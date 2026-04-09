Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

A megyei tanács előzetes számításai szerint az év második felére 200 ezer lejjel kevesebb lesz a fizetési alap
Fotó: Tuchiluș Alex
Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.
A megyei tanács, valamint a hozzátartozó intézmények átszervezését három lépésben fogják megvalósítani. Elsőként három intézmény átalakításáról hoztak határozatot:
a hegyimentő közszolgálat átkerült a megyei önkormányzat szakapparátusába;
a Művészeti és Népiskolát, illetve a Kovászna Megyei Művelődési Központot összevonták, egy tető alá hozva a közművelődést és a művészeti oktatást.
Áprilisi 9-i ülésén a testület a tisztségjegyzékeket, szervezeti felépítéseket, működési szabályzatokat fogadta el. Ennek értelmében 10 százalékkal csökken a szakapparátusi létszámkeret:
„A déli megyéktől eltérően Háromszéken korábban sem használtuk ki a maximális álláskeretet, hanem a tevékenység optimális elvégzését vettük figyelembe. A megyei önkormányzat és intézményrendszere – kivételt képez a szociális védelem, a kórház, a speciális iskola és az erőforrás-nevelés – eddig 333 fős kerettel működött, a csökkentés során 34 állással lesz kevesebb” – részletezte Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.
A harmadik lépésben a fizetési alapot is csökkenteni fogják, a költségvetés elfogadása alkalmával
Előzetes számításaik szerint az év második felére, tehát július elseje és december 31-e között 200 ezer lejjel kevesebb lesz a fizetési alap, mint a tavalyi évben.
