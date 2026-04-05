Új hagyomány születik Gyergyószentmiklóson – közösségi eledelszentelés a város szívében

Új szokás indult útjára Gyergyószentmiklóson: a húsvétvasárnapi eledelszentelés idén először városi eseménnyé bővült. A Szent Miklós Plébánia ezúttal a városközponti parkban szervezte meg az étkek megáldását.
Fotó: Bege Botond
Míg korábban a plébániák saját templomaik közelében szervezték meg a szertartást, a Szent Miklós Plébánia ezúttal változtatott ezen.
A résztvevők többsége a Szent Miklós Plébánia közösségéhez tartozott, ugyanakkor más városrészekből is sokan csatlakoztak.
A sétányok mentén felsorakozók között
A plébánia és az önkormányzat közös szándéka, hogy a főtéri eledelszentelés rendszeres hagyománnyá váljon, amelyhez idővel a többi plébánia is csatlakozik, így valódi városi rendezvénnyé nőheti ki magát.
A szertartás végén a jelenlévők közösen énekelték el a magyar és a székely himnuszt, méltó lezárásaként az ünnepi eseménynek.
A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.
