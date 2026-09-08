Meghalt egy ember, miután rázuhant egy nagyméretű fémcső

Életét vesztette egy ember Dánoson, miután egy lezuhanó cső maga alá temette kedd reggel.

Székelyhon 2026. szeptember 08., 09:312026. szeptember 08., 09:31 2026. szeptember 08., 11:342026. szeptember 08., 11:34

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűzoltók kiszabadították a cső alá szorult áldozatot, aki azonban

olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.

A halál beálltát a helyszínen lévő orvos állapította meg. A balesethez a segesvári tűzoltókat riasztották, akik egy tűzoltóautóval és egy műszaki mentőegységgel vonultak ki, valamint a mentőszolgálat egysége is a helyszínre ment.

Frissítés A rendőrségi közlemény alapján a munkabalesetről nem sokkal 8 óra után értesítették a rendőrséget. Az első vizsgálatok szerint az 56 éves helybéli férfi fémcsövek mozgatására használt munkagép közelében dolgozott, amikor

egy nagyméretű és nagy tömegű fémcső – egyelőre tisztázatlan körülmények között – lezuhant és maga alá szorította.