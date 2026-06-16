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Ha vannak is problémák az új iskolabútorzattal, sokkal jobbak mint a régi „hátgerincferdüléses” darabok Mintegy 29 ezer eszköz és bútorzat érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben. Ez volt a város legnagyobb oktatásfejlesztési programja, amelyet európai uniós támogatásból valósítottak meg. Az eredményeket pannókon is bemutatják. Barabás Hajnal 2026. június 16., 16:232026. június 16., 16:23 2026. június 16., 16:282026. június 16., 16:28

Fotó: Borbély Fanni

Mintegy 29 ezer eszköz és bútorzat érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben. Ez volt a város legnagyobb oktatásfejlesztési programja, amelyet európai uniós támogatásból valósítottak meg. Az eredményeket pannókon is bemutatják.

Barabás Hajnal 2026. június 16., 16:232026. június 16., 16:23 2026. június 16., 16:282026. június 16., 16:28

Közel 450 tanterem, laborok, szakműhelyek, sporttermek és pszichopedagógiai kabinetek újultak meg, mintegy 29 ezer eszköz érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben. A beruházás eredményeit kedden, a Majláth Gusztáv Károly téren felállított pannók előtt ismertette Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. Hirdetés

Soha nem volt Csíkszeredában ekkora eszközfejlesztés oktatás területén”

– kezdte a városvezető, hozzátéve, hogy a megvalósítás mérlegét bemutató pannók egy tájékoztató kampány részét képezik, és a város több forgalmas helyén is ki fogják majd állítani. „A pannókkal azt szeretnénk megmutatni a szülőknek, hogy milyen eszköztárral tudnak dolgozni ma a város tanintézményei” – hangsúlyozta a polgármester.

Fotó: Borbély Fanni

A beruházást az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) finanszírozásával valósították meg, amelynek eredményeként nemcsak új bútorok és eszközök érkeztek a tantermekbe, szakműhelyekbe, hanem emellett

hat évre szóló digitális oktatási szoftvercsomagokat is biztosítottak az intézmények számára.

A megvalósítás előtt több egyeztetés zajlott az iskolákkal, és ezt követően több mint húsz közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani.

Fotó: Borbély Fanni

A fejlesztésekre építve a városvezetés a következő tanévtől új kampányt indítana a pályaválasztás támogatására. A tervek szerint a 7–8. osztályos diákok számára szerveznek bemutatókat és látogatásokat a szakiskolákban, hogy

közelebbről is megismerhessék az ott tanulható szakmákat és a megújult műhelyeket.

Fotó: Borbély Fanni

A sajtótájékoztató végén újságírói kérdésre válaszolva Korodi elmondta: a bútorzattal kapcsolatban voltak problémák a visszajelzések szerint, amelyek országos szinten is gondot jelentettek, de mindezzel együtt is

sokkal jobbak az új bútorok, mint a régi „hátgerincferdüléses” darabok.

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, hogy a bútoroknál vannak javítást igénylő helyzetek, ezeket kezelni kell, ugyanakkor a projektet nem a padok és székek alapján kell megítélni, mert sokkal nagyobb volumenű fejlesztésről van szó. Összességében pedig pozítivak voltak a visszajelzések

Az egyik legkellemesebb visszajelzés az volt, amikor a szakműhelyekben jártunk, és az ott tanító mesterek mondták el, hogy ez a beruházás mekkora nagy fejlesztést jelent számukra”

– fogalmazott a polgármester.

Új padok, új eszközök, új gépek - lezárult Csíkszereda oktatásfejlesztési programja Fotó: Borbély Fanni

Több mint 26 millió lejes beruházás

A most lezárult program alapjait még 2023-ban teremtette meg Csíkszereda önkormányzata, amikor 26,7 millió lej értékű pályázatot nyújtott be az Országos Helyreállítási Terv keretében. Amint arról korábban beszámoltunk, a projekt kedvezményezettje a város 18 tanintézménye – 13 iskola és 5 napközi –, valamint a Gyermekek Háza és az Iskolás Sport Klub volt. A támogatásból összesen 442 osztályterem, 14 informatikai labor, 9 tudományos labor, 53 kabinet – köztük 18 pszichopedagógiai kabinet –, 14 sportterem és 4 szakműhely felszerelését valósították meg,

Fotó: Borbély Fanni