Csak úgy váltogatta az autókat a Romániába menekült gyanúsított, mielőtt elfogták

Még agy autót elkötött, aztán vett is egyet, mielőtt elkapták a rendőrök azt a moldovai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopott egy autót Bulgáriában, amit végül – több rendőrségi ellenőrzőponton áthaladva – egy Mehedinţi megyei erdő közelében hagyott menekülés közben.

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Sikerült elfogniuk a rendőröknek azt a moldovai férfit, akit már napok óta keresnek, miután Bulgáriából érkezve Romániába is bejutott, több rendőrségi ellenőrzőponton áthaladva. A gyanúsítottat végül hétfőn tartóztatták fel egy Dolj megyei mezőn.

Több napon át több mint száz rendőr, határrendész és csendőr kereste több megyéből a moldovai férfit. Bulgáriában a gyanúsított nem volt hajlandó megállni a rendőrök jelzésére, és az útakadály áttörése közben megsebesítette a hatóságiakat. Romániában egy Mehedinţi megyei erdő közelében hagyott hátra egy autót, menekülés közben.

korábban írtuk Napok óta keresik azt a gyanúsítottat, aki több rendőrségi ellenőrzőponton át jutott Romániába Harmadik napja folytatják a hatóságok a keresést a Moldovai Köztársaságból származó, 26 éves férfi után, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy autót lopott el Bulgáriában, amivel egészen Mehedinți megyéig jutott.

Mint a nyomozás során kiderült, a 26 éves férfi hétfőn reggel is eltulajdonított egy gépkocsit egy Dolj megyei faluban. Könnyű dolga volt, ugyanis az autó nem volt bezárva, a kulcs pedig benne volt. A gyanúsított ezt végül egy másik Dolj megyei falu határában hagyta hátra, a faluban pedig vásárolt egy másik járművet, mielőtt végül csak elfogták – írja a News.ro a Dolj Megyei Rendőr-főkapitányság képviselőjének közlésére hivatkozva.

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Mint kiderült, a gyanúsítottnak semmilyen járműkategóriára nincs vezetői engedélye. Az elfogást követően őrizetbe vették, a bíróság pedig kedden dönt az előzetes letartóztatásáról.