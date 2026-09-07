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Fotó: Veres Nándor
Hetvenhárom szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben a hétfőn elkezdődött új tanévben az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programja révén.
2026. szeptember 07., 22:032026. szeptember 07., 22:03
2026. szeptember 07., 22:112026. szeptember 07., 22:11
A magyar kormány támogatásával elsősorban erdélyi szórványtelepüléseken működtetett délutáni oktatási program szeptember 21-én indul, a szülők szeptember 7. és 15. között írathatják be rá kisgyerekeiket – közölte az MTI-vel a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sajtószolgálata.
A program célja, hogy hozzájáruljon Romániában az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének a fenntartásához és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben kézzelfogható segítséget nyújt a szórványban élő magyar családok számára.
Bukarest mellett Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Maros, Máramaros, Szeben, Szilágy és Temes megyei települések kisdiákjai vesznek részt benne.
A program 67 település 73 iskolájában zajlik 211 pedagógus részvételével. A korábbi helyszínekhez idén ősszel a Fehér megyei Magyarpéterfalva és az Arad megyei Kisiratos iskolája is csatlakozott.
A délutáni foglalkozásokon a pedagógusok segítik a gyermekeket a házi feladatok elkészítésében, készség- és képességfejlesztő tevékenységeket szerveznek számukra.
Az előzetes felmérések alapján a működtetők az új tanévben mintegy 3500 diák részvételére számítanak.
A szülők szeptember 7. és 15. között jelentkezhetnek ide kattintva.
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