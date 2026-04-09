Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában

Autójavító műhelyben keletkezett tűzhöz riasztották csütörtök este a csíkszeredai tűzoltókat.
2026. április 09., 21:32
A Hargita utcai műhelyben az ott tárolt hulladékok gyulladtak ki, a lángok közel 3 négyzetméteren csaptak fel, de nem állt fenn a veszélye annak, hogy a környező épületekre is átterjedjen a tűz.
A helyszínre a tűzoltóság két oltásra alkalmas autóval és egy rohammentő-egységgel (SMURD) vonult ki – tudtuk meg a Hargita megyei tűoltóság szóvivőjétől.
