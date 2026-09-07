Orbán Anita: előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében

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A külügyminiszter hozzátette: az elmúlt 48 órában háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését.

Orbán Anita emlékeztetett: május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli.

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