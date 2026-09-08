Mentőhelikoptert is riasztottak egy Szászkézdnél történt balesethez

Kisbusz és teherautó ütközött össze kedden az E60-as úton, Szászkézd térségében. A balesetben többen megsérültek – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

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Az első információk alapján négyen sérültek meg az ütközésben, és senki nem szorult az autók roncsai közé. A helyszínre SMURD-helikoptert is riasztottak.

A balesethez a segesvári tűzoltóság egy tűzoltóautóval és két SMURD-mentőegységgel vonult ki. A mentésben a Maros megyei mentőszolgálat egyik egysége is részt vesz.