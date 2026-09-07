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Nem engedi III. Károly király, hogy Harry és Meghan ismét a királyi család tagjaként dolgozzon

III. Károly király a koronázásakor. Archív • Fotó: Tolga Akmen/EPA/Agerpres

III. Károly király a koronázásakor. Archív

Fotó: Tolga Akmen/EPA/Agerpres

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A brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye, Harry herceg és Meghan hercegnő visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához.

Székelyhon

2026. szeptember 07., 20:342026. szeptember 07., 20:34

Harry – III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia – és amerikai felesége

hatévi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába két gyermekükkel, a hétéves Archie-val és az ötesztendős Lilibettel együtt.

A hercegi család a délnyugat-angliai Cotswolds országrészben telepedett le. Lakhelyük pontos helyszíne egyelőre nem ismert, de egybehangzó médiaértesülések szerint a rezidencia nem a királyi család tulajdona – számol be az MTI.

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A BBC brit közszolgálati médiatársaság hétfői beszámolója szerint a lordkamarás – az udvar legmagasabb rangú polgári köztisztviselője – III. Károly nevében levelet írt Harry stábjának, valamint a kormánynak és a brit hadsereg vezetésének, tájékoztatva őket arról, hogy

Harry és Meghan továbbra sem tarthat igényt a királyi fenség címre, és „csak magánszemélyként folytathatnak kereskedelmi és jótékonysági tevékenységet”.

„Jól ismert tény, 2020 januárjában a herceg és a hercegnő lemondott az uralkodó nevében és képviseletében végzett feladatok ellátásáról, és a továbbiakban nem számítanak a királyi család munkát végző tagjainak” – fogalmaz az udvar által ismertetett hivatalos levél.

Károly állásfoglalása megerősíti, hogy Harry és Meghan hazaköltözése után is érvényben marad az úgynevezett sandringhami megállapodás, amely a kelet-angliai királyi rezidencián született, miután a hercegi házaspár hat éve bejelentette távozási szándékát.

A megállapodás – amelyet a néhai II. Erzsébet királynő által annak idején összehívott, azóta is csak „sandringhami csúcsként” emlegetett családi találkozón dolgoztak ki, rögzíti Harry és Meghan státusát, és III. Károly király hétfőn ismertetett levele tisztázza, hogy

ennek a megállapodásnak a pontjai vonatkoznak továbbra is a hercegi házaspárra.

Az uralkodó leszögezi azt is, hogy az udvar nem foglalkozik Harry és Meghan biztonsági őrizetének ügyével. A levél szerint ugyanis a herceget és a hercegnőt érintő bármiféle operatív biztonsági intézkedést az illetékes rendőri hatóságokkal kell tisztázni.

Harry és Meghan 2020-ban világszerte hatalmas feltűnést keltő, teljesen váratlan döntéssel felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és a házaspár nem sokkal később Kaliforniába költözött.

Kapcsolatuk a családtagokkal – különösen Harry bátyjával, Vilmos trónörökössel és feleségével, Katalin hercegnővel – azóta is rendkívül feszült.

A viszályt tovább mélyítette Harry herceg néhány éve megjelent, világszerte ugyancsak rendkívüli visszhangot keltő, „Spare” (Tartalék) című könyve, amely

  • meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tárt a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és

  • Harry mindezt azóta nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.

A herceg ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve: nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük, mivel „semmi értelme a további viaskodásnak”.

Hozzátette: nem tudja, hogy édesapjának – akinél két éve daganatos megbetegedést diagnosztizáltak – „mennyi ideje van hátra”.

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