Megtalált karikagyűrű alapján keresik a világháborúban elesett magyar katona hozzátartozóit

Fotó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a magyarországi HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
2026. szeptember 07., 11:302026. szeptember 07., 11:30
2026. szeptember 07., 11:312026. szeptember 07., 11:31
Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez áll:
Az államtitkár hozzátette: a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de „talán most is akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit” – írja az MTI.
Felidézte, 2020-ban Sülysáp határában három, a második világháborúban hősi halált halt magyar katona maradványait találták meg, egyiküknél egy arany karikagyűrű került elő, benne a felirattal: „Esztike 1942”.
A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a nyilvánosság segítségét kérte. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem nyolc évtized után megkapta édesapja gyűrűjét, földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
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