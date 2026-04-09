Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) április 6. és 9. között több mint ezer gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és megközelítőleg 3,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat.

Az intézmény csütörtöki közleménye szerint a fogyasztóvédelmi felügyelők 788 bírságot róttak ki összesen 3,8 millió lej értékben, és 513 figyelmeztetést is kiadtak. Véglegesen

kivontak a forgalomból több mint 123 ezer lej értékű nem megfelelő terméket,

ideiglenesen több mint 200 ezer lej értékű áru értékesítését állították le, és 11 gazdasági szereplő tevékenységét függesztették fel a hiányosságok kijavításáig – írja az Agerpres.

A leggyakoribb szabálytalanságok a következők voltak: