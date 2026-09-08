Lehetőséget teremt a kormány arra, hogy a közintézmények saját fogyasztásra termelhessenek és tárolhassanak majd energiát

Ilie Bolojan kedden bejelentette, hogy aláírta a Modernizációs Alap két, összesen 650 millió euró értékű programjának elindításáról szóló rendeleteket. A támogatások révén közintézmények saját fogyasztásra termelhetnek és tárolhatnak energiát.

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Az energiaügyi tárcát ideiglenesen irányító ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint az első, 500 millió eurós program

Csak olyan akkumulátorokra lehet támogatást pályázni, amelyek 2-4 órán át fedezni tudják az adott közintézmény fogyasztását – ismerteti az Agerpres.

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A második, 150 millió eurós program azoknak a közintézményeknek szól, amelyek már rendelkeznek napelemekkel. Ezek akkumulátorokat telepíthetnek, hogy tárolják és felhasználják megtermelt energiát.