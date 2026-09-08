Áramszolgáltatás: elkezdődött a drágítás, kiszámolták, hogy ez mennyit jelent lejben a végszámlán

Felkapcsolnak a szolgáltatónál is. Jönnek a hosszú éjszakák
Fotó: Orbán Orsolya
Drágítást jelentett be Románia legnagyobb villamosenergia-termelője: a Hidroelectrica a lakosságnak értékesített energia árának mintegy 7 százalékos emelését tervezi. Ez minden elfogyasztott 100 kWh után kb. 8 lejes többletet jelent a villanyszámlán.
A Hidroelectrica októbertől emeli az energia árát az új fogyasztók, valamint azok számára, akiknek lejár a szerződésük. A drágulás alapja mintegy 14 százalékos, kWh-nként 0,45 lejről 0,515 lejre emelnek. Az ehhez adott hálózati díjak és adók után a fogyasztóknál 7 százalékkal lesz nagyobb az energia ára a számlákon.
Ennek megfelelően az energia ára 1,19 lej/kWh-ról indulhat, és elérheti az 1,27 lej/kWh-t.
– számolták ki a Digi24 hírportálnál.
A drágításra összetett a magyarázat: egyrészt a Duna vízhozamának csökkenése, amely súlyosan érinti a Vaskapu-vízerőművek áramtermelését, az energiapiacokon tapasztalható drágulás, valamint az őszi-téli szezon közeledtével csökkenő napenergia-termelés.
Elemzők arra számítanak, hogy a több mint 1,2 millió háztartási fogyasztót kiszolgáló Hidroelectrica példáját a többi áramszolgáltató is követheti.
Mint megírtuk, a Hidroelectrica idén tavasszal hirdetett egy kedvező árú kampányt, akkor Székelyföldről is többen átálltak a korábbi szolgáltatójuktól.
Bő fél éve annak, hogy megszüntették a villamos energia árplafonját Romániában, azóta pedig a legtöbb fogyasztónál – pláne aki maradt a korábbi szolgáltatójánál – jóformán megduplázódott a villanyszámla értéke. Ebből lehetne visszavenni.
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