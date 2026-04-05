Minden felekezetű hívőt összehoz a sepsiszentgyörgyi főtéri ételszentelés

Évről évre többeknek fontos egy nagy közösségben megélni a hagyományt, az ünnepi ételszentelést
Fotó: Bodor Tünde
Húsvétvasárnap, az immár ötödjére megszervezett sepsiszentgyörgyi ételszentelésen minden eddiginél többen, mintegy 1500-an vettek részt: szinte minden történelmi egyház képviseltette magát hívei által.
Az esős hét után napos, friss ünnepi reggelre ébredtek az emberek, de az már nyilvánvaló, hogy
A város központjában megtartott ételszentelést hagyományosan a Magyar Erdélyért (MERT) Egyesület szervezi Sepsiszentgyörgy katolikus plébániáival karöltve, így a Szent József, a Krisztus Király, a Szent Gellért és Szent Benedek templom plébánosai és segédlelkészei mind részt vettek a rövid ünnepi áhítaton, melyet Hajdú János esperes celebrált.
Mivel a Szent Benedek plébánián már rendszeresen tartanak misét a jelentős számú román római katolikus hívőnek, akik közül szintén sokan jelen voltak a központban,
A díszes, vasalt terítőkkel letakart, húsvéti étkekkel megrakott kosarak megszentelése után a magyar himnusz eléneklése zárta az eseményt, mely a város közösségének kiemelt ünnepi momentuma.
Mint az általunk megkérdezettek legtöbbje elmondta, kezdettől fogva részt vesznek az ételszentelésen, az idősebbek közül sokan felnőtt gyerekeikkel, unokákkal együtt jönnek.
Örvendetes módon karonülőket és csecsemőket, fiatalokat is szép számmal lehetett látni a főtéren.
