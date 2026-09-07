Jövő tavaszra megépülhet a csereháti bölcsőde

Kezd formát ölteni a csereháti böcsőde. Ebben is lesz zsiráf

Meglehetősen későre indította el az Országos Beruházási Társaság a székelyudvarhelyi bölcsőde megépítését, de a polgármester szerint a munka jól halad, bízik benne, hogy a következő tanévtől megnyithatják az intézményt.

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Hetven férőhelyes, konyhával és hét tanteremmel rendelkező bölcsőde megépítésére nyert támogatást az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) pályázó székelyudvarhelyi önkormányzat. A 15 millió lej értékű beruházás a Cserehát lakónegyedi épület berendezését is tartalmazza. korábban írtuk Jövő nyárra elkészülhet a Csereháton épülő bölcsőde Hetven férőhelyes, korszerű bölcsőde épül Székelyudvarhelyen, a Csereháton – a munkálatok már elkezdődtek. Az új intézmény jövő nyárra készülhet el, modern felszereltséggel és tágas udvarral. Hirdetés Késve kezdtek, de jól haladnak Bár a városvezetés 2024-ben már elhelyezte az intézmény alapkövét, a konkrét megvalósítás végül nem kezdődhetett el, hiszen a projektet lebonyolító CNI csak egy év múlva indította el az építkezést – fejtette ki lapunknak Szakács-Paál István polgármester.

Fotó: Olti Angyalka

Mint mondta, a beruházási társaság azt is meghatározta a rendelkezésére álló források alapján, hogy

idén mennyit lehet haladni a kivitelezéssel.

Eleinte azt közölték, a tavalyi megvalósításhoz képest 50 százalékot léphetnek előre, ettől azonban a későbbiekben eltekintettek, és engedélyt adtak arra, hogy év végéig lezárják a beruházást. korábban írtuk Majdani bölcsőde alapkövét helyezték el Székelyudvarhelyen Tervezett bölcsőde alapkövét, illetve időkapszulát helyeztek el csütörtökön a székelyudvarhelyi Cserehát lakótelepen. Az eseményen Nacsa Lőrinc, magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára is részt vett. A kezdés óta a munka jól halad, olyan céget bíztak meg a kivitelezéssel, amely több hasonló projektet lebonyolított már az országban.

Mostanra a beruházás 65-70 százaléka valósult meg, év végére pedig el kell érniük a 90 százalékot

– tájékoztatott az elöljáró. A gyakorlatban arról van szó, hogy mostanra megépültek a falak, megtörtént a födés, ugyanakkor az ablakok is lassan a helyükre kerülnek. A kivitelező szemmel láthatóan nem tétlenkedik, az épület külső és belső részén is dolgozik.

Fotó: Olti Angyalka

Egy év múlva Mint megtudtuk, a város feladata a közművesítés, emiatt pedig bővíteniük kell a villamos hálózatot. Ez a tervek szerint március végére fejeződik meg. Éppen ezért arra kérték a kivitelezőt, addigra az építkezés végére is tegyen pontot. A parkolók kialakítását ugyancsak az önkormányzat vállalta, ez azonban a munkálatok legvégén esedékes.

Fotó: Olti Angyalka

Szakács-Paál rámutatott, ha minden jól halad, és a bölcsőde üzemeltetéséhez szükséges munkatársakat is sikerül alkalmazni, akkor

a következő tanévet már az új intézményben kezdhetik a kicsik.

„Erre egyébként van is igény a szülők részéről” – tette hozzá.

Fotó: Olti Angyalka