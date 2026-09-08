Kelemen Hunor: Antal Lóránt szenátornak semmi keresnivalója nem volt a Bukarest-Míkonosz útvonalon közlekedő magánrepülőn

Antal István-Lóránt szenátornak nem volt pártmegbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Míkonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.

Székelyhon 2026. szeptember 08., 21:552026. szeptember 08., 21:55 2026. szeptember 08., 22:022026. szeptember 08., 22:02

Az RMDSZ parlamentben nyilatkozó elnöke arra reagált, hogy politikai vitát váltott ki egy Bukarestből Míkonoszra tartó magánrepülő útja, miután kiderült, hogy

az utaslistán Cristian Deliorga alkotmánybíró, volt miniszterek, képviselők, szenátorok és üzletemberek is szerepeltek.

Hirdetés Köztük volt Antal István-Lóránt RMDSZ-es szenátor is. Az ügy azért vált érzékennyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel egy olyan magánúton, amelynek

céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült.

Kelemen szerint Antal hétfőn üzenetet küldött neki arról, hogy mi történt, de ennél többet nem beszéltek az ügyről – ismerteti az Agerpres. „Neki nem volt mit keresnie azon a repülőn. Szenátorként és bizottsági elnökként nem volt mit keresnie ott.

Nem volt semmilyen RMDSZ-es megbízása, és meg vagyok győződve arról, hogy az üzletemberek nélküle is megtették volna, amit akartak. Antal hibát követett el”

– fogalmazott a szövetségi elnök. Hozzátette: nem kívánja minősíteni a magánrepülős utazás többi részvevőjét, de szerinte „annak a küldöttségnek abban az összetételben semmilyen politikai értelme nem volt”.

A választók mindannyiunkat megbüntetnek azért, amit teszünk”