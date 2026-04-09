Többek között bárányhús és húskészítmények nem megfelelő tárolása miatt is bírságoltak. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) április 6. és 9. között több mint ezer gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és megközelítőleg 3,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat.
Az intézmény csütörtöki közleménye szerint a fogyasztóvédelmi felügyelők 788 bírságot róttak ki összesen 3,8 millió lej értékben, és 513 figyelmeztetést is kiadtak. Véglegesen
ideiglenesen több mint 200 ezer lej értékű áru értékesítését állították le, és 11 gazdasági szereplő tevékenységét függesztették fel a hiányosságok kijavításáig – írja az Agerpres.
A leggyakoribb szabálytalanságok a következők voltak:
nem engedélyezett helyiségekben végzett tevékenység;
a levágott bárányok tárolására szolgáló helyiségek nem megfelelő karbantartása;
fokozottan romlandó termékek – köztük tojás, bárányhús, húskészítmények – nem megfelelő hőmérsékleten történő tárolása;
törött vagy szennyezett tojások forgalmazása;
túlzottan jegesedett fagyasztott termékek forgalmazása;
elhasználódott csomagolású élelmiszerek;
rossz minőségű, fogyasztásra alkalmatlan növényi eredetű termékek;
kopott, elhasznált, szennyeződések és rozsda nyomait viselő berendezések/eszközök használata.
szóljon hozzá!