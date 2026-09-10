Mérséklődött a vadkárok száma Hargita megyében, de továbbra is vannak gondok

Fotó: Erdély Bálint Előd
Majdnem másfélszer kevesebb a vadkár Hargita megyében, mint a múlt év azonos időszakában. A három éve tartó csökkenés eddig akár a szezonális változásokkal is magyarázható lett volna, de az idei visszaesés akkora, hogy ez inkább a trendet igazolja.
A háziállat-állományban és termésben keletkezett vadkárok száma egyaránt jelentősen kevesebb idén Hargita megyében, mint a múlt év hasonló időszakában, noha a kukorica érése miatt éppen
A védett vadfajok által okozott károkat nyilvántartó Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél az év eleje óta 180 vadkárról készült feljegyzés.
Ez majdnem másfélszer kevesebb, mint a tavaly, szeptember első feléig regisztrált 260 káreset.
Ennek az okán mi is gondolkozunk – szokott lenni ilyen szezonális változás évről évre, de most már úgy tűnik, hogy ez tendenciának tekinthető – mondta az idei jelentős csökkenéssel kapcsolatban Szabó Szilárd, az ügynökség természetvédelmi osztályának vezetője.
ez a szabályozás tette lehetővé ugyanis, hogy a visszajáró, nagyon problémás medvéket egy helyi döntés alapján kiemeljék az állományból.
Az állatállományt ért vadkárok száma is csökkenést mutat a tavalyi adatokhoz képest
Fotó: Barabás Ákos
Ez a törvény nemrég megváltozott, és már nem teszi kötelezővé, hogy a döntéshozó bizottság minden tagja – a település polgármestere vagy alpolgármestere, a csendőrség munkatársa, a területileg illetékes vadásztársaság képviselője és egy szerződtetett állatorvos – jelen legyen a helyszínen, hanem telefonon is tarthatja a kapcsolatot a helyszínen lévő bizottsági tagokkal.
Ez szintén hozzájárulhatott a károk csökkenéséhez – a korábbi előírás a gyakorlatban fennakadásokat okozott, ugyanis elhúzódott, amíg a bizottság minden tagja a helyszínre ért, és sürgős esetekben ez gyakran ellehetetlenítette az azonnali beavatkozást.
„Az előző években volt olyan medve, amelynek tizenvalahány káresetet lehetett a róvására írni.
Szabó Szilárd szerint ez is megerősíti azt, hogy a károk visszaszorítása szempontjából jóval
Hargita megyében idén összesen 15 problémás medvét kellett kilőni.
Fotó: Barabás Ákos
A vadak által okozott terménykárok is csökkentek, és ennek az oka egy másik változás. Úgy látják, hogy
„Öt éve alig-alig lehetett olyan parcellát látni, amelyet villanypásztorral védtek volna, de ez most már teljesen általános. És annak ellenére, hogy ezekben a parcellákban is szokott kár történni – tehát nem lehet azt állítani, hogy száz százalékban megelőzi a kárt –, mi terepen látjuk, hogy hatalmas a különbség.
– mondta.
Az, hogy vannak még jócskán károk a földeken, az ügynökség adatai is igazolják.
de a legnagyobb gazdaságokból még nem érkeztek be a kártérítési kérelmek az ügynökséghez. Ez a szám más években 300-400 hektárra szokott felmenni.
Fotó: Pinti Attila
Ez nem azt jelenti, hogy ekkora területen veszett oda teljesen a termény a medvék miatt, hanem azt, hogy ekkora területet érintettek a vadkárok.
A vadkárok közül ezek a nagyobb értékűek, hiszen egyre nagyobb gazdaságok vannak, és ha egy 60-70 hektáros silókukorica-földön csak 10 százalékos kár keletkezik, már az is jelentős értéket jelent.
Az esztendő korábbi részében az állatállományt ért vadkárok voltak a jellemzőek, de ezeknek a száma is csökkenést mutat, Szabó Szilárd szerint
Az ügynökséghez idén beérkezett kárbejelentések szerint
51 szarvasmarhát,
165 juhot,
30 kecskét,
40 háziszárnyast pusztítottak el a vadak,
és 66 méhcsalád is odaveszett a medvegarázdálkodások miatt.
A nagyobb értékű vadkárok a földeken történnek. Ez az időszak a kukorica betakarításáig tart.
Fotó: Pinti Attila
Ezen kívül disznók, lovak, kutyák is vannak a veszteségek között, de ezeknek a száma nem jelentős.
– tudtuk meg Szabó Szilárdtól. A káresetek bejelentését és a kárfelmérést követően az megyei környezetvédelmi ügynökség bekéri a szükséges dokumentumokat, majd
Az idei vadkárok közül 87 esetben született már meg ez a döntés, ami nagyjából az augusztus elejéig történt károkra terjed ki.
Az ezekre megítélt kártérítés összértéke 385 000 lej, de a nagyobb értékű vadkárok – azaz a kukoricaföldekben a betakarításig keletkező károk – még hátra vannak, így az ilyen jellegű veszteségek összértéke biztosan meghaladja majd a félmillió lejt – vélekedett az ügynökség természetvédelmi osztályának vezetője.
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