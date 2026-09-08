Áramszolgáltatás: elkezdődött a drágítás, kiszámolták, hogy ez mennyit jelent lejben a végszámlán

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Drágítást jelentett be Románia legnagyobb villamosenergia-termelője: a Hidroelectrica a lakosságnak értékesített energia árának mintegy 7 százalékos emelését tervezi. Ez minden elfogyasztott 100 kWh után kb. 8 lejes többletet jelent a villanyszámlán.

Székelyhon 2026. szeptember 08., 08:202026. szeptember 08., 08:20

A Hidroelectrica októbertől emeli az energia árát az új fogyasztók, valamint azok számára, akiknek lejár a szerződésük. A drágulás alapja mintegy 14 százalékos, kWh-nként 0,45 lejről 0,515 lejre emelnek. Az ehhez adott hálózati díjak és adók után a fogyasztóknál 7 százalékkal lesz nagyobb az energia ára a számlákon. Ennek megfelelően az energia ára 1,19 lej/kWh-ról indulhat, és elérheti az 1,27 lej/kWh-t.

Például egy havi 100 kWh-t fogyasztó család mintegy 8 lejjel fizethet többet, míg azoknak, akik 300 kWh-t fogyasztanak, 24 lejjel lehet magasabb a számlájuk