Lehetőséget teremt a kormány arra, hogy a közintézmények saját fogyasztásra termelhessenek és tárolhassanak majd energiát

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Fotó: Borbély Fanni
Ilie Bolojan kedden bejelentette, hogy aláírta a Modernizációs Alap két, összesen 650 millió euró értékű programjának elindításáról szóló rendeleteket. A támogatások révén közintézmények saját fogyasztásra termelhetnek és tárolhatnak energiát.
2026. szeptember 08., 17:022026. szeptember 08., 17:02
2026. szeptember 08., 17:042026. szeptember 08., 17:04
Az energiaügyi tárcát ideiglenesen irányító ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint az első, 500 millió eurós program
Csak olyan akkumulátorokra lehet támogatást pályázni, amelyek 2-4 órán át fedezni tudják az adott közintézmény fogyasztását – ismerteti az Agerpres.
A második, 150 millió eurós program azoknak a közintézményeknek szól, amelyek már rendelkeznek napelemekkel. Ezek akkumulátorokat telepíthetnek, hogy tárolják és felhasználják megtermelt energiát.
A megpályázott összeg az elszámolható költségek akár 100 százalékát is fedezheti, kedvezményezettenként legfeljebb 10 millió euróig.
Pályázni szeptember 11-étől lehet. A kérelmeket a Vidékfejlesztés-finanszírozási Ügynökségen (AFIR) keresztül lehet benyújtani november 6-áig vagy a keret kimerüléséig, érkezési sorrendben.
Bolojan szerint ezekkel a beruházásokkal a közintézmények csökkenthetik energiaköltségeiket, hatékonyabban használhatják fel a napenergiát, és mérsékelhetik az országos hálózatra nehezedő nyomást a csúcsidőszakokban.
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