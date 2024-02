Szerette nálunk – visszatekintő képtörténetben Novák Katalin székelyföldi látogatásai

Többször járt Székelyföldön Novák Katalin köztársasági elnökként az elmúlt bő másfél esztendőben, e látogatásait foglaljuk keretbe visszatekintő képsorozatunkban, a fontosabb erdélyi kitérőit is felidézve. Lássuk csak, mi fért bele. Előre szólunk: nem kevés, lehet utána csinálni; már csak azért is, mert itthon mindig szeretettel fogadták a székelyek.

Többször járt Székelyföldön Novák Katalin köztársasági elnökként az elmúlt bő másfél esztendőben, e látogatásait foglaljuk keretbe visszatekintő képsorozatunkban, a fontosabb erdélyi kitérőit is felidézve. Lássuk csak, mi fért bele. Előre szólunk: nem kevés, lehet utána csinálni; már csak azért is, mert itthon mindig szeretettel fogadták a székelyek.

... május 20-án reggel már a kolozsvári Sétatéren kocogott. Repülőgéppel érkezett, együtt utazott Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel, majd találkozott Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, Románia akkori miniszterelnök-helyettesével. Elnöki mandátuma alatt többször is találkozott Kelemen Hunorral, illetve Klaus Iohannis román államfővel is.

A páratlan épített örökségéről nevezetes Torockót is felkereste május végén Novák Katalin, és egyúttal a község fölött magasodó Székelykőre is feljutott. Erről több fotót is közzétettek, az egyiken Novák Katalin a magyar nemzeti színekre festett csúcsjelző kő mellett áll. Ám nem hagyhatták ezt szó – és tett – nélkül a román nacionalisták: hamarosan román nemzeti színekre festették a Székelykő csúcsán található egyik jelzőkövet, és egy román lobogót is hozzáerősítettek.

