Kerékpárosokat, rollereseket, motorosokat ellenőriztek és bírságoltak a rendőrök

Hatvanöt kerékpárost figyelmeztettek vagy büntettek meg csütörtökön a Maros megyei rendőrök, de a szabálytalankodó motorosok és rolleresek sem úszták meg.

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A Maros megyei rendőrök csütörtökön az egész megye területén ellenőrizték, hogy a motorkerékpárosok, kerékpárosok és elektromos roller használói betartják-e a közlekedési szabályokat.

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Az ellenőrzéseknek elsősorban megelőző jellegük volt. A cél az volt, hogyfelhívják a két keréken közlekedők figyelmét az őket fenyegető kockázatokra, valamint tudatosítsák bennük a jogszabályok betartásának fontosságát.