ért.

Ugyanolyan fontos a jó túrazokni is és a hátizsák is. Én ma már kifejezetten olyan hátizsákot választanék, amelynek széles, jól párnázott vállpántjai vannak, mellmagasságban összecsatolható, és erős, kényelmes csípőövvel rendelkezik.

Utóbbi különösen fontos, mert a hátizsák súlyának jelentős részét a csípőre vezeti át, így sokkal kevésbé terheli a vállakat és a derekat. A ruházat legyen egyszerű: két hosszú nadrág, egy rövidnadrág, néhány gyorsan száradó póló, esőkabát, sapka, csősál, termofelső”.

Fotó: Benedek Enikő archívuma

Adódik a kérdés, hogy mi kerüljön a hátizsákba, és kell-e, és ha igen, milyen biztosítást kötöttek az út előtt? Elmesélte, ők utasbiztosítást kötöttek, és regisztráltak konzuli védelemre is. Utólag is úgy gondolja, hogy ez alapvető felelősség. Az út végén különösen aktuálissá vált számukra ez a döntés, amikor

az Ibériai-félsziget jelentős részét érintő áramszünet bénította meg a közlekedést, a kommunikációt és számos szolgáltatást.

„Akkor tudatosult bennünk igazán, hogy egy ilyen hosszú út során érdemes minden olyan lehetőséggel élni, amely növelheti a biztonságunkat.” Egészségügyi csomagként elegendő néhány jó minőségű vízhólyagtapasz, fertőtlenítő, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő krém, ragtapasz és a rendszeresen szedett gyógyszerek.

Tengerparti piknik Fotó: Benedek Enikő archívuma

Szállás, étkezés, zarándokútlevél Ami a szállást és az étkezést illeti, áprilisban elegendő volt reggel foglalni az aznap esti szállást, főszezonban viszont érdemes két nappal előre tervezni – hangsúlyozza. „A legfontosabb tanácsom: a szállást ne csak az ár alapján válasszuk. Mi az első este egy olyan helyet foglaltunk, amely túl messze volt a parttól. Fáradtan, csomaggal, emelkedőkön kapaszkodva jutottunk el oda, majd másnap ugyanazt az utat visszafelé is meg kellett tenni. Megtanultuk, hogy

néha érdemes néhány euróval többet fizetni egy jobb fekvésű szállásért.

A szállásokat a Bookingon keresztül foglaltuk, mindössze kétszer aludtunk alberguében, vagyis zarándokszálláson, és akkor is kétszemélyes szobát választottunk. Az alberguék a Camino sajátos intézményei, ahol a legtöbben többágyas hálótermekben alszanak, közös fürdőszobával és közösségi terekkel. Sokan éppen ezt a közösségi élményt keresik, nekünk azonban már kevésbé feküdt a többágyas szállás hangulata. Egy hosszú, 25–35 kilométeres nap után inkább a nyugodt pihenést választottuk.” Hozzáteszi, az étkezés számára nem volt központi kérdés.

Volt, hogy egy étteremben ebédelt, máskor egy benzinkúton vásárolt szendvics lett a vacsorája, és olyan is, hogy a sarki boltban vásárolt néhány falatból rögtönözött pikniket az óceán partján.

„A Caminón valahogy háttérbe szorulnak az ilyen dolgok és az ember másként eszik, mint otthon. Lassabban, kevesebbet, nagyobb hálával.”

Egy kis pihenő Fotó: Benedek Enikő archívuma

A Csíkszeredában élő Enikő arra is kitért, hogy noha a Camino nem igényel bonyolult szervezést, de néhány dolog megkönnyíti az utat. Érdemes még indulás előtt kiváltani a zarándokútlevelet (credencial), mert ebbe gyűjthetők az út során a pecsétek. Ők ezt Portóban váltották ki, az első kilométer előtt.

A pecsétek igazolják, hogy valóban végigjártuk az útvonalat, és Santiago de Compostelában ennek alapján állítják ki a compostelát, vagyis a hivatalos zarándokoklevelet.

Minden kávézóban, szálláson, templomban, üzletben lehet kérni pecsétet, napi kettő szükséges és/vagy elégséges, de mi mindenhol kértük, mert egyik pecsét szebb volt a másiknál. Az út végére a zarándokútlevél már nem egyszerű dokumentum volt, hanem egy több száz kilométeres történet kézzel fogható emléke. Sokat segített egy Camino-alkalmazás is, amelyben megtalálhatók voltak az útvonalak, a napi szakaszok, a szállások, a szolgáltatások és a fontosabb látnivalók.” És hogy mindez anyagi szempontból mit jelent, az nagyon egyéni – mondja.

Fotó: Benedek Enikő archívuma

A portugál Camino még mindig az olcsóbb útvonalak közé tartozik. A legnagyobb költség általában a repülőjegy és a szállás.

Egy zarándok naponta viszonylag szerény összegből is meg tud élni, ha alberguéket választ és egyszerűen étkezik. „Ugyanakkor a Camino nem az a hely, ahol minden eurót számolni kell. Sokkal inkább az a kérdés, hogy mire van valóban szükségünk. Az út végére az ember erről is egészen mást gondol, mint induláskor. De ha összeget kell mondanom, akkor 1000-1500 euró az a sáv, amely mindent tartalmaz.”

Megérkezés. De ez nem az út vége Fotó: Benedek Enikő archívuma

Közelebb kerülni önmagunkhoz Enikő hangsúlyozta, mindenkinek másról szól ez az út. „Számomra a Camino elsősorban a lelassulásról és a kérdésekről szólt. A válaszok mellett sokszor jobb kérdéseket kaptam. Talán ezért tér haza annyi ember úgy, hogy kívülről semmi sem változott rajta, belül mégis érzi, hogy valami a helyére került.” Milyen érzés volt megérkezni Santiago de Compostelába? – kérdezem. Meglepő módon nem az eufória jut eszébe elsőként. Inkább a fáradt csend – válaszolja.

Hosszú napokon keresztül egyetlen cél felé halad az ember, aztán egyszer csak ott áll a katedrális előtt. Sokszor elképzeltem ezt a pillanatot, mégis egészen más volt. Nem éreztem azt, hogy valami véget ért. Inkább azt, hogy valami a helyére került bennem. A Camino nem Santiago de Composteláról szól. Santiago csak a pont a mondat végén.”

Arról is mesél, hogy a hazatérés a Camino egyik legnehezebb része. Santiago elérése nem lezárás lett, pedig azt hitte, az lesz. „Az ember hetekig át ugyanabban a ritmusban él: kel, gyalogol, figyel, lélegzik. Aztán egyszer csak repülőn ül, és visszakerül a hétköznapok világába. A legjobb, amit tehetünk, hogy nem akarunk azonnal visszarohanni a régi tempóba. Érdemes időt hagyni arra, hogy leülepedjenek az élmények. A Camino akkor sem ér véget, amikor letesszük a hátizsákot. Hihetetlenül hangzik, de bennem a mai napig dolgozik.”

Itt van idő hallgatni a tenger morajlását Fotó: Benedek Enikő archívuma

És hogy visszamenne-e újra? Igen – mondja. Mert a Camino minden napja emlékezteti arra, hogy

milyen kevés dolog kell az embernek a jólléthez: egy működő test, egy út előtte, egy hely estére, egy meleg étel és néhány jó szó.