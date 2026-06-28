Ha hív az El Camino – útravaló a felkészüléshez

Sokak bakancslistáján rajta van, hogy végigjárják az El Caminót. De mire is kell figyelni az út során? És az út előtt? Benedek Enikő a múlt évben szerzett életre szóló élményeket az út bejárása során, őt kértük meg, hogy ossza meg tapasztalatait.
Valahol Baiona és a végtelen között. Benedek Enikő a tengerparti szakaszt járta végig Portótól Santiago de Composteláig, ami mintegy 300 kilométer
Fotó: Benedek Enikő archívuma
Sokak bakancslistáján rajta van, hogy végigjárják az El Caminót. De mire is kell figyelni az út során? És az út előtt? Benedek Enikő a múlt évben szerzett életre szóló élményeket az út bejárása során, őt kértük meg, hogy ossza meg tapasztalatait.
Noha több tucat hivatalosan jelölt Camino-útvonal létezik, de a legtöbben a Francia utat (Camino Francés) vagy a Portugál utat (Camino Portugués) választják.
Infrastrukturálisan ez a legjobban kiépített útvonal, rengeteg zarándokszállással, vendéglővel és közösségi élménnyel. Aki szeretne sok emberrel találkozni, igazi nemzetközi Camino-hangulatot átélni, annak ez kiváló választás.
Egy portugál erdei szakasz több kilométeren át - Esposende és Afife között valahol -, amit a zuhogó eső átalakított kisebb vízi túrává.
Fotó: Benedek Enikő archívuma
A portugál Caminón belül is két szakasz van, a parti (Coastal) és a belső (Central) útvonal közül lehet választani – magyarázza Enikő. Ő
„Annak az egyik legnagyobb ajándéka az Atlanti-óceán közelsége, ahol a hullámok hangja, a szél, a végtelen horizont végigkíséri az embert, a belső útvonal pedig történelmi városokon, szőlővidékeken, falvakon vezet keresztül, kulturálisan kicsit gazdagabb. De első Caminónak a parti útvonalat ajánlanám.
Enikő hangsúlyozza, hogy a Camino már hónapokkal az indulás előtt elkezdődik. Ő négy hónapon keresztül gyalogolt, amikor csak tehette:
Viharban Moledo felé tartva. A háttérben a Monte de Santa Tecla magasodik
Fotó: Benedek Enikő archívuma
Kipróbálta, milyen 20-25 kilométert egyben lesétálni, de a testet fokozatosan kell hozzászoktatni a terheléshez. És a fizikai felkészülés mellett legalább ilyen fontos a lelki ráhangolódás. „Érdemes végiggondolni, hogy egyedül vagy társsal indulunk-e útnak. Mindkettőnek megvan a maga szépsége.
Mi ketten indultunk útnak, mégis több napon keresztül külön utakon jártunk. Számunkra a biztos pontot az jelentette, hogy estére mindig ugyanarra a szállásra érkeztünk meg”– osztotta meg.
Jókívánság az út előtt: menj, és legyen jó az utad!
Fotó: Benedek Enikő archívuma
A felszereléssel kapcsolatban elmondta: a legfontosabb a cipő. Ő hónapokkal indulás előtt betörte a túracipőit, és egy számmal nagyobbat választott mindkettőből, mert a láb útközben megduzzad. Áprilisban indultak útnak, amikor hajnalban még gyakran nagyon hideg volt, ráadásul két napon keresztül szinte megállás nélkül esett az eső, így a vízállóság és a megfelelő védelem aranyat ért.
Utóbbi különösen fontos, mert a hátizsák súlyának jelentős részét a csípőre vezeti át, így sokkal kevésbé terheli a vállakat és a derekat. A ruházat legyen egyszerű: két hosszú nadrág, egy rövidnadrág, néhány gyorsan száradó póló, esőkabát, sapka, csősál, termofelső”.
Fotó: Benedek Enikő archívuma
Adódik a kérdés, hogy mi kerüljön a hátizsákba, és kell-e, és ha igen, milyen biztosítást kötöttek az út előtt? Elmesélte, ők utasbiztosítást kötöttek, és regisztráltak konzuli védelemre is. Utólag is úgy gondolja, hogy ez alapvető felelősség. Az út végén különösen aktuálissá vált számukra ez a döntés, amikor
„Akkor tudatosult bennünk igazán, hogy egy ilyen hosszú út során érdemes minden olyan lehetőséggel élni, amely növelheti a biztonságunkat.” Egészségügyi csomagként elegendő néhány jó minőségű vízhólyagtapasz, fertőtlenítő, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő krém, ragtapasz és a rendszeresen szedett gyógyszerek.
Tengerparti piknik
Fotó: Benedek Enikő archívuma
Ami a szállást és az étkezést illeti, áprilisban elegendő volt reggel foglalni az aznap esti szállást, főszezonban viszont érdemes két nappal előre tervezni – hangsúlyozza.
„A legfontosabb tanácsom: a szállást ne csak az ár alapján válasszuk. Mi az első este egy olyan helyet foglaltunk, amely túl messze volt a parttól. Fáradtan, csomaggal, emelkedőkön kapaszkodva jutottunk el oda, majd másnap ugyanazt az utat visszafelé is meg kellett tenni. Megtanultuk, hogy
A szállásokat a Bookingon keresztül foglaltuk, mindössze kétszer aludtunk alberguében, vagyis zarándokszálláson, és akkor is kétszemélyes szobát választottunk. Az alberguék a Camino sajátos intézményei, ahol a legtöbben többágyas hálótermekben alszanak, közös fürdőszobával és közösségi terekkel. Sokan éppen ezt a közösségi élményt keresik, nekünk azonban már kevésbé feküdt a többágyas szállás hangulata. Egy hosszú, 25–35 kilométeres nap után inkább a nyugodt pihenést választottuk.” Hozzáteszi, az étkezés számára nem volt központi kérdés.
„A Caminón valahogy háttérbe szorulnak az ilyen dolgok és az ember másként eszik, mint otthon. Lassabban, kevesebbet, nagyobb hálával.”
Egy kis pihenő
Fotó: Benedek Enikő archívuma
A Csíkszeredában élő Enikő arra is kitért, hogy noha a Camino nem igényel bonyolult szervezést, de néhány dolog megkönnyíti az utat. Érdemes még indulás előtt kiváltani a zarándokútlevelet (credencial), mert ebbe gyűjthetők az út során a pecsétek. Ők ezt Portóban váltották ki, az első kilométer előtt.
Minden kávézóban, szálláson, templomban, üzletben lehet kérni pecsétet, napi kettő szükséges és/vagy elégséges, de mi mindenhol kértük, mert egyik pecsét szebb volt a másiknál. Az út végére a zarándokútlevél már nem egyszerű dokumentum volt, hanem egy több száz kilométeres történet kézzel fogható emléke. Sokat segített egy Camino-alkalmazás is, amelyben megtalálhatók voltak az útvonalak, a napi szakaszok, a szállások, a szolgáltatások és a fontosabb látnivalók.”
És hogy mindez anyagi szempontból mit jelent, az nagyon egyéni – mondja.
Fotó: Benedek Enikő archívuma
Egy zarándok naponta viszonylag szerény összegből is meg tud élni, ha alberguéket választ és egyszerűen étkezik. „Ugyanakkor a Camino nem az a hely, ahol minden eurót számolni kell. Sokkal inkább az a kérdés, hogy mire van valóban szükségünk. Az út végére az ember erről is egészen mást gondol, mint induláskor. De ha összeget kell mondanom, akkor 1000-1500 euró az a sáv, amely mindent tartalmaz.”
Megérkezés. De ez nem az út vége
Fotó: Benedek Enikő archívuma
Enikő hangsúlyozta, mindenkinek másról szól ez az út. „Számomra a Camino elsősorban a lelassulásról és a kérdésekről szólt. A válaszok mellett sokszor jobb kérdéseket kaptam. Talán ezért tér haza annyi ember úgy, hogy kívülről semmi sem változott rajta, belül mégis érzi, hogy valami a helyére került.”
Milyen érzés volt megérkezni Santiago de Compostelába? – kérdezem. Meglepő módon nem az eufória jut eszébe elsőként. Inkább a fáradt csend – válaszolja.
Arról is mesél, hogy a hazatérés a Camino egyik legnehezebb része. Santiago elérése nem lezárás lett, pedig azt hitte, az lesz. „Az ember hetekig át ugyanabban a ritmusban él: kel, gyalogol, figyel, lélegzik. Aztán egyszer csak repülőn ül, és visszakerül a hétköznapok világába. A legjobb, amit tehetünk, hogy nem akarunk azonnal visszarohanni a régi tempóba. Érdemes időt hagyni arra, hogy leülepedjenek az élmények. A Camino akkor sem ér véget, amikor letesszük a hátizsákot. Hihetetlenül hangzik, de bennem a mai napig dolgozik.”
Itt van idő hallgatni a tenger morajlását
Fotó: Benedek Enikő archívuma
És hogy visszamenne-e újra? Igen – mondja. Mert a Camino minden napja emlékezteti arra, hogy
„Mindenkinek kellene egyszer egy Camino az életében. Nem feltétlenül a Porto és Santiago de Compostela közötti útvonal. A lényeg nem a kiindulópontban és nem a kilométerek számában rejlik. A lényeg az, hogy az ember egyszer adjon magának időt arra, hogy lelassuljon, hogy napokon át csak a következő lépésre figyeljen, hogy újra megtanuljon csendben lenni önmagával. Mert a Camino végső soron nem arról szól, hogy eljussunk Santiago de Compostelába. Arról szól, hogy útközben egy kicsit közelebb kerüljünk önmagunkhoz és tegyünk le a terheinkből néhány jelképes kilót” – mondta el zárszóként Benedek Enikő.
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