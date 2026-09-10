Kerékpárosokat, rollereseket, motorosokat ellenőriztek és bírságoltak a rendőrök

Fotó: Maros megyei rendőrség
Hatvanöt kerékpárost figyelmeztettek vagy büntettek meg csütörtökön a Maros megyei rendőrök, de a szabálytalankodó motorosok és rolleresek sem úszták meg.
A Maros megyei rendőrök csütörtökön az egész megye területén ellenőrizték, hogy a motorkerékpárosok, kerékpárosok és elektromos roller használói betartják-e a közlekedési szabályokat.
Az ellenőrzéseknek elsősorban megelőző jellegük volt. A cél az volt, hogyfelhívják a két keréken közlekedők figyelmét az őket fenyegető kockázatokra, valamint tudatosítsák bennük a jogszabályok betartásának fontosságát.
Fotó: Maros megyei rendőrség
Ezek közül 65 kerékpárosok által elkövetett szabálytalanságokra vonatkozott – figyelmeztetéseket és pénzbírságokat egyaránt alkalmaztak –, 6 szankciót elektromosroller-használókkal szemben róttak ki, míg a motorkerékpárosok esetében 2 szabálytalanságot állapítottak meg.
Fotó: Maros megyei rendőrség
Az ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak. Céljuk a közúti balesetek kockázatának csökkentése.
Fotó: Maros megyei rendőrség
Fotó: Maros megyei rendőrség
Fotó: Maros megyei rendőrség
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