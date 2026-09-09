Munkacsoporttal vizsgálnák, hogy milyen következményekkel járna a képviselők és szenátorok számának csökkentése a jövőben

Két törvénytervezet is legfeljebb 300 főben szabná meg a parlament létszámát. Képünk illusztráció
Fotó: Kozán István
A képviselőház házbizottsága szerdán tudomásul vette a jogi bizottság javaslatát egy 15 tagú munkacsoport létrehozásáról, amely a képviselők és szenátorok számának csökkentéséről szóló törvénytervezeteket hivatott megvizsgálni.
2026. szeptember 09., 17:132026. szeptember 09., 17:13
2026. szeptember 09., 17:172026. szeptember 09., 17:17
A pártok parlamenti létszámarányuknak megfelelően delegálhatnak tagokat a munkacsoportba, jelöltjeiket pedig a jövő hétig kell megnevezniük. A névsorról ezt követően szavazni fog a házbizottság – ismerteti az Agerpres.
Ennek előzménye, hogy a képviselőház kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) kezdeményezésére jóváhagyta két törvénytervezet szakbizottsági vitára bocsátását. Az egyik jogszabályjavaslatot az AUR, a másikat Cristina Prună USR-s képviselő terjesztette elő, és
Ezt követően a jogi bizottság szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy kezdeményezi a házbizottságnál a tervezetekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását.
A testület egyebek mellett azzal érvelt, hogy a parlamenti mandátumok számának csökkentése nem pusztán számszerű kérdés, ugyanis az alkotmány a képviselők és szenátorok számát az ország lakosságához köti. Ezért szerintük
A parlamenti helyek számának csökkentése emellett módosítaná a képviseleti arányokat és a mandátumok választókerületek közötti elosztását, ugyanakkor
– tették hozzá.
A bizottság emlékeztetett arra, hogy a 2009-es népszavazáson a választók legfeljebb 300 tagú egykamarás parlament mellett foglaltak állást.
Megjegyezte, hogy ezt az eredményt a jelenlegi kétkamarás parlament keretei között kell értelmezni, ezért a létszámkorlát alkalmazása megfelelő alkotmányjogi és választójogi megalapozást igényel.
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