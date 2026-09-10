Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Mérséklődött a vadkárok száma Hargita megyében, de továbbra is vannak gondok

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Majdnem másfélszer kevesebb a vadkár Hargita megyében, mint a múlt év azonos időszakában. A három éve tartó csökkenés eddig akár a szezonális változásokkal is magyarázható lett volna, de az idei visszaesés akkora, hogy ez inkább a trendet igazolja.

Széchely István

2026. szeptember 10., 07:402026. szeptember 10., 07:40

A háziállat-állományban és termésben keletkezett vadkárok száma egyaránt jelentősen kevesebb idén Hargita megyében, mint a múlt év hasonló időszakában, noha a kukorica érése miatt éppen

most van az év egyik legintenzívebb időszaka a vadkárok szempontjából.

A védett vadfajok által okozott károkat nyilvántartó Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél az év eleje óta 180 vadkárról készült feljegyzés.

Hirdetés

Ez majdnem másfélszer kevesebb, mint a tavaly, szeptember első feléig regisztrált 260 káreset.

Idézet
Nagyjából három éve figyelhető meg, hogy évről évre csökken a károk száma.

Ennek az okán mi is gondolkozunk – szokott lenni ilyen szezonális változás évről évre, de most már úgy tűnik, hogy ez tendenciának tekinthető – mondta az idei jelentős csökkenéssel kapcsolatban Szabó Szilárd, az ügynökség természetvédelmi osztályának vezetője.

Úgy vélik, leginkább a 81-es számú sürgősségi kormányrendelet pozitív hatása az, hogy egyre kevesebb a vadkár a megyében,

ez a szabályozás tette lehetővé ugyanis, hogy a visszajáró, nagyon problémás medvéket egy helyi döntés alapján kiemeljék az állományból.

Az állatállományt ért vadkárok száma is csökkenést mutat a tavalyi adatokhoz képest Galéria

Az állatállományt ért vadkárok száma is csökkenést mutat a tavalyi adatokhoz képest

Fotó: Barabás Ákos

Ez a törvény nemrég megváltozott, és már nem teszi kötelezővé, hogy a döntéshozó bizottság minden tagja – a település polgármestere vagy alpolgármestere, a csendőrség munkatársa, a területileg illetékes vadásztársaság képviselője és egy szerződtetett állatorvos – jelen legyen a helyszínen, hanem telefonon is tarthatja a kapcsolatot a helyszínen lévő bizottsági tagokkal.

Ez szintén hozzájárulhatott a károk csökkenéséhez – a korábbi előírás a gyakorlatban fennakadásokat okozott, ugyanis elhúzódott, amíg a bizottság minden tagja a helyszínre ért, és sürgős esetekben ez gyakran ellehetetlenítette az azonnali beavatkozást.

„Az előző években volt olyan medve, amelynek tizenvalahány káresetet lehetett a róvására írni.

Idézet
Tehát ilyen visszajáró állatok voltak, amelyek biztosan okoztak árt. Ezekből sokat meglőttek, kivettek az állományból, és arra gondolunk, hogy ennek lehetett komoly hatása.

Szabó Szilárd szerint ez is megerősíti azt, hogy a károk visszaszorítása szempontjából jóval

hatékonyabb megoldás célzottan a problémás medvék ártalmatlanítása, mint az általános állománycsökkentés.

Hargita megyében idén összesen 15 problémás medvét kellett kilőni.

• Fotó: Barabás Ákos Galéria

Fotó: Barabás Ákos

Egyre komolyabban veszik a gazdák a védekezést

A vadak által okozott terménykárok is csökkentek, és ennek az oka egy másik változás. Úgy látják, hogy

a gazdák sokkal komolyabban veszik a védekezés fontosságát, mint korábban.

„Öt éve alig-alig lehetett olyan parcellát látni, amelyet villanypásztorral védtek volna, de ez most már teljesen általános. És annak ellenére, hogy ezekben a parcellákban is szokott kár történni – tehát nem lehet azt állítani, hogy száz százalékban megelőzi a kárt –, mi terepen látjuk, hogy hatalmas a különbség.

Idézet
Ahol egy rendesen felszerelt és karban tartott rendszer működik, ott a károk jelentősen kisebbek

– mondta.

A legnagyobb gazdaságokból még nem nyújtották be a kártérítési kérelmet

Az, hogy vannak még jócskán károk a földeken, az ügynökség adatai is igazolják.

Nagyjából 200 hektár körül van a vadkárok által érintett siló- és szemeskukorica-földek összterülete,

de a legnagyobb gazdaságokból még nem érkeztek be a kártérítési kérelmek az ügynökséghez. Ez a szám más években 300-400 hektárra szokott felmenni.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Ez nem azt jelenti, hogy ekkora területen veszett oda teljesen a termény a medvék miatt, hanem azt, hogy ekkora területet érintettek a vadkárok.

A kisebb parcellákon előfordul a 80-90 százalékos veszteség is, a nagyobbakon általában 10-15-20 százalékos a károk mértéke.

A vadkárok közül ezek a nagyobb értékűek, hiszen egyre nagyobb gazdaságok vannak, és ha egy 60-70 hektáros silókukorica-földön csak 10 százalékos kár keletkezik, már az is jelentős értéket jelent.

Kevesebb juh került fel a vadak „étlapjára”

Az esztendő korábbi részében az állatállományt ért vadkárok voltak a jellemzőek, de ezeknek a száma is csökkenést mutat, Szabó Szilárd szerint

főleg a vadak által elpusztított juhok számában látható visszaesés.

Az ügynökséghez idén beérkezett kárbejelentések szerint

  • 51 szarvasmarhát,

  • 165 juhot,

  • 30 kecskét,

  • 40 háziszárnyast pusztítottak el a vadak,

  • és 66 méhcsalád is odaveszett a medvegarázdálkodások miatt.

A nagyobb értékű vadkárok a földeken történnek. Ez az időszak a kukorica betakarításáig tart. Galéria

A nagyobb értékű vadkárok a földeken történnek. Ez az időszak a kukorica betakarításáig tart.

Fotó: Pinti Attila

Ezen kívül disznók, lovak, kutyák is vannak a veszteségek között, de ezeknek a száma nem jelentős.

A károk nagy részét medvék okozták, mindössze 7 olyan eset volt, amikor farkasok pusztítottak a gazdaságokban

– tudtuk meg Szabó Szilárdtól. A káresetek bejelentését és a kárfelmérést követően az megyei környezetvédelmi ügynökség bekéri a szükséges dokumentumokat, majd

azok alapján döntést hoznak a kártérítés kifizetéséről.

Az idei vadkárok közül 87 esetben született már meg ez a döntés, ami nagyjából az augusztus elejéig történt károkra terjed ki.

Az ezekre megítélt kártérítés összértéke 385 000 lej, de a nagyobb értékű vadkárok – azaz a kukoricaföldekben a betakarításig keletkező károk – még hátra vannak, így az ilyen jellegű veszteségek összértéke biztosan meghaladja majd a félmillió lejt – vélekedett az ügynökség természetvédelmi osztályának vezetője.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Vadkár
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Székelyhon

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Székelyhon

Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Székely Sport

Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Krónika

Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Székely Sport

Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Nőileg

Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 15., kedd

Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik

Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.

Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik
Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik
2026. szeptember 15., kedd

Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik
Hirdetés
2026. szeptember 15., kedd

Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket

A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.

Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket
Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket
2026. szeptember 15., kedd

Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket
2026. szeptember 15., kedd

Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát

Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.

Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát
Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát
2026. szeptember 15., kedd

Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát
2026. szeptember 15., kedd

Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
2026. szeptember 15., kedd

Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
Hirdetés
2026. szeptember 15., kedd

Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel

Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.

Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel
Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel
2026. szeptember 15., kedd

Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel
2026. szeptember 15., kedd

Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök

A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.

Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök
Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök
2026. szeptember 15., kedd

Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök
2026. szeptember 15., kedd

Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban

A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.

Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban
Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban
2026. szeptember 15., kedd

Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban
Hirdetés
2026. szeptember 15., kedd

Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt

Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.

Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt
Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt
2026. szeptember 15., kedd

Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt
2026. szeptember 15., kedd

Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők

A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.

Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők
Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők
2026. szeptember 15., kedd

Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők
2026. szeptember 15., kedd

Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok

Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.

Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok
Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok
2026. szeptember 15., kedd

Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!