Munkacsoporttal vizsgálnák, hogy milyen következményekkel járna a képviselők és szenátorok számának csökkentése a jövőben

Két törvénytervezet is legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát. Képünk illusztráció

A képviselőház házbizottsága szerdán tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni.

Székelyhon 2026. szeptember 09., 17:132026. szeptember 09., 17:13 2026. szeptember 09., 17:172026. szeptember 09., 17:17

A pártok parlamenti létszámarányuknak megfelelően delegálhatnak tagokat a munkacsoportba, jelöltjeiket pedig a jövő hétig kell megnevezniük. A névsorról ezt követően szavazni fog a házbizottság – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Ennek előzménye, hogy a képviselőház kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) kezdeményezésére jóváhagyta két törvénytervezet szakbizottsági vitára bocsátását. Az egyik jogszabályjavaslatot az AUR, a másikat Cristina Prună USR-s képviselő terjesztette elő, és

mindkettő legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát.

Ezt követően a jogi bizottság szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy kezdeményezi a házbizottságnál a tervezetekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását. A testület egyebek mellett azzal érvelt, hogy a parlamenti mandátumok számának csökkentése nem pusztán számszerű kérdés, ugyanis az alkotmány a képviselők és szenátorok számát az ország lakosságához köti. Ezért szerintük

meg kell vizsgálni, hogy a különböző mandátumelosztási lehetőségek miként érintenék az egyes választókerületeket.

A parlamenti helyek számának csökkentése emellett módosítaná a képviseleti arányokat és a mandátumok választókerületek közötti elosztását, ugyanakkor

meg kell vizsgálni a kezdeményezésnek a kisebb lélekszámú megyék, illetve a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletére gyakorolt hatását is