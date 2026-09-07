Jövő tavaszra megépülhet a csereháti bölcsőde

Kezd formát ölteni a csereháti böcsőde. Ebben is lesz zsiráf
Fotó: Olti Angyalka
Meglehetősen későre indította el az Országos Beruházási Társaság a székelyudvarhelyi bölcsőde megépítését, de a polgármester szerint a munka jól halad, bízik benne, hogy a következő tanévtől megnyithatják az intézményt.
2026. szeptember 07., 20:572026. szeptember 07., 20:57
2026. szeptember 07., 20:582026. szeptember 07., 20:58
Hetven férőhelyes, konyhával és hét tanteremmel rendelkező bölcsőde megépítésére nyert támogatást az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) pályázó székelyudvarhelyi önkormányzat. A 15 millió lej értékű beruházás a Cserehát lakónegyedi épület berendezését is tartalmazza.
Hetven férőhelyes, korszerű bölcsőde épül Székelyudvarhelyen, a Csereháton – a munkálatok már elkezdődtek. Az új intézmény jövő nyárra készülhet el, modern felszereltséggel és tágas udvarral.
Bár a városvezetés 2024-ben már elhelyezte az intézmény alapkövét, a konkrét megvalósítás végül nem kezdődhetett el, hiszen a projektet lebonyolító CNI csak egy év múlva indította el az építkezést – fejtette ki lapunknak Szakács-Paál István polgármester.
Fotó: Olti Angyalka
Mint mondta, a beruházási társaság azt is meghatározta a rendelkezésére álló források alapján, hogy
Eleinte azt közölték, a tavalyi megvalósításhoz képest 50 százalékot léphetnek előre, ettől azonban a későbbiekben eltekintettek, és engedélyt adtak arra, hogy év végéig lezárják a beruházást.
Tervezett bölcsőde alapkövét, illetve időkapszulát helyeztek el csütörtökön a székelyudvarhelyi Cserehát lakótelepen. Az eseményen Nacsa Lőrinc, magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára is részt vett.
A kezdés óta a munka jól halad, olyan céget bíztak meg a kivitelezéssel, amely több hasonló projektet lebonyolított már az országban.
– tájékoztatott az elöljáró. A gyakorlatban arról van szó, hogy mostanra megépültek a falak, megtörtént a födés, ugyanakkor az ablakok is lassan a helyükre kerülnek. A kivitelező szemmel láthatóan nem tétlenkedik, az épület külső és belső részén is dolgozik.
Fotó: Olti Angyalka
Mint megtudtuk, a város feladata a közművesítés, emiatt pedig bővíteniük kell a villamos hálózatot. Ez a tervek szerint március végére fejeződik meg. Éppen ezért arra kérték a kivitelezőt, addigra az építkezés végére is tegyen pontot. A parkolók kialakítását ugyancsak az önkormányzat vállalta, ez azonban a munkálatok legvégén esedékes.
Fotó: Olti Angyalka
Szakács-Paál rámutatott, ha minden jól halad, és a bölcsőde üzemeltetéséhez szükséges munkatársakat is sikerül alkalmazni, akkor
„Erre egyébként van is igény a szülők részéről” – tette hozzá.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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