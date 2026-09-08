Nem lesznek elektromos buszok, a többi PNRR-beruházást befejezik Csíkszeredában

Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) által támogatott beruházások nagy többségét saját hozzájárulással be lehet fejezni Csíkszeredában, a csíkszéki tömegközlekedést átalakítani tervezett elektromos buszokról viszont várhatóan le kell mondani.

Kovács Attila 2026. szeptember 08., 07:392026. szeptember 08., 07:39

Az augusztus végi határidőre felemás módon teljesített Csíkszereda a PNRR általm támogatott beruházásokat illetően: a munkálatok egy része elkészült, másokat év végéig saját forrásokból fejeznek be, és van egy, amelyből nem lesz semmi, jogi következményei pedig egyelőre ismeretlenek. De nézzük egyenként.

A legnagyobb munkát a városháza és a Városi Művelődési Ház teljes felújítása jelentette.

Előbbi, a 140 éves műemléképület 25,22 millió lejből újulhatott meg, a költségek nagy részét, 17 millió lejt biztosította a támogatás. Mivel a felújítás már több mint 95 százalékban elkészült, az elszámolható költségeket felhasználták, a fennmaradó részt a saját költségvetésből fedezik – ismertette kérdésünkre Korodi Attila polgármester. Hirdetés A nemrég elfogadott jogszabály értelmében ha a PNRR támogatta beruházások nem fejeződnek be határidőre műszaki átadással és átvétellel,

a projektek saját forrásból év végéig befejezhetők.

Csíkszereda ezt alkalmazza a Városi Művelődési Ház esetében, amelynek közel 15 millió lej értékű felújításának felét biztosítja a támogatás. Ez a munkálat nem haladt olyan jól az előre nem látott akadályok miatt, a munkavégzés most a 75–80 százalék között tart – mondta a városvezető, hozzátéve, az elszámolható költségeket lehívták, a felújítást pedig a saját költségvetés felhasználásával év vége előtt befejezik.

Fotó: Borbély Fanni

Szintén a PNRR biztosított támogatást annak a 193 új térfigyelő kamerát is tartalmazó forgalomfelügyeleti rendszernek a telepítésére, amelyet a bürokratikus akadályok miatt csak idén tudtak elkezdeni, és 70 százalék körül megvalósításnál tartanak. Ebben az esetben is az elszámolható költségek túlnyomó részét sikerült felhasználni, a többit saját költségvetésből biztosítják a befejezéshez – tudtuk meg.

A PNRR-projektek közül határidő előtt elkészült a tanintézetek korszerű felszerelése több mint 26 millió lej értékben,

amelynek során 450 tanterem, laborok, szakműhelyek, sporttermek és pszichopedagógiai kabinetek újultak meg, és 29 ezer eszközt vásároltak. A digitális hulladékszigetek és a városi hulladékudvar szintén elkészültek, akárcsak a három tömbház-hőszigetelési munkálat. De mi lesz a buszokkal? A Csíkszereda által megpályázott PNRR-támogatások legfurcsább esete kétségkívül az az elektromosbusz-beszerzés, amelyből jelen állás szerint nem lesz semmi, annak ellenére, hogy a járműveket nagyrészt tényleg legyártották.

Fotó: Borbély Fanni

A csíkszéki tömegközlekedés átalakítása érdekében a 10 elektromos busz és a szükséges töltőállomások leszállítására vonatkozó szerződést tavaly májusban írták alá a gyártóval, közel 28 millió lej értékben.

A cég akkor még tavaly év végére ígérte a buszok leszállítását, ám azok sem akkor, sem később nem érkeztek meg,

noha a gyártás zajlott, és ezt tavasszal a csíkszeredai városvezetés a helyszínen is megszemlélte. A gyártó ígért, a késlekedést a kínai beszállítás elakadásával, a geopolitikai helyzettel is magyarázta, a határidő viszont lejárt, és egyetlen buszt vagy töltőállomást sem szállítottak le. korábban írtuk Szorít a határidő, még nem érkeztek elektromos buszok Augusztus végére le kell zárni a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésének projektjét, azonban még egyetlen ilyen jármű sem érkezett meg Csíkszeredába. A gyártó ígér, de nem csak a buszok hiányoznak. Az aláírt szerződés szerint a város a buszok és a töltőállomások leszállítása után fizetett volna, de ez a határidőre nem történt meg. Korodi szerint ez egy kemény történet, a cégnek komoly jogi és pénzügyi elszámolni valója van, mert nem teljesített. Ezért

a helyzet nagy valószínűséggel jogi útra terelődik majd.