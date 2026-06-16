Ha vannak is problémák az új iskolabútorzattal, sokkal jobbak mint a régi „hátgerincferdüléses” darabok

Mintegy 29 ezer eszköz és bútorzat érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben. Ez volt a város legnagyobb oktatásfejlesztési programja, amelyet európai uniós támogatásból valósítottak meg. Az eredményeket pannókon is bemutatják.
2026. június 16., 16:232026. június 16., 16:23
2026. június 16., 16:282026. június 16., 16:28
Fotó: Borbély Fanni
Mintegy 29 ezer eszköz és bútorzat érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben. Ez volt a város legnagyobb oktatásfejlesztési programja, amelyet európai uniós támogatásból valósítottak meg. Az eredményeket pannókon is bemutatják.
2026. június 16., 16:232026. június 16., 16:23
2026. június 16., 16:282026. június 16., 16:28
Közel 450 tanterem, laborok, szakműhelyek, sporttermek és pszichopedagógiai kabinetek újultak meg, mintegy 29 ezer eszköz érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben.
A beruházás eredményeit kedden, a Majláth Gusztáv Károly téren felállított pannók előtt ismertette Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.
– kezdte a városvezető, hozzátéve, hogy a megvalósítás mérlegét bemutató pannók egy tájékoztató kampány részét képezik, és a város több forgalmas helyén is ki fogják majd állítani. „A pannókkal azt szeretnénk megmutatni a szülőknek, hogy milyen eszköztárral tudnak dolgozni ma a város tanintézményei” – hangsúlyozta a polgármester.
Fotó: Borbély Fanni
A beruházást az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) finanszírozásával valósították meg, amelynek eredményeként nemcsak új bútorok és eszközök érkeztek a tantermekbe, szakműhelyekbe, hanem emellett
A megvalósítás előtt több egyeztetés zajlott az iskolákkal, és ezt követően több mint húsz közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani.
Fotó: Borbély Fanni
A fejlesztésekre építve a városvezetés a következő tanévtől új kampányt indítana a pályaválasztás támogatására. A tervek szerint a 7–8. osztályos diákok számára szerveznek bemutatókat és látogatásokat a szakiskolákban, hogy
Fotó: Borbély Fanni
A sajtótájékoztató végén újságírói kérdésre válaszolva Korodi elmondta: a bútorzattal kapcsolatban voltak problémák a visszajelzések szerint, amelyek országos szinten is gondot jelentettek, de mindezzel együtt is
Fotó: Borbély Fanni
Hozzátette, hogy a bútoroknál vannak javítást igénylő helyzetek, ezeket kezelni kell, ugyanakkor a projektet nem a padok és székek alapján kell megítélni, mert sokkal nagyobb volumenű fejlesztésről van szó. Összességében pedig pozítivak voltak a visszajelzések
– fogalmazott a polgármester.
Új padok, új eszközök, új gépek - lezárult Csíkszereda oktatásfejlesztési programja
Fotó: Borbély Fanni
Több mint 26 millió lejes beruházás
A most lezárult program alapjait még 2023-ban teremtette meg Csíkszereda önkormányzata, amikor 26,7 millió lej értékű pályázatot nyújtott be az Országos Helyreállítási Terv keretében. Amint arról korábban beszámoltunk, a projekt kedvezményezettje a város 18 tanintézménye – 13 iskola és 5 napközi –, valamint a Gyermekek Háza és az Iskolás Sport Klub volt. A támogatásból összesen 442 osztályterem, 14 informatikai labor, 9 tudományos labor, 53 kabinet – köztük 18 pszichopedagógiai kabinet –, 14 sportterem és 4 szakműhely felszerelését valósították meg,
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
A korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz – írta a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi üléséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke.
Az álláspontok rugalmasabbá válására számít az RMDSZ, de a jelenlegi politikai helyzetben „Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök” – jelentette ki a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi ülése után Csoma Botond.
Kilőttek azt a medvét, amelyik megtámadott hétfőn egy svájci turistát a Transzfogarasi úton.
A RMDSZ úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea esetleges kormányában - jelentette be Csoma Botond szóvivő, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.
Nyilvánosságra hozta az ellene készült vádiratot Barti Tihamér, aki kedden részletesen beszélt az ellene zajló büntetőeljárásról. A politikus ügyét tárgyaló alapfokú eljárás még nem indult el. Arra számít, hogy az eljárás hosszú évekig elhúzódhat.
A marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán fekszik kritikus állapotban az a 12 éves lány, akit hétfő délután két másik emberrel együtt elgázolt a járdán egy személygépkocsi a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón.
Összesen tizenhárom Hargita megyei településen adtak ki medveriasztást az elmúlt négy napban. Legtöbbször Korondon kellett figyelmeztetni a lakosságot, de Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelezték a nagyvad jelenlétét.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd reggel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége által hétfő este adott ultimátum lejárta után bejelentette, hogy álláspontja nem változott, nem adja vissza kormányalakítási megbízását.
Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely szerdán déltől csütörtök éjjel két óráig érvényes többek között Maros és Hargita megyére is.
Jelentősen felmelegszik az idő június végére, a hőmérsékletek meghaladják majd a sokéves átlagot, miközben az ország nagy részén kevés csapadék várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzéséből.
szóljon hozzá!