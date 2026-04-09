Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

A megyei tanács előzetes számításai szerint az év második felére 200 ezer lejjel kevesebb lesz a fizetési alap

A megyei tanács előzetes számításai szerint az év második felére 200 ezer lejjel kevesebb lesz a fizetési alap

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

Farkas Orsolya

2026. április 09., 20:052026. április 09., 20:05

A megyei tanács, valamint a hozzátartozó intézmények átszervezését három lépésben fogják megvalósítani. Elsőként három intézmény átalakításáról hoztak határozatot:

  • a hegyimentő közszolgálat átkerült a megyei önkormányzat szakapparátusába;

  • a Művészeti és Népiskolát, illetve a Kovászna Megyei Művelődési Központot összevonták, egy tető alá hozva a közművelődést és a művészeti oktatást.

Áprilisi 9-i ülésén a testület a tisztségjegyzékeket, szervezeti felépítéseket, működési szabályzatokat fogadta el. Ennek értelmében 10 százalékkal csökken a szakapparátusi létszámkeret:

az eddigi 123 helyett 117 állásban határozták meg, ebből jelenleg 109 van betöltve.

„A déli megyéktől eltérően Háromszéken korábban sem használtuk ki a maximális álláskeretet, hanem a tevékenység optimális elvégzését vettük figyelembe. A megyei önkormányzat és intézményrendszere – kivételt képez a szociális védelem, a kórház, a speciális iskola és az erőforrás-nevelés – eddig 333 fős kerettel működött, a csökkentés során 34 állással lesz kevesebb” – részletezte Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

A harmadik lépésben a fizetési alapot is csökkenteni fogják, a költségvetés elfogadása alkalmával

meghatározzák az önkormányzat és a hozzátartozó intézmények béralapját.

Előzetes számításaik szerint az év második felére, tehát július elseje és december 31-e között 200 ezer lejjel kevesebb lesz a fizetési alap, mint a tavalyi évben.

Kovászna megye Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 09., csütörtök

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 07., kedd

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.

2026. április 07., kedd

2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

2026. április 03., péntek

2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

2026. április 03., péntek

2026. április 03., péntek

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

2026. április 03., péntek

2026. április 02., csütörtök

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.

2026. április 02., csütörtök

2026. április 02., csütörtök

Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában, több tucat kulturális programmal, neves szerzőkkel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenesen látogatható eseményekkel.

2026. április 02., csütörtök

2026. április 02., csütörtök

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat

Kovászna megyében is lehetőség nyílik hivatásos személyi gondozóként bekapcsolódni a súlyos vagy halmozott fogyatékossággal élő felnőttek ellátásába. A program célja, hogy a rászorulók családias környezetben részesüljenek gondozásban.

2026. április 02., csütörtök

2026. április 02., csütörtök

Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak

Március folyamán a Kovászna megyei tűzoltóság összesen 486 sürgősségi esetnél avatkozott be – derül ki a múlt havi mérlegből. A legtöbb esetben elsősegélynyújtásra volt szükség, de számos tarlótűz is történt a megyében.

2026. április 02., csütörtök

