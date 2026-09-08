Kelemen Hunor: Antal Lóránt szenátornak semmi keresnivalója nem volt a Bukarest-Míkonosz útvonalon közlekedő magánrepülőn

Fotó: Csató Andrea
Antal István-Lóránt szenátornak nem volt pártmegbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Míkonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.
2026. szeptember 08., 21:552026. szeptember 08., 21:55
2026. szeptember 08., 22:022026. szeptember 08., 22:02
Az RMDSZ parlamentben nyilatkozó elnöke arra reagált, hogy politikai vitát váltott ki egy Bukarestből Míkonoszra tartó magánrepülő útja, miután kiderült, hogy
Köztük volt Antal István-Lóránt RMDSZ-es szenátor is.
Az ügy azért vált érzékennyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel egy olyan magánúton, amelynek
Kelemen szerint Antal hétfőn üzenetet küldött neki arról, hogy mi történt, de ennél többet nem beszéltek az ügyről – ismerteti az Agerpres.
„Neki nem volt mit keresnie azon a repülőn. Szenátorként és bizottsági elnökként nem volt mit keresnie ott.
– fogalmazott a szövetségi elnök.
Hozzátette: nem kívánja minősíteni a magánrepülős utazás többi részvevőjét, de szerinte „annak a küldöttségnek abban az összetételben semmilyen politikai értelme nem volt”.
– jegyezte meg Kelemen Hunor.
Egy alkotmánybíró, több politikus között egy magyar szenátor és több üzletember is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amely júliusban a görög Míkonosz szigetére szállított egy romániai küldöttséget – közölte a PressOne oknyomozó portál.
Mint arról a Press One oknyomozó portál cikke alapján a Krónika is beszámolt, egy alkotmánybíró, több politikus között egy RMDSZ-es szenátor és számos üzletember is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amely júliusban a görög Míkonosz szigetére szállított egy romániai küldöttséget.
Az Igazságügyi Felügyelet már vizsgálatot indított annak megállapítására, mit keresett egy megyei törvényszék elnöke politikusokkal és üzletemberekkel a magángépen.
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