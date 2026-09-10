Mérséklődött a vadkárok száma Hargita megyében, de továbbra is vannak gondok

Majdnem másfélszer kevesebb a vadkár Hargita megyében, mint a múlt év azonos időszakában. A három éve tartó csökkenés eddig akár a szezonális változásokkal is magyarázható lett volna, de az idei visszaesés akkora, hogy ez inkább a trendet igazolja.

Széchely István 2026. szeptember 10., 07:402026. szeptember 10., 07:40

A háziállat-állományban és termésben keletkezett vadkárok száma egyaránt jelentősen kevesebb idén Hargita megyében, mint a múlt év hasonló időszakában, noha a kukorica érése miatt éppen

most van az év egyik legintenzívebb időszaka a vadkárok szempontjából.

A védett vadfajok által okozott károkat nyilvántartó Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél az év eleje óta 180 vadkárról készült feljegyzés. Hirdetés Ez majdnem másfélszer kevesebb, mint a tavaly, szeptember első feléig regisztrált 260 káreset.

Nagyjából három éve figyelhető meg, hogy évről évre csökken a károk száma.

Ennek az okán mi is gondolkozunk – szokott lenni ilyen szezonális változás évről évre, de most már úgy tűnik, hogy ez tendenciának tekinthető – mondta az idei jelentős csökkenéssel kapcsolatban Szabó Szilárd, az ügynökség természetvédelmi osztályának vezetője.

Úgy vélik, leginkább a 81-es számú sürgősségi kormányrendelet pozitív hatása az, hogy egyre kevesebb a vadkár a megyében,

ez a szabályozás tette lehetővé ugyanis, hogy a visszajáró, nagyon problémás medvéket egy helyi döntés alapján kiemeljék az állományból.

Az állatállományt ért vadkárok száma is csökkenést mutat a tavalyi adatokhoz képest Fotó: Barabás Ákos

Ez a törvény nemrég megváltozott, és már nem teszi kötelezővé, hogy a döntéshozó bizottság minden tagja – a település polgármestere vagy alpolgármestere, a csendőrség munkatársa, a területileg illetékes vadásztársaság képviselője és egy szerződtetett állatorvos – jelen legyen a helyszínen, hanem telefonon is tarthatja a kapcsolatot a helyszínen lévő bizottsági tagokkal. Ez szintén hozzájárulhatott a károk csökkenéséhez – a korábbi előírás a gyakorlatban fennakadásokat okozott, ugyanis elhúzódott, amíg a bizottság minden tagja a helyszínre ért, és sürgős esetekben ez gyakran ellehetetlenítette az azonnali beavatkozást. „Az előző években volt olyan medve, amelynek tizenvalahány káresetet lehetett a róvására írni.

Tehát ilyen visszajáró állatok voltak, amelyek biztosan okoztak árt. Ezekből sokat meglőttek, kivettek az állományból, és arra gondolunk, hogy ennek lehetett komoly hatása.

Szabó Szilárd szerint ez is megerősíti azt, hogy a károk visszaszorítása szempontjából jóval

hatékonyabb megoldás célzottan a problémás medvék ártalmatlanítása, mint az általános állománycsökkentés.

Hargita megyében idén összesen 15 problémás medvét kellett kilőni.

Fotó: Barabás Ákos

Egyre komolyabban veszik a gazdák a védekezést A vadak által okozott terménykárok is csökkentek, és ennek az oka egy másik változás. Úgy látják, hogy

a gazdák sokkal komolyabban veszik a védekezés fontosságát, mint korábban.

„Öt éve alig-alig lehetett olyan parcellát látni, amelyet villanypásztorral védtek volna, de ez most már teljesen általános. És annak ellenére, hogy ezekben a parcellákban is szokott kár történni – tehát nem lehet azt állítani, hogy száz százalékban megelőzi a kárt –, mi terepen látjuk, hogy hatalmas a különbség.

Ahol egy rendesen felszerelt és karban tartott rendszer működik, ott a károk jelentősen kisebbek

– mondta. A legnagyobb gazdaságokból még nem nyújtották be a kártérítési kérelmet Az, hogy vannak még jócskán károk a földeken, az ügynökség adatai is igazolják.

Nagyjából 200 hektár körül van a vadkárok által érintett siló- és szemeskukorica-földek összterülete,

de a legnagyobb gazdaságokból még nem érkeztek be a kártérítési kérelmek az ügynökséghez. Ez a szám más években 300-400 hektárra szokott felmenni.

Fotó: Pinti Attila

Ez nem azt jelenti, hogy ekkora területen veszett oda teljesen a termény a medvék miatt, hanem azt, hogy ekkora területet érintettek a vadkárok.

A kisebb parcellákon előfordul a 80-90 százalékos veszteség is, a nagyobbakon általában 10-15-20 százalékos a károk mértéke.

A vadkárok közül ezek a nagyobb értékűek, hiszen egyre nagyobb gazdaságok vannak, és ha egy 60-70 hektáros silókukorica-földön csak 10 százalékos kár keletkezik, már az is jelentős értéket jelent. Kevesebb juh került fel a vadak „étlapjára” Az esztendő korábbi részében az állatállományt ért vadkárok voltak a jellemzőek, de ezeknek a száma is csökkenést mutat, Szabó Szilárd szerint

főleg a vadak által elpusztított juhok számában látható visszaesés.

Az ügynökséghez idén beérkezett kárbejelentések szerint 51 szarvasmarhát,

165 juhot,

30 kecskét,

40 háziszárnyast pusztítottak el a vadak,

és 66 méhcsalád is odaveszett a medvegarázdálkodások miatt.

A nagyobb értékű vadkárok a földeken történnek. Ez az időszak a kukorica betakarításáig tart. Fotó: Pinti Attila

Ezen kívül disznók, lovak, kutyák is vannak a veszteségek között, de ezeknek a száma nem jelentős.

A károk nagy részét medvék okozták, mindössze 7 olyan eset volt, amikor farkasok pusztítottak a gazdaságokban

– tudtuk meg Szabó Szilárdtól. A káresetek bejelentését és a kárfelmérést követően az megyei környezetvédelmi ügynökség bekéri a szükséges dokumentumokat, majd

azok alapján döntést hoznak a kártérítés kifizetéséről.