Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

Áprilisi 9-i ülésén a testület a tisztségjegyzékeket, szervezeti felépítéseket, működési szabályzatokat fogadta el. Ennek értelmében 10 százalékkal csökken a szakapparátusi létszámkeret:

a Művészeti és Népiskolát, illetve a Kovászna Megyei Művelődési Központot összevonták, egy tető alá hozva a közművelődést és a művészeti oktatást.

A megyei tanács, valamint a hozzátartozó intézmények átszervezését három lépésben fogják megvalósítani . Elsőként három intézmény átalakításáról hoztak határozatot:

az eddigi 123 helyett 117 állásban határozták meg, ebből jelenleg 109 van betöltve.

„A déli megyéktől eltérően Háromszéken korábban sem használtuk ki a maximális álláskeretet, hanem a tevékenység optimális elvégzését vettük figyelembe. A megyei önkormányzat és intézményrendszere – kivételt képez a szociális védelem, a kórház, a speciális iskola és az erőforrás-nevelés – eddig 333 fős kerettel működött, a csökkentés során 34 állással lesz kevesebb” – részletezte Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

A harmadik lépésben a fizetési alapot is csökkenteni fogják, a költségvetés elfogadása alkalmával