Orbán Anita: előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében

Fotó: Orbán Anita/Facebook
Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében – közölte Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere hétfői Facebook-bejegyzésében.
A külügyminiszter hozzátette: az elmúlt 48 órában háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését.
Orbán Anita emlékeztetett: május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli.
Az első kézzelfogható eredmény már megszületett, hiszen
– írta.
Magyar kezdeményezésre az Európai Unió is rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel – közölte a külügyminiszer, hozzátéve: „most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal”.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
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