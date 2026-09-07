Hetvenhárom szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben a hétfőn elkezdődött új tanévben az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programja révén.

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A magyar kormány támogatásával elsősorban erdélyi szórványtelepüléseken működtetett délutáni oktatási program szeptember 21-én indul, a szülők szeptember 7. és 15. között írathatják be rá kisgyerekeiket – közölte az MTI-vel a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sajtószolgálata.

A program célja, hogy hozzájáruljon Romániában az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének a fenntartásához és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben kézzelfogható segítséget nyújt a szórványban élő magyar családok számára.